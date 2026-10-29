Javier Milei y sus medidas, en vivo: sesión en el Senado y el viaje de Karina Milei a Rosario
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Flavio Bolsonaro se presentó como el líder de Brasil y les agradeció a Milei y a Trump en un comunicado tras su fuga
WASHINGTON.- Tras su cinematográfica huida de Brasil hacia Estados Unidos, con un paso clave por la Argentina que desafió una prohibición judicial de salida, el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro se declaró como el “líder de Brasil”,denuncióun “fraude electoral” en el triunfo de su rival, Luiz Inacio Lula da Silva, en el balotaje del domingo y les agradeció a lospresidentes Donald Trump y Javier Milei por su rol en el operativo que le permitió llegar junto a su familia a Miami esta mañana.
Santiago Caputo fue identificado por un control policial tras el operativo de huida de Bolsonaro
Luego de participar en la huida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos, el asesor presidencial Santiago Caputo fue identificado por un control vehicular de la policía de Misiones cuando se trasladaba en una camioneta del Ente Binacional Yacyretá con patente diplomática.
Así surge del acta electrónica de la Unidad Regional IV de la división de Seguridad Vial de la localidad de Capiovi, registrado a las 02:50 horas, a la que accedió LA NACION.
La agenda del Poder Ejecutivo
Tras la visita oficial de Javier Milei en Catamarca, donde recorrió una mina de litio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su comitiva viajarán hacia Rosario donde se llevará a cabo una ronda de negocios RIGI.
Entre los principales funcionarios que dirán presente figuran el gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros.
La crisis con Brasil pasa de la retórica a la acción
La pésima relación entre Javier Milei y Luiz Inacio Lula da Silva empeoró todavía más en las últimas 24 horas. La agresividad pasó de la retórica a la acción. Con el dispositivo montado para facilitar la fuga del candidato derrotado el domingo, Flavio Bolsonaro, el gobierno argentino decidió desconocer a la Justicia brasileña. Bolsonaro tenía prohibido salir de su país por una orden del controvertido juez Alexandre de Moraes. Desde el punto de vista técnico existe un atenuante: el responsable de que ese mandato se cumpliera era el sistema migratorio brasileño. No el argentino. No se puede desconocer, sin embargo, que el conflicto escaló hasta una estribación sin antecedentes. Porque las autoridades argentinas no se limitaron a dejar pasar a Bolsonaro. Lo ayudaron a escaparse.