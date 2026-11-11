Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “Así somos imparables”, dijo Quirno sobre la visita del Papa

Ni el mensaje de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía; ni el de “robustecer” la educación, las universidades y la investigación; ni el del “cuidado de la palabra” en la vida pública. Tampoco su emoción por Marta y por Norma en el Cottolengo Don Orione de Claypole.

Ninguno de esos (ni otros) momentos de la visita del papa León XIV fueron interpretados por el Gobierno como un llamado de atención directamente dirigido hacia la Casa Rosada. Al menos eso dicen los principales funcionarios de Javier Milei a esta altura, aunque el Santo Padre haya abordado en suelo argentino temas que están dentro de los puntos más controvertidos para la gestión nacional libertaria.