Javier Milei y Santiago Caputo se acercaron a Mauricio Macri, pero la elección porteña traba un acuerdo

-¿Qué hacés acá? Mirá que este no es un encuentro de los malos…- lo chicaneó Mauricio Macri a Santiago Caputo cuando el asesor presidencial fue a saludarlo en la cena de la Fundación Libertad.

-Son todos malos- respondió Caputo, entre risas.

-Pero hay más malos y menos malos- lo aleccionó Macri apuntándole con un dedo, también pícaro.

El expresidente es un invitado histórico a las cenas de la Fundación Libertad, que habitualmente reúnen al espectro de centroderecha liberal del país y de la región. Caputo, en cambio, asistía al evento por primera vez. Decidió dar el presente cuando supo que había una mesa reservada para su equipo de tuiteros del “Salón Parravicini”, centro de sus operaciones en la Casa Rosada. Quiso marcar presencia en nombre del Gobierno (Javier y Karina Milei no asistieron para dejarle el protagonismo a Manuel Adorni, su principal candidato). Y fue con toda la intención de encontrarse con Macri. Por eso, una vez en el salón, se acercó a su mesa para saludarlo de manera amistosa. Las fotos, que obtuvo LA NACION, no tardaron en circular.

Durante el resto de la cena, Caputo compartió tiempo -afuera y adentro del salón- con el titular del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo. Ambos tienen excelente sintonía. Además, Ritondo es la persona que Macri eligió para que lleve adelante las negociaciones con La Libertad Avanza en pos de un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires.

Mauricio Macri y Santiago Caputo, en la cena de la Fundación Libertad

Caputo es un provocador y siempre se sacó chispas con Macri (sus encuentros a solas nunca terminaron bien; habitualmente hablan mal uno del otro). Pero, en el fondo, el asesor presidencial considera necesario un acuerdo con los amarillos en la provincia para garantizar un triunfo sobre el peronismo y, sobre todo, para acumular más manos en el Congreso que faciliten la aprobación de las reformas que quiere pasar Milei (la previsional, la laboral y la fiscal). El asesor quiere que la coalición política lleve el nombre de La Libertad Avanza (LLA), por un tema de marca, y detesta pensar en la idea de que el macrismo se inmiscuya en la gestión. Pero entiende que seguirá necesitando de Pro como aliado para la segunda mitad del mandato libertario.

El gesto de acercamiento que hizo en la gala de la Fundación Libertad debe leerse en esa clave. También -sobre todo- como un mensaje político hacia adentro del Gobierno, en medio de la extrema tensión que Caputo atraviesa con los armadores territoriales de La Libertad Avanza, encarnados en Lule y Martín Menem y en Sebastián Pareja. Los “karinos” son más reacios a repartir lugares y están muy enfocados en ganar presencia a nivel local.

La diferencia de criterios al interior del Gobierno volvió a evidenciarse hoy. Horas después del abrazo de Macri y Caputo, Pareja lanzó en declaraciones al medio bahiense La Brújula 24: “Nuestra boleta será de La Libertad Avanza, no habrá coalición entre partidos”. El armador ahuyentó la posibilidad de alcanzar una coalición electoral e institucional entre violetas y amarillos y, lejos de cualquier gesto amistoso, puso una pared con Macri. “A los de Pro no necesitamos comprarlos, estaban regalados”, acometió.

¿Reunión Milei-Macri?

Las escenas confusas de las últimas semanas incrementan en ambas terminales la ansiedad política por un eventual encuentro entre Milei y Macri que ayude a ordenar el panorama entre los aliados. El Presidente y el expresidente, además de cultivar un buen vínculo personal, coinciden -en el trazo grueso- en la necesidad de unirse contra el peronismo. Pero hoy están lejos de apaciguar los ánimos desde la cúpula y de darle un ordenamiento a sus partidos. Hace ocho meses que no se ven cara a cara.

Karina y Javier Milei, en las exequias del papa Francisco Europa Press News - Europa Press

En el ínterin, tuvieron sus primeros cruces públicos. Macri dijo que los referentes de Pro que se integraron al Gobierno fueron “comprados” (en contraposición a los que tienen “convicciones”) y Milei le pidió que “muestre la factura”.

Ese lugar de confrontación con su antecesor, sin embargo, no le queda cómodo al Presidente. En la última entrevista que brindó desde Roma, después de aquel cruce, el jefe de Estado buscó aplacar la tensión. “Esto es parte de la campaña, después va a bajar toda la espuma de esto y se van a acomodar los tantos y vamos a estar juntos como corresponde y listo”, dijo.

Un ladero de Macri reconoció: “Milei sale del tema rápido cuando le piden confrontar con Mauricio”.

Tanto en LLA como en Pro hay un diagnóstico en común: no habrá cumbres de cúpula ni avances concretos hasta después de la elección porteña que se celebra dentro de 20 días.

“No descarto una reunión entre Mauricio y Milei para después del 18 de mayo. En el fondo, todos sentimos que hay que dejar pasar la elección de la ciudad. Porque en la provincia vemos que el kirchnerismo está enquilombado. Si nosotros no vamos juntos, ayudamos al peronismo”, dijo un importantísimo referente de Pro a LA NACION.

Lo mismo soltó un colaborador de la Casa Rosada: “Con el resultado de la ciudad sobre la mesa vamos a ver cómo negociamos”. La disputa entre Pro y LLA en la Capital Federal se convirtió en el principal atractivo de la elección porteña a legisladores. Su competencia favorece un primer puesto para el PJ, que encabeza Leandro Santoro, pero la clave pasa por demostrar quien manda en la cuna del macrismo.

Cristian Ritondo y Santiago Caputo, en la cena de la Fundación Libertad

Una vez superada la instancia porteña, vendrá la puja de fondo sobre la naturaleza de la eventual alianza electoral entre violetas y amarillos. La discusión no está saldada. Karina Milei, dueña de la lapicera libertaria, no tiene ningún interés en hacer un acuerdo entre partidos que implique resignar el sello LLA. Y Macri reclama un acuerdo institucional que lo incluya (directa o indirectamente) a él como presidente de Pro en la mesa de decisión.

Esta mañana hablaron en representación de una y otra terminal Guillermo Francos y Fernando de Andreis. El jefe de Gabinete libertario señaló, en la misma tónica que Milei: “No tengo información concreta, pero no me sorprendería que haya un encuentro (entre Macri y Milei) como hubo en el pasado. Hubo también algunas rispideces, pero no entre los presidentes, sino entre algunos dirigentes. Vamos a encontrar una solución”.

Por su parte, De Andreis, mano derecha de Macri, puso más reparos: “El 8 de enero Milei dijo que quería un acuerdo en todo el país o nada y Mauricio designó cinco personas para empezar a trabajar en una alianza electoral con LLA. Pero no pasó nada”.