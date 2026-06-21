Jésica Cirio habló tras conocerse videos en los que muestra bolsas de dólares: “Se detectan manipulaciones digitales”

La modelo Jésica Cirio publicó un descargo sobre los videos publicados por LA NACION en los que se la ve mostrando bolsas llenas con dólares y acusó “manipulaciones digitales”. La presentadora de televisión, que es investigada de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto con su exesposo Martín Insaurralde, dijo que se la ha intentado extorsionar y aseguró que acudió a la Justicia.

“En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, sostuvo la expareja de Elías Piccirillo.

El comunicado que compartió Jésica Cirio

Los videos en cuestión, son registros en los que se ve a Cirio en un vestidor de hombre que estaría grabado por ella misma. En las imágenes se pueden apreciar varios millones de dólares, envueltos en bolsas de plástico transparente, prolijamente ordenadas en cajones y estantes de un guardarropas.

En relación a la obtención de dicho material, la modelo aseguró que se llevó a cabo gracias a “maniobras ilícitas” y afirmó que se produjo una “vulneración sin mi consentimiento” a sus soportes audiovisuales.

Según planteó en el comunicado, hace más de un año ha sido víctima de intentos de extorsión, incluso bajo amenaza de difundir imágenes “de contenido íntimo y privado.

La modelo aseguró que informó a la Justicia al respecto, lo que se puede verificar en la causa titulada “CIRIO, Jessica s/d extorsión”, tramitada por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de la ciudad de Buenos Aires. Además indicó que la existencia de dicha acción legal demuestra que ella decidió denunciar dichos hechos “mucho antes” de que “esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación”.

Como cierre del texto, Cirio incluyó un breve resumen del origen de sus ingresos y aseguró que todos sus bienes están declarados. “Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás, me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”.

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