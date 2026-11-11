Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “Así somos imparables”, dijo Quirno sobre la visita del Papa
El canciller le agradeció al Pontífice por su viaje a la Argentina y a los jóvenes del país; este miércoles, el Santo Padre continúa con su gira por Perú
Lo que dejará la exitosa gira papal
No tiene el carisma de Juan Pablo II, ni la erudición de Benedicto XVI, ni la espontaneidad de Francisco. Pero León XIV es un Papa que transmite tanta serenidad como convicción en sus ideas; tanta cordialidad en sus formas como coherencia en su pensamiento, les guste o no les guste a sus interlocutores, y tanta sensibilidad con los marginados como respeto por todos los actores de la vida social y política de cualquier país.
El Gobierno toma nota de los mensajes del Papa pero dice no sentirse aludido
Ni el mensaje de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía; ni el de “robustecer” la educación, las universidades y la investigación; ni el del “cuidado de la palabra” en la vida pública. Tampoco su emoción por Marta y por Norma en el Cottolengo Don Orione de Claypole.
Ninguno de esos (ni otros) momentos de la visita del papa León XIV fueron interpretados por el Gobierno como un llamado de atención directamente dirigido hacia la Casa Rosada. Al menos eso dicen los principales funcionarios de Javier Milei a esta altura, aunque el Santo Padre haya abordado en suelo argentino temas que están dentro de los puntos más controvertidos para la gestión nacional libertaria.
“El discurso fue muy bueno. No interpeló al Gobierno. Dijo lo que él quería decir y se podría aplicar a cualquier lugar del mundo. No me pareció nada fuera del mensaje habitual del Papa. No hubo ningún palo específico para nosotros”, planteó a LA NACION el domingo un alto funcionario de la Casa Rosada, tras las palabras de León XIV en el Palacio Libertad, a horas de su llegada a la Argentina.
La CGT destacó el mensaje del Papa y marcó siete coincidencias con sus propuestas
En un documento institucional, la CGT celebró el mensaje emitido por el papa León XIV en su exposición sobre “el mundo del trabajo”. La central sindical de matriz peronista destacó las profundas coincidencias entre la doctrina social de la Iglesia, el legado de Francisco y los principios históricos del movimiento obrero organizado.
Los ejes principales del documento sindical son:
- El trabajo como fuente de dignidad
- Defensa de la justicia social
- Rol del sindicalismo
- Tecnología e inteligencia artificial
- Papel del Estado
- Propuesta para la Argentina: una mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y el Estado
- Cierre político-sindical
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