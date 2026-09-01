Javier Milei y sus medidas, en vivo: el posicionamiento de EE.UU. sobre la soberanía de Malvinas y la carrera hacia 2027
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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A pesar de los cortocircuitos entre Milei y Lula, Argentina y Brasil ensayan gestos de distensión
Casi un mes después de aquella reacción de Itamaraty, que apuró la vuelta del embajador Julio Bitelli a Brasilia y la de su par argentino Daniel Raimondi a Buenos Aires, los vínculos entre el gobierno de Javier Milei y el de Luiz Inácio Lula da Silva atraviesan un momento de relativa tranquilidad.
Lejos parecen haber quedado aquellos insultos del presidente argentino hacia su par brasileño durante la presentación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial, acusaciones que encontraron eco en un Lula da Silva que también está en campaña y que detonaron, tal vez de modo irremediable, lo que quedaba del vínculo personal de ambos mandatarios.
Hospital Garrahan: el Gobierno desvinculó a una gremialista por “no ocupar su puesto de trabajo″
Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron a través de la red X que desvincularon a la gremialista que lideró las tomas y las movilizaciones de los últimos años en ese centro nacional pediátrico. La decisión, según se indicó oficialmente, fue por “no ocupar su puesto de trabajo” durante el año pasado.
August 31, 2026
Se trata de Norma Lezana, nutricionista y titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) son los más combativos entre las agrupaciones con representación gremial en el hospital que comparten la Nación –en un 80%– con la ciudad de Buenos Aires.
En el Gobierno prima la cautela tras las declaraciones de Trump sobre Malvinas, pero las consideran “muy positivas” para Argentina
En el anochecer de este lunes primaba la prudencia y cautela en el Gobierno tras la declaración del presidente norteamericano, Donald Trump, quien sugirió que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña -un histórico aliado de Estados Unidos- en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.
Según pudo saber LA NACION, en el Gobierno explicaban que se trata de algo “muy positivo” para Argentina, a la vez que de un “primer pronunciamiento”, por lo que evitaban cualquier muestra de exitismo sobre el tema. E insistían en que eso priorizaban la “cautela”.
El modelo Milei y una bola de cristal todavía empañada
El Gobierno tiene algunas certezas. Primero, que el modo Milei sobregirado es el dique de contención que blinda el cambio económico: las formas mileístas como el rugido necesario para disciplinar el escenario político. Segundo, que el vaso está medio lleno antes que medio vacío: la columna de Federico Sturzenegger de este domingo buscó sintetizar esa perspectiva. Tercero, que la narrativa de crisis que alienta el kirchnerismo y la oposición no dialoguista es eso, apenas una narrativa que puede tener efectos anti oficialistas en el presente, pero no en el momento de votar. Cuarto, que en 2027, cuando llegue la verdad de las urnas, el gran ordenador de la demanda política será el “riesgo kuka”, o el “miedo kuka”. Y por último, como consecuencia de esa certeza, quela decisión del votante no estará signada por una preocupación republicana por las formas mileístas, aunque lo irriten, sino por la matriz conceptual macroeconómica aunque el bolsillo todavía duela: una apuesta por el rumbo, a pesar de todo.
Pese al rechazo de Milei, la problemática de la morosidad se filtra en la discusión interna del Gobierno
El debate sobre la morosidad que afecta a las familias y a sectores empresarios ingresó por la puerta trasera en la agenda del Gobierno, pese a los intentos del presidente Javier Milei por dejarlo atrás. Mientras este martes se reunirán en la Casa Rosada tanto el Gabinete como la mesa política, este lunes no se descartaba que el tema se pueda tratar en algún pasaje de esos encuentros.
Por el momento, en el Gobierno se muestran confiados en que las cifras de personas en esa situación están a la baja, según explicaron fuentes de Balcarce 50. En la misma sintonía, relativizaron el incremento en las estadísticas de junio y julio, cuando la mora aumentó de 12, 77% a 12,94%. Exhibían, por caso, números del Banco Nación correspondientes a agosto.
Trump sugirió que podría revisar el apoyo de EE.UU. a Gran Bretaña en la disputa con la Argentina por las islas Malvinas
ASHEVILLE, Carolina del Norte.- En una declaración en la Casa Blanca que generó sorpresa, el presidente norteamericano, Donald Trump, sugirió este lunes que su administración podría retirar el apoyo a Gran Bretaña -un histórico aliado de Estados Unidos- en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.
Reporter: Are you reviewing the U.S. position on the Falkland Islands?— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
Trump: I always review every position. That's just one of many. pic.twitter.com/xfrN2LX4oN
“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, fue la respuesta de Trump en el Salón Oval ante la consulta específica de un periodista. Fue la primera vez que el mandatario republicano se pronunció en ese sentido sobre la postura norteamericana en el diferendo entre Gran Bretaña y la Argentina.
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