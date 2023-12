escuchar

Mientras el Congreso se prepara para discutir la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei compartió un mensaje del empresario Elon Musk, que se mostró sorprendido ante algunas de las medidas que el mandatario implementó en sus primeros días de gobierno. “Wow”, comentó el magnate en una cuenta de X (antes Twitter) que mencionaba, entre otras cosas, el despido de 5000 empleados estatales, la privatización de empresas y la apertura de la industria petrolera argentina.

Wow — Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2023

Otras de las medidas que elogió Musk son la eliminación de 12 puestos del gabinete y de más de 300 regulaciones, la prohibición del lenguaje inclusivo en el ejército (en inglés se utiliza despectivamente el adjetivo woke), el proyecto que busca permitir la legítima defensa y la educación de los chicos en casa, entre otros.

El Presidente no tardó en responder al mensaje del empresario dueño de Tesla y SpaceX. “Estamos por el buen camino”, afirmó en la misma red social. “No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente”, continuó.

Argentinos de bien, estamos por el buen camino...!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/USG5WfPBo1 — Javier Milei (@JMilei) December 30, 2023

El primer mandatario reafirmó su polémica declaración acerca de que habría funcionarios que cobran dinero en forma de soborno para aprobar leyes. “Hay legisladores que buscan coimas, venden sus votos. A los que les gusta tanto la discusión, es porque buscan coimas”, aseguró esta semana en una entrevista con LN+.

Estas declaraciones generaron malestar entre algunos integrantes del Congreso, tal es así que el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al tema durante una de sus conferencias de prensa. “Milei no hizo referencia a nadie en particular, habló de una situación general”, explicó, minimizando los dichos del Presidente. Asimismo, afirmó que cuando se detecte un pedido de coima en particular, la situación será denunciada.

Cuando se detecte un pedido de coima en particular se va a denunciar”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa. El vocero buscó así minimizar las acusaciones del Presidente al tiempo que reconoció, tácitamente, que la Casa Rosada no tiene una información fehaciente sobre pedidos de sobornos en el parlamento.

Las empresas de Musk en la Ley Ómnibus

Las conversaciones entre Milei y Musk comenzaron hace largo tiempo a través de las redes sociales. El también dueño de X apoyó públicamente al libertario durante su campaña hacia la presidencia, y confirmaron que se habló sobre una eventual visita del magnate a nuestro país.

Aunque el empresario no hizo referencia a esto, ciertos puntos del proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” podrían llegar a representar el desembarco de varias de sus compañías en Argentina.

En primer lugar, el proyecto contiene modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito, entre ellas, permitir la circulación de autos autónomos en el país, como los Tesla (empresa de la que Musk es director ejecutivo). En concreto, los artículos 628 y 629 de la ley autorizan la conducción de vehículos por parte de sistemas autónomos autodirigidos, ya sean particulares, de pasajeros o de carga.

Por otro lado, Starlink es un servicio de Internet por satélite desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Musk. En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció la semana pasada, el presidente Milei hizo mención a la apertura de oferta de proveedores de este tipo de servicios, entre los que incluía la empresa que lleva Internet de alta velocidad a zonas rurales y remotas.

