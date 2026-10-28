Javier Milei y sus medidas, en vivo: la nueva revisión del acuerdo con el FMI y la salida de Bolsonaro desde Misiones
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Javier Milei llegó a Catamarca, donde recorrerá una mina de litio del RIGI con un aliado peronista
El presidente Javier Milei tomó distancia de los ruidos que dejó la derrota y posterior huida a los Estados Unidos de su aliado Flavio Bolsonaro. Junto a su hermana, Karina Milei, arribó esta tarde a Catamarca, tierra del gobernador Raúl Jalil, uno de sus aliados más firmes en el Congreso.
Esta noche, el mandatario tiene previsto un acto con militantes libertarios en el hotel Casino, pero el evento principal del viaje ocurrirá mañana: a las 8, Milei volará en un avión Hércules hacia el salar del Hombre Muerto, donde la minera Rio Tinto inaugurará una planta de producción de carbonato de litio.
Los docentes de la UTN lanzan desde este miércoles un par de 96 horas por el desfinanciamiento universitario
La federación que nuclea a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional –FAGDUT– resolvió realizar desde este miércoles un paro de 96 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para ratificar la continuidad del “plan de lucha” en favor de la defensa de las universidades nacionales.
La primera medida de fuerza se llevará a cabo este miércoles, y las otras tres durante el mes de noviembre, los días martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre.
Cavallo dijo que “manejan el tipo de cambio como Moreno” y un economista kirchnerista pidió volver al cepo
La gestión económica del Gobierno de Javier Milei quedó bajo el fuego cruzado de dos economistas con distintas visiones. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, y el exviceministro del Palacio de Hacienda, Emmanuel Álvarez Agis, trazaron diagnósticos opuestos, pero críticos sobre el rumbo oficial de la política cambiaria.
Mientras Cavallo comparó el control sobre el tipo de cambio con la gestión de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, Álvarez Agis reclamó desandar el camino de la flexibilización.
Un “boom que no arrastra”: Prat Gay contra todos en el debate por el “derrame” en Vaca Muerta
El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay volvió a abrir un duro debate con el Gobierno, las autoridades de Neuquén y el presidente de YPF al sostener que el fuerte crecimiento de Vaca Muerta todavía derrama en el resto de la economía argentina.
La información oficial de INDEC confirma lo que todos los argentinos perciben pero las autoridades no terminan de aceptar: que el boom del petróleo no arrastra todavía al resto de la economía.— Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) October 27, 2026
Mientras que la actividad minera y petrolera crece a un ritmo sostenido de más del 9%… pic.twitter.com/l2yOC33WU1
En una publicación en la red social X, afirmó que los últimos datos oficiales del Indec muestran una marcada divergencia entre el desempeño del sector petrolero y minero y el resto de las actividades productivas.
El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y allana el camino para un nuevo desembolso
WASHINGTON.- Luego de la misión técnica del mes pasado en Buenos Aires y varias semanas de trabajo junto a las autoridades argentinas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este martes la tercera revisión del acuerdo a nivel técnico con el Gobierno, lo que allana el camino para un nuevo desembolso una vez que tenga la luz verde del directorio del organismo multilateral.
Los errores interminables de Milei
El error político nunca es una simple anécdota; al revés, sus consecuencias son interminables. Javier Milei cometió dos graves errores políticos en un apretado fin de semana. El primero fue anunciarles a varios periodistas independientes que los espera el fuego de la hoguera, simplemente porque hurgaron en la anomalía que ocurrió con la criptomoneda $LIBRA, a la que el Presidente ayudó a difundir y luego le quitó el apoyo. Se abrieron 114.000 cuentas en el acto, pero casi el 80 por ciento perdió lo que había apostado. Los que ganaron son muy pocos. Es cierto que ese mundo se parece más a un casino que a un negocio en serio. Pero hasta los casinos deben ser imparciales y honestos y no cambiar las reglas del juego cuando la bolilla ya está girando. Esto último es lo que hizo Milei cuando le dio y le sacó su respaldo a una operación digital, mientras los dueños del quiosco entraban y salían de la Casa de Gobierno. O hablaban por teléfono con las principales autoridades del país, sobre todo con los hermanos Milei.
El Gobierno confirmó que Flavio Bolsonaro despegó esta madrugada desde Puerto Iguazú
El gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles por la madrugada que el excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, a bordo de un avión Gulfstream G400 junto a su familia, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.
De acuerdo a la versión de la Casa Rosada, Bolsonaro junto a su esposa Fernanda y sus dos hijas ingresaron a territorio nacional por la noche e inmediatamente partieron vía aérea hacia Guayaquil, Ecuador. Desde el Gobierno dijeron que no saltó en la frontera ningún pedido de captura ni impedimento legal para que ingresen al país, más allá de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre De Morais, ayer rechazó la posibilidad de que Bolsonaro viajara al exterior y ordenó retirarle el pasaporte brasileño. Medios de ese país, no obstante, informaron que el excandidato tiene documentación europea.