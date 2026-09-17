Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente se refirió a la causa Malvinas y calificó a Trump de “gran negociador”
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El presupuesto 2027 para Defensa contempla la compra de tres submarinos por 2300 millones de dólares
Los recursos para el Ministerio de Defensa en 2027 ascenderán a $5,2 billones y crecerán un 20% respecto de este año, por debajo de la inflación anual prevista, estimada en un 30% por analistas privados.
Así se desprende del proyecto del presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla como novedad una autorización al Gobierno para la toma de crédito público con miras a la compra de tres submarinos convencionales, por 2300 millones de dólares, y dos fragatas multimisión, por 1200 millones de dólares.
La tragedia de una generación detrás del crimen de Elías
Si miramos la foto de Elías Vázquez, veremos el retrato de una tragedia profunda, pero silenciosa.
Elías tenía 23 años. El lunes de la semana pasada volvía del gimnasio a su casa, en José C. Paz, cuando dos motochorros lo asesinaron para robarle la moto. Puede verse como otro hecho brutal de inseguridad urbana, uno más de los tantos que desgarran a familias del conurbano con frecuencia cotidiana. Pero es mucho más que eso: es parte de un drama social que atraviesa a toda una generación. Millones de jóvenes hoy viven con miedo y desasosiego en las periferias urbanas. Se sienten indefensos, desprotegidos, expuestos a una fragilidad estructural que atraviesa todas las dimensiones de su vida.
Teoría del derrame: tontería y realidad
La teoría del derrame no funciona porque el ingreso del jardinero es inferior al de los propietarios de las casas de los countries, que lo contratan. Para criticar una teoría, nada mejor que idear una versión ridícula, fácilmente rebatible. Como la que acabo de plantear.
En la realidad existen tanto el derrame como la falta de derrame. Quien dude de esto, pregúntese si la cantidad de autos y la colecta de las iglesias en los pueblos rodeados de productores agropecuarios son independientes del volumen y el precio al que se vendió la cosecha. Pensar que hoy la minería, la energía y el agro no derraman “nada” es sencillamente no pensar. Basta recorrer algunas provincias para advertirlo.
Cambia el viento: por qué la decisión de la FED podría complicar a la Argentina
Por primera vez desde julio de 2023, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió aumentar las tasas de interés. Aunque es una noticia que el mercado ya descontaba, en un contexto donde la guerra en Medio Oriente continúa, el barril de Brent sigue arriba de los US$100 y mete presión a los precios de la economía, se trata de un cambio de tendencia frente al ciclo de recortes que había arrancado en 2024. A nivel local, esto podría dificultar el regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda.
La autoridad estadounidense aumentó este miércoles la tasa de referencia en 25 puntos básicos, situándola en un nuevo rango de entre 3,75% y 4%. Es decir: tener dólares será más caro durante algún tiempo. Inmediatamente después de conocerse el anuncio, el índice de dólar (DXY), que mide la fortaleza de esta moneda, escaló y alcanzó los 100,2 puntos.
El plan del BCRA para sostener la calma del dólar: cómo interviene, por qué compra menos y el “tsunami” que viene
El equipo económico del Gobierno de Javier Milei suele insistir en que en la Argentina el dólar “flota”, aunque la realidad es más compleja.
Se trata de una discusión que ganó volumen en las últimas semanas entre funcionarios y economistas, pero también de un tema seguido de cerca por los inversores. El tipo de cambio mayorista cerró este miércoles en $1513 y acumuló una suba de apenas 3,9% en 2026, muy por debajo del 21,3% de inflación registrada hasta agosto.
Acusaciones cruzadas en el Gobierno por los cambios en la emergencia en Discapacidad que incluyó el Presupuesto
La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.
“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.
Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.
Milei rechazó que el reclamo de Malvinas se relacione con una estrategia electoral: “Es una estupidez mayúscula”
Tras casi dos semanas de la cadena nacional que brindó para reactivar el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas, el presidente Javier Milei rechazó que la renovación de la causa se vincule con una estrategia electoral y dijo que hacer esa interpretación sería “una estupidez mayúscula”.
“Los analistas políticos dicen que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y por una cuestión de oportunismo político. Bueno, eso es una estupidez mayúscula, porque eso significa que ni siquiera chequean datos, ni siquiera saben cómo salió la decisión de hacer la cadena”, manifestó Milei durante una entrevista telefónica con el canal de streaming oficialista Neura.
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