Javier Milei y sus medidas, en vivo: sesión en el Senado y el viaje de Karina Milei a Rosario

Luego de participar en la huida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, el asesor presidencial Santiago Caputo fue identificado por un control vehicular de la policía de Misiones cuando se trasladaba en una camioneta del Ente Binacional Yacyretá con patente diplomática.

Así surge del acta electrónica de la Unidad Regional IV de la división de Seguridad Vial de la localidad de Capiovi, registrado a las 02:50 horas, a la que accedió LA NACION.