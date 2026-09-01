Javier Milei y sus medidas, en vivo: el posicionamiento de EE.UU. sobre la soberanía de Malvinas y la carrera hacia 2027

Casi un mes después de aquella reacción de Itamaraty, que apuró la vuelta del embajador Julio Bitelli a Brasilia y la de su par argentino Daniel Raimondi a Buenos Aires, los vínculos entre el gobierno de Javier Milei y el de Luiz Inácio Lula da Silva atraviesan un momento de relativa tranquilidad.

Lejos parecen haber quedado aquellos insultos del presidente argentino hacia su par brasileño durante la presentación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial, acusaciones que encontraron eco en un Lula da Silva que también está en campaña y que detonaron, tal vez de modo irremediable, lo que quedaba del vínculo personal de ambos mandatarios.