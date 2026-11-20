Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Los responsables van a ser juzgados”, dijo el Presidente sobre el atentado a la AMIA
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Cuadernos de las Coimas: un testigo que auditó la obra pública en Santa Cruz dejó una frase confusa y se desdijo en pleno juicio
Un auditor de Vialidad Nacional que supervisó en 2016 la obra pública la provincia de Santa Cruz ofreció este jueves una confusa frase y luego se desdijo al declarar como testigo en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, en el que se juzga la existencia de un presunto esquema de sobornos entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo.
Milei y Macri, el triunfo de las debilidades
Todos los gobiernos se terminar acostumbrando (o resignando) a celebrar triunfos pasajeros, poco relevantes o que enmascaran resignaciones y fragilidades. Hay que aferrarse a las pequeñas cosas, cuando los logros sustantivos se escapan. Y potenciarlas como si fueran mayúsculas y definitivas. No está mal. El problema es confundir la dimensión y la realidad.
La administración de Javier Milei no es la excepción y en estos días abunda en estridentes festejos de módicas o muy relativas victorias. Empezó con las celebraciones por la exitosa organización de la visita papal, para ocultar observaciones y cuestionamientos vaticanos.
La causa que nació alrededor de la mansión de Pilar hoy alcanza a los negocios de la AFA
La causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), es ahora mucho más que una trama de presuntos testaferros.
La investigación nació ligada al hecho de que el imponente predio, con helipuerto y autos de lujo, estaba a nombre de un monotributista y una jubilada, pero creció, sumó el delito de lavado, y hoy se extiende hasta los negocios de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.
Qué podría pasar tras el fallo de la Corte Suprema sobre las cuotas de las prepagas y cuál fue la reacción del sector
Con un ánimo de “enorme preocupación”, directivos del sector de la medicina prepaga dijeron estar analizando en estas horas los efectos concretos del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los artículos del decreto de necesidad y urgencia 70 (DNU 70) que, en diciembre de 2023, liberaron las subas de cuotas de los planes de salud.
Y, a la vez que se mantienen expectantes respecto de qué hará el Gobierno, también manifestaron -mediante un comunicado de la Unión Argentina de Salud (UAS)- que consideran fundamental la existencia de un diálogo en busca de consensos que los involucre como actores del sistema de salud. La UAS reúne a diferentes asociaciones de empresas vinculadas a servicios de salud.
El oficialismo aprobó la adhesión al tratado sobre patentes, un proyecto clave en la alianza de Milei con Estados Unidos
El oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un acuerdo que llevaba más de 28 años pendiente de aprobación definitiva. Se trata de una iniciativa considerada fundamental para la alianza que el presidente Javier Milei mantiene con Estados Unidos.
El tratamiento había sido postergado durante casi tres décadas, aunque nunca perdió estado parlamentario por ser un tratado internacional. La iniciativa fue reflotada en abril de este año, entre los compromisos asumidos por Milei tras la firma, en febrero pasado, del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par estadounidense Donald Trump.
Aprueban la nueva ley de Discapacidad y reclaman que el Gobierno cumpla con su reglamentación
En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió por unanimidad en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.
Además, el oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y la reforma del régimen de propiedad privada, que mantiene vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Por su parte, la Cámara alta también sancionó la Ley Joaquín y la reforma del régimen de cabotaje.
El Senado aprobó la reforma del régimen de propiedad privada que restablece la Ley de Tierras
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que la iniciativa regresara a la Cámara alta con las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas, la decisión de mantener vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros.
Con 42 votos a favor y 26 en contra, el oficialismo consiguió la sanción definitiva de una iniciativa que atravesó una serie de vaivenes y modificaciones durante su paso por ambas cámaras.
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