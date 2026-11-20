Todos los gobiernos se terminar acostumbrando (o resignando) a celebrar triunfos pasajeros, poco relevantes o que enmascaran resignaciones y fragilidades. Hay que aferrarse a las pequeñas cosas, cuando los logros sustantivos se escapan. Y potenciarlas como si fueran mayúsculas y definitivas. No está mal. El problema es confundir la dimensión y la realidad.

La administración de Javier Milei no es la excepción y en estos días abunda en estridentes festejos de módicas o muy relativas victorias. Empezó con las celebraciones por la exitosa organización de la visita papal, para ocultar observaciones y cuestionamientos vaticanos.