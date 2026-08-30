Series, libros y visitas: qué dicen los informes de los especialistas que controlan a Cristina Kirchner una vez por mes

El día a día de Cristina Kirchner prácticamente no tuvo alteraciones en los últimos 14 meses: realiza actividad física por la mañana, lee mucho y mira series y películas. Las visitas, tanto familiares como del ámbito político, generalmente son por la tarde. Todos los detalles figuran en informes oficiales trimestrales que están en poder de la Justicia y a los accedió LA NACION.

Esos informes se realizan en base a entrevistas con la expresidenta en su departamento de San José 1111. Siempre son en el living-comedor. Generalmente la visitan dos especialistas de Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Dcaep), un organismo que depende de la Cámara de Casación donde confluyen psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, médicos, abogados y sociólogos. Ese mismo organismo fue el encargado de hacer el informe socio ambiental sobre Cristina Kirchner y su departamento justo antes que se ordene su prisión domiciliaria, en junio de 2025.

Los especialistas llegan al domicilio sin previo aviso. Las visitas son una vez al mes pero los informes son trimestrales y se concentran en cinco puntos: 1) plan familiar; 2) su estado de salud; 3) el régimen de visitas; 4) vida cotidiana, y 5) salidas al exterior.

En todos los informes, los especialistas arrancan con los datos personales de Cristina Kirchner y destacan la “buena predisposición” y el “trato cordial” de la exmandataria.

Cristina salió a saludar a un grupo de militantes, el miércoles, el mismo día que se pidió allanar el primer piso. Hernan Zenteno - La Nacion

En el apartado referido a la vida cotidiana y a la salud, los informes suelen ser escuetos. En el último, fechado el 10 de junio, se destaca la presencia recurrente en el domicilio de una especialista que la atiende por sus problemas de columna, la medicación que toma, y que se había aplicado tres vacunas en su domicilio. También se habla de un tratamiento odontológico prolongado, que la obligó a salir del domicilio varias veces. “Se encuentra utilizando una placa dental mientras duerme”, detalla ese informe.

Sobre su rutina, agrega: “Continúa con la lectura, recibiendo familiares y visitas autorizadas, y ve series y películas. También sigue dedicándose desde el domicilio al ámbito político”.

En los informes se repite un dato: Máximo Kirchner suele estar presente en el departamento cuando llegan los enviados de la Dcaep. “Hemos podido observar la presencia de su hijo en dos oportunidades en el contexto de entrevista y actuaciones en domicilio por nuevo régimen de visitas”, anotaron los especialistas en el informe entregado el 12 diciembre de 2025.

Su trabajo se concentra en anotar lo que ven y escuchan durante las entrevistas. Fuera de esas entrevistas, todo queda librado a la custodia de la Policía Federal y al monitoreo de la pulsera electrónica.

La custodia de Cristina Kirchner en la puerta de San José 1111. Hernán Zenteno

En el informe de marzo, los especialistas se concentraron en el estado de salud de Cristina Kirchner dado que ese trimestre incluyó la operación de apendicitis en el Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada hasta el 3 de enero. El estudio menciona cada uno de los partes médicos y un detalle de las comunicaciones telefónicas y por WhatsApp con los secretarios de la expresidenta: Diego Bermudez y Mariano Cabral.

En febrero, Cristina ya había retomado la actividad física y comenzó a recibir visitas de una dermatóloga y de una kinesióloga, que también hace las veces de osteópata, para tratar sus dolores lumbares.

Elecciones legislativas provinciales; Máximo Kirchner votó en la escuela Número 5 531 de la ciudad de La Plata Ignacio Amiconi

Entre las visitas del entorno familiar se menciona a su cuñada Alicia Kirchner, sus nietos y sus hijos. Todos integran el listado de unas 30 personas que no necesitan pedir permiso previamente. Ahí aparecen tres empleadas domésticas, médicos y varios abogados.

Además de entrevistar a Cristina Kirchner, los especialistas de la Dcaep también se encargan de verificar el libro de visitas, ubicado en el hall de entradas del edificio. En realidad, solo cotejan que los nombres coincidan con los mails que se envían al Tribunal Oral Federal. Un ejemplo, en el informe de diciembre dejaron consignado que el día 10 habían pasado por San José 1111 el senador Carlos Linares, y los diputados Paula Penacca y Germán Martinez. Y el 13, los visitantes fueron Héctor “Topo” Devoto, un histórico integrante del kirchnerismo desde los tiempos de Santa Cruz, Diego Briata (realizador cinematográfico) y el escritor Marcelo Figueras.

¿Sobre los vecinos hay alguna mención? “La convivencia con sus vecinos se desarrolla sin inconvenientes ni quejas por parte de ellos”, escribieron los especialistas en septiembre del año pasado. Un mes antes, una sindicalista-camporista ya había comprado el primer piso de San José 1111.