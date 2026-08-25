Javier Milei y sus medidas, en vivo: la suba del dólar y la agenda legislativa en el Congreso
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Envían a la cárcel a dos presuntos cómplices del atentado contra la expareja de Cerimedo en Bolivia
La Justicia de Bolivia les dictó prisión preventiva este lunes a dos presuntos cómplices del atentado contra Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, el asesor político que fue clave en el armado de Javier Milei y era colaborador personal del actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
El viaje de Massa a Barbados no tuvo impacto puertas adentro del Frente Renovador
El impacto del viaje a Barbados de Sergio Massa, Malena Galmarini y amigos del matrimonio, en un avión privado propiedad del empresario Francisco De Narváez fue nulo dentro de las fronteras del Frente Renovador, la fuerza política que conduce el exministro de Economía y excandidato presidencial. Así lo aseguraron a LA NACION fuentes del massismo, que observaron con naturalidad la travesía de casi una semana a bordo de una aeronave de quien subrayan es “un amigo”, y que tuvo como motivo un aniversario de casados.
Adorni pidió dos semanas más para presentar su justificación de bienes en la causa por enriquecimiento
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga de 15 días para presentar el escrito con la justificación de sus bienes que le reclamó el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
El dólar mayorista abrió la semana superando la barrera de los $1500
La cotización del dólar mayorista abrió la semana al alza —como había terminado la anterior—, pero esta vez, luego de ir amagando durante varias ruedas, rompió la barrera de los $1500 que hace casi un mes le había impuesto el propio Gobierno al vender el 28 de julio unos US$146 millones de sus ahorros sólo para evitar que traspase ese umbral.
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