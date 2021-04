Jony Viale: “El Presidente tiene un máster en desorganizar la vida de la gente”

Con el conflicto entre el Gobierno Nacional y el Porteño más vigente que nunca, Jonatan Viale comenzó su programa criticando el accionar del presidente Alberto Fernández al momento de la toma de decisiones. “¿Hasta dónde va a aguantar la sociedad argentina? Uno tiene miedo de que un día la gente explote”, comenzó.

Conforme fue avanzando en su relato, explicó que en el país “se naturalizan muchas cosas como la inflación, la inseguridad, la pobreza y la vacunación VIP”. “No es normal, no es sano, es tóxico pero nos estamos acostumbrando”, indicó. “Alguna vez, Cristina Kirchner acusó al gobierno anterior de ‘desorganizarle la vida a la gente’”, citó el periodista.

“Por lo visto, el Gobierno de Alberto vino a perfeccionar esto. Hicieron un máster en desorganizarle la vida a la gente”, criticó para luego señalar que, en la Argentina, no gobierna “Alberto, Cristina, Macri, Larreta ni Kicillof. Gobierna la incertidumbre”.

Jonatan Viale apuntó contra el Gobierno Nacional

En relación a ese punto, mostró una encuesta realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires donde quedó reflejado que 9 de cada 10 padres “cree ‘poco o nada probable’ que la suspensión de clases se levante en 15 días”. “Nadie sabe, nadie tiene idea”, reflexionó.

Por último, promediando el cierre de su editorial, repasó la “guerra” entre la Ciudad y el Gobierno Nacional. Dichos de la actual vicepresidenta cuando expresó que “hasta los helechos de la Ciudad tienen luz y agua”, que Alberto la catalogue como “opulenta”, la quita de la coparticipación y ahora las clases presenciales fueron algunos de los ejemplos que Jonatan Viale utilizó para ilustrar la disputa entre ambos gobiernos.

“¿Por qué? Porque no puede ser mejor que la provincia, porque Larreta no puede ni debe administrar mejor que Kicillof, porque la Ciudad no puede ser una vidriera de las próximas elecciones”, reflexionó sobre el final.

