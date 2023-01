Jorge Capitanich apuntó contra miembros del Frente de Todos y dijo que fueron “cómplices” de designar a los jueces de esta Corte

escuchar

Uno de los principales referentes de los gobernadores en el ataque a la Corte Suprema de Justicia, Jorge Capitanich, de Chaco, apuntó hoy contra miembros de su propio espacio al decir que fueron “cómplices” en las designaciones del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y del extitular, Carlos Rosenkrantz, cuando votaron a favor de sus pliegos en el Senado. Convencido de que los supremos no actúan de forma “imparcial” y lo hacen a favor de Juntos por el Cambio, el mandatario se preguntó: “¿Por qué no hay limitaciones en el mandato de los jueces? ¿Por qué no hay una mayor integración de la Corte Suprema?”.

Indignado por el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires al respecto de la coparticipación y por decidir sobre la composición del Consejo de la Magistratura, Capitanich ahondó en cómo llegaron Rosatti y Rosenkrantz al máximo tribunal y fue en ese momento que hizo los cuestionamientos al frente interno.

“Dos miembros de la Corte fueron designados por decreto y después el Senado, obviamente a mi modo de ver de una manera vergonzosa, los han convalidado; muchos de nuestro espacio”, introdujo el gobernador kirchnerista en AM 750. “Siempre está la cuestión de que van a acusar al peronismo de que desestabiliza el gobierno. El gobierno se desestabiliza solo cuando lo único que hace es responder a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI) o a programas de ajustes interminables”, siguió.

Entonces, ahondó en la decisión de parte de los senadores del Frente de Todos que apoyaron las designaciones de los dos magistrados, luego de que el expresidente Mauricio Macri los nombrara por decreto en 2015, pero después buscara el acuerdo legislativo y alcanzara los dos tercios de los apoyos en la Cámara alta.

“Es absolutamente necesario entender que nuestro espacio, algunos miembros de nuestro espacio, fueron cómplices para designar a esos jueces y en definitiva hoy son los que políticamente actúan de la manera que actúan”, sostuvo Capitanich, en medio de las divisiones que se generaron en el oficialismo, e incluso entre los mismos gobernadores, sobre la medida que tomó el presidente Alberto Fernández de iniciarle juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal. En su momento hubo diez senadores que rechazaron los pliegos de los dos supremos, entre ellos la legisladora chaqueña María Inés Pilatti Vergara.

Convencido de que la Corte Suprema se “inmiscuye” en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo de forma “arbitraria”, el gobernador planteó: “Hacen política partidaria. Es una Corte político-partidaria porque juegan para Juntos por el Cambio, ni siquiera disimulan. Lo hacen abiertamente, con el objetivo de hacer política militante. Es una Corte independiente del oficialismo, no del poder político”.

En ese sentido, también dijo: “Manipulan vergonzosa y descaradamente la Justicia. La Justicia es macrista, es de Juntos por el Cambio, no hay imparcialidad judicial, hay parcialidad judicial. Realmente han cooptado el Poder Judicial con una clara orientación política. La República Argentina no tiene justicia independiente, no tiene justicia autónoma”.

Tras adelantar que publicará artículos para mostrar la “magnitud de la inequidad” que tiene la Ciudad en relación con el resto de las provincias, Capitanich advirtió: “Vamos a defender a nuestras provincias argentinas así seamos uno, tres, cinco o diez. Pero, ¿saben una cosa? En la República Argentina hay gobernadores que defendemos los intereses de nuestras provincias, que no somos genuflexos, que no nos dejamos dominar por diatribas, injurias ni nada del mundo”. Estas palabras llegan después de que varios mandatarios provinciales, incluso aliados de la Casa Rosada, se negaron a firmar la adhesión al juicio político.

“Es un golpe blando tradicional contra los gobiernos para desestabilizarlos”, afirmó Capitanich, seguro de que en la Argentina el “poder económico y el poder mediático cooptan el Poder Judicial”.

Asimismo, catalogó de “misógino y centralista” al máximo tribunal e ironizó: “Ellos quieren que nosotros actuemos en forma políticamente correcta, que les digamos: ‘Qué bien la Corte Suprema, sigan fallando injustamente que nosotros vamos a seguir alabando la calidad institucional de la República Argentina en virtud de la cual Pro, Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical (UCR) son cómplices de la mayor destrucción de la calidad institucional que recuerdo’. Eso me da mucha bronca”.

LA NACION