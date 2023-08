Jorge Capitanich habló con la madre de Cecilia y se encontrarán en una semana

escuchar

Después de la reunión que el pasado lunes mantuvieron Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hoy se informó que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, se reunirá con la mujer para hablar de la investigación que se lleva adelante por el brutal asesinado de la joven que hoy iba a cumplir 29 años.

El anuncio es importante porque obedece a un pedido que el propio Presidente le formuló a Romero para que se reúna con el gobernador, para tratar de acercar posiciones, dada la situación de tirantez que se planteó desde el primer momento entre la familia de la víctima y el gobierno chaqueño, desde cuando se conoció la noticia de la desaparición de Cecilia.

Hoy, en el día del cumpleaños de Cecilia Strzyzowski, y según informó la propia Gloria Romero, accedió a una entrevista con Capitanich que tendrá lugar el jueves 10 de agosto al mediodía , entrevista a la que asistirá acompañada por el abogado Fernando Burlando.

El encuentro se confirmó después de una llamada que el propio Capitanich le hizo a Romero. Fuentes del gobierno chaqueño dijeron a La Nación que el gobernador siempre estuvo dispuesto a llamarla, pero que no se dio el momento.

Gloria Romero encabezó esta mañana una nueva movilización pidiendo justicia, mientras en la Fiscalía de Resistencia se desarrolla la segunda jornada de audiencias de oposición a la prisión preventiva que promueve la defensa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

El gobernador Capitanich junto a Emerenciano Sena

En ese marco y en diálogo con la prensa local, Romero confirmó que se reunirá con Jorge Capitanich el jueves 10 de agosto al mediodía. El encuentro se coordinó tras una llamada del propio mandatario, que fue, según supo La Nación, la condición que puso Gloria cuando dialogó a solas con el presidente Alberto Fernández.

“El Presidente se comprometió a que el gobernador me iba a llamar, porque yo le dije que no lo iba a llamar, pero que estaba abierta (a escucharlo) desde el primer día, porque yo no tengo bandera política”, dijo Romero.

“Yo lo voy a escuchar, quiero ver qué explicación me da sobre lo que pasó, sobre la mafia de Emerenciano”, remarcó en contacto con los diarios Chaco y Norte.

Según pudo reconstruir La Nación en contacto con allegados a la familia de Cecilia, el llamado de Capitanich fue un compromiso de Fernández luego de que Gloria Romero advirtió que estaba dispuesta a dialogar pero que ella no daría el primer paso.

En la reunión del pasado lunes, que fue una reunión a solas entre el Presidente y Gloria, la mujer le pidió a Alberto Fernández, incluso, que intervenga la justicia provincial, en un diálogo de más de dos horas durante el cual también intercambiaron ideas sobre los movimientos sociales y las viviendas del Barrio Emerenciano.

El encuentro, según se informó, fue pedido en los primeros días del crimen por Gloria Romero, y se realizó el lunes en Resistencia, en el marco de la visita de Alberto Fernndez al acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad.

Fuerte cruce entre Gloria Romero y seguidores de Emerenciano Sena en fiscalía en Resistencia Gentileza Norte

“Estuvimos hablando más de dos horas de los movimientos sociales y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa”, dijo Romero en un video que subió a su cuenta de Instagram. “ Le estuve pidiendo por favor que intervenga con el tema de las casas del barrio Emerenciano. Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas y me dijo que ‘yo te voy a demostrar que no’, le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza”, dijo Gloria el lunes.

En otro tramo de la conversación, la madre de Cecilia le pidió a Fernández “que intervenga la justicia del Chaco, eso es lo más importante para mí. Que sea transparente el tema de la justicia en el Chaco”. “Estoy muy conforme, charlamos mucho. No tengo ninguna bandera política. Lo único que quiero es que esas tres personas queden en perpetua para siempre”, expresó Romero.

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460 de Resistencia.

Por esa razón, toda la familia fue imputada como coautores del femicidio y fueron detenidos preventivamente. Qué pasará con esa decisión, es decir con la prisión preventiva de Marcela Acuña y Emerenciano Sena, es lo que ahora deberá resolver la justicia chaqueña, en el marco de la ronda de audiencias de esta semana que concluirá mañana.

