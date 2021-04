La reacción de mediáticos tras el fallo que suspende las clases presenciales

Luego de que la Justicia Federal suspendiera las clases presenciales en la Ciudad, tras el fallo del juez en lo contencioso administrativo, Esteban Furnari, aceptara un pedido del Gobierno nacional de dejar sin efecto la medida cautelar que había dictado el fuero porteño, los famosos salieron a las redes sociales a expresar su enojo y desorientación tras la sentencia.

Entre los que expresaron su malestar por el fallo que se conoció hace unas horas están Nacho Viale, Luciana Salazar, Paulo Vilouta, Guillermina Valdés, Diego Brancatelli y Germán Tripel, entre otros.

El nieto de Mirtha Legrand salió en seguida a expresarse en Twitter

“¿Se terminan las clases presenciales en CABA?”, preguntó el nieto de Mirtha Legrand en su cuenta de Twitter. Luego, cuando se conoció que la Ciudad no se haría eco del fallo federal, el productor escribió: “Esta cuenta banca a las mamis”.

En tanto, Luciana Salazar fue por más. “Tiene que salir alguien de bajo cargo y decir que La Corte resuelva este escándalo urgente”, indicó la modelo y agregó el hashtag #ClasesPresenciales para hacer visible su pedido.

Luciana Salazar fue otra de las famosas que se expresó en Twitter

“Un juez que sí, un juez que no, los padres y los chicos a la deriva. Jueces inefables, políticos en otro planeta. Pobre (Argentina), 700.000 personas esperando qué hacer mañana. ¡Ahhh, y seguimos en pandemia!”, dijo el periodista Paulo Vilouta.

Paulo Vilouta tampoco se quedó callado y tildó a los jueces de "inefables"

Por su parte, Diego Brancatelli arrobó al presidente Alberto Fernández para hacerle saber de su apoyo ante la decisión del juez que le da un motivo para festejar al Gobierno nacional. “¿Viste, Alberto? El cacerolazo del otro día duró 7 minutos. Hoy 3. No aflojes”, pidió.

Diego Brancatelli salió a darle su apoyo al presidente Alberto Fernández

En Twitter, el ex Mambrú Germán Tripel también expresó su enojo ante el fallo. “Mátense entre ustedes y dejen a nuestros hijos e hijas en paz”, escribió junto a un insulto abreviado.

En las últimas horas, el juez hizo lugar al planteo de inhibitoria y ordenó remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según señala el fallo, se tiene que acabar con “la gravedad institucional y el escándalo jurídico” que conllevan la decisión porteña.

Germán Tripel pidió que dejen a los hijos/as en paz

El juez Furnari señala que la sentencia de los jueces porteños era “arbitraria” porque se apartó del procedimiento y porque no solo no justificaron su intervención excepcional, sino porque tampoco se declararon de inmediato incompetentes.

“Mis hijos adolescentes sacan sus propias conclusiones de todo este asunto, y manifiestan sus múltiples sensaciones. Con mi hijo de 7 años se me complica, ya no encuentro argumentos para explicarle lo que está sucediendo. Me siento absolutamente desorientada en el relato”, escribió Guillermina Valdés.

Guillermina Valdés dijo que "no encuentra argumentos para explicarle a (Lolo) lo que está pasando)

LA NACION