El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz analizó el rol del Gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2027, marcó que la economía está “evidentemente” entrando en recesión y señaló que “la magia de Javier Milei está desgastada”. Además, hizo referencia a la influencia de la inteligencia artificial sobre su trabajo literario y afirmó que utiliza la herramienta como “asistente”.

“En la Argentina hay muy poco talento político”, analizó Fernández Díaz en el programa Comunidad de Negocios, por LN+, y subrayó que “seguir enredados en peronismo y anti-peronismo puede hacer que las elecciones sean muy aburridas”. “La palabra de Milei está perdiendo interés y el 80% de sus interacciones son negativas”, agregó.

El periodista hizo hincapié en las formas que elige el Presidente para expresarse y resaltó: “Milei es muy inseguro de sí mismo. Y solo alguien inseguro recurre tan seguido a las exageraciones. Cada vez que le va peor al almacenero de la vuelta de mi casa, el Presidente apela a metáforas gigantes. Cita al Imperio Romano o emplea relatos bíblicos. Habla de la Odisea cuando su plan económico no está funcionando”.

Fernández Díaz cuestionó a quienes hablan del "riesgo kuka"

En esa dirección, para el escritor “hablar de riesgo kuka significa que la economía no anda bien”. “Milei cree que, de los errores de su plan económico, solo puede salvarlo la hiperpolarización”, ahondó y remató: “El Presidente piensa que una nueva antinomia feroz nos va a salvar. Pero la gente en las calles no habla de peronismo y antiperonismo. Habla de llegar a fin de mes”.

Al momento de analizar el modus operandi de la gestión libertaria, Fernández Díaz expuso: “Este Gobierno se encapsuló en Olivos. Un modo de manejar todo desde ahí. Y ese encapsulamiento le hizo mucho daño”. Para ejemplificar esa idea, el escritor utilizó la figura del ministro de Economía. “Para entender esto hay que ver lo que pasa con Luis Caputo: cuando siempre fue alguien medido, empezó a hacer promesas que sabía no iba a poder cumplir”, agregó.

“A Caputo yo le diría que no prometa nada, ni que tampoco fanfarroneara. Se llegó a decir que Milei era candidato a ganar el Nobel de Economía: tienen que bajar un cambio”, continuó.

Meses atrás, Caputo sugirió que Milei debía ganar el Premio Nobel de Economía

Consultado sobre algún aspecto positivo del Gobierno, Fernández Díaz volvió a apelar a la economía. “Valoro mucho que la tormenta económica internacional nos agarre con superávit fiscal, que es uno de los logros de esta gestión. aún así, es evidente que estamos entrando en recesión”, sostuvo.

La influencia de la IA en su obra

Además de analizar la coyuntura política y económica, Fernández Díaz confesó su vínculo con la IA. “Uso la herramienta como asistente. Por ejemplo, para mi último libro le pregunté varias cosas, como por ejemplo el nombre de un arma particular”, indicó el autor.

Asimismo, el periodista sostuvo que “si bien te da buenas respuestas, a veces suele caer en algunas imperfecciones. Y es allí cuando entra la mano humana”. Sobre ese aspecto, Fernández Díaz fue taxativo: “Nunca le pediría que escriba algo por mí. Eso sería la muerte del estilo. Y la IA macdonaliza todo, cuando el secreto del estilo es justamente la imperfección”.