Javier Milei y sus medidas, en vivo: la suba del dólar y la agenda legislativa en el Congreso

El impacto del viaje a Barbados de Sergio Massa, Malena Galmarini y amigos del matrimonio, en un avión privado propiedad del empresario Francisco De Narváez fue nulo dentro de las fronteras del Frente Renovador, la fuerza política que conduce el exministro de Economía y excandidato presidencial. Así lo aseguraron a LA NACION fuentes del massismo, que observaron con naturalidad la travesía de casi una semana a bordo de una aeronave de quien subrayan es “un amigo”, y que tuvo como motivo un aniversario de casados.