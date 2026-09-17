Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente se refirió a la causa Malvinas y calificó a Trump de “gran negociador”

Los recursos para el Ministerio de Defensa en 2027 ascenderán a $5,2 billones y crecerán un 20% respecto de este año, por debajo de la inflación anual prevista, estimada en un 30% por analistas privados.

Así se desprende del proyecto del presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla como novedad una autorización al Gobierno para la toma de crédito público con miras a la compra de tres submarinos convencionales, por 2300 millones de dólares, y dos fragatas multimisión, por 1200 millones de dólares.