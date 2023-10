escuchar

La llegada de Javier Milei y el nuevo populismo de derecha, el hartazgo de la sociedad y un posible fin de ciclo del peronismo-kirchnerismo: estos tres temas contextualizan las elecciones del próximo domingo, según el análisis que el periodista Jorge Fernández Díaz realizó en una charla con Luciano Román, prosecretario de Redacción del diario LA NACION, para el evento La Nueva Argentina.

La capacidad novelística de Fernández Díaz, opinó Román, lo habilita a imaginar mundos desconocidos, a ver el país que vendrá. “Cuando empezás a vislumbrar esto que se presenta como una etapa desconocida, uno de los rasgos más importantes para destacar es el surgimiento novedoso de la nueva derecha ”, observó el periodista, y enfatizó sobre la dificultad de prever lo que sucederá en pocos días, al no haber encuestas fidedignas que permitan pensar escenarios reales.

Respecto de ese surgimiento, Fernández Díaz sostuvo que Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), no es “un hongo único”, aunque haya aparecido de la nada: “Fue un cisne negro en la política, pero inmediatamente se inscribió en una movida internacional: lo detectó una nueva corriente formada por [Donald] Trump, [Jair] Bolsonaro, VOX en España, etc.”. Según este análisis, al ser detectado por esa corriente, es también “reeducado” en una serie de asuntos que van más allá de la economía y que abarcan ciertos derechos que hoy movilizan la atención de varios electores, como aquellos relacionados a la ideología de género.

Con esta base, continúa la explicación de Fernández Díaz, Milei se inscribe en un fenómeno mundial particular: “ Una característica es que ese neoconservadurismo profundo que aparece con la globalización toma una decisión crucial para enfrentar a la izquierda, al progresismo, al centrismo, al liberalismo que no sea drástico y ortodoxo, y es ser populistas ”. Así, la manera de derrotar al populismo es convertirse en populista también. De esta forma, el famoso enfrentamiento casta versus pueblo reproduciría la idea de patria y antipatria. “Esto se dice siempre en el amor: un clavo saca a otro clavo. Pero, cuidado —advirtió el periodista—: siempre queda un clavo”.

De esta forma, se podría pasar de un populismo con fraseología de izquierda a uno en sentido contrario, en una Argentina pendular que no puede ponerse de acuerdo: “La Argentina se había puesto de acuerdo que con el ‘Nunca más’ representaba más o menos a todos. El primero que se lo carga es el kirchnerismo, que trata de reescribir el libro y resignificar la historia de los montoneros. Ahora viene Milei a decirnos que hay que ver a los 70 de otro modo, con los argumentos de [Eduardo] Massera”. Ambos se centran en atacar la democracia como el problema, sostiene el periodista, sin ver a las personas detrás de ellos.

Fernández Díaz opinó que el peronismo llegó a su fin y que el nuevo populismo de derecha es un espejo del modelo kirchnerista Fabián Malavolta

Todo esto determina que el kirchnerismo y el candidato por LLA actúan, finalmente, como un espejo: donde está la derecha está la izquierda, y viceversa: “Para derrotar a tu enemigo tenés que parecerte a tu enemigo, es una de las grandes paradojas de esta nueva derecha”, remarcó.

Además de este análisis, Fernández Díaz se expresó respecto de lo que considera una frivolidad de la sociedad, que fue lo que permitió que volvieran al gobierno personas como Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, actual candidato presidencial de Unión por la Patria. “Yo respeto institucionalmente el voto, pero no me voy a comer la galletita de que lo que nos pasa es meramente un problema de la dirigencia: es un problema de la sociedad que no entendió que hay un camino difícil para salir de donde estamos”, afirmó, y sostuvo que los antecedentes de la hiperinflación de Alfonsín y, posteriormente, del menemismo, además de la crisis de 2001, demuestran que sí se puede estar peor.

Respecto de las elecciones del 22 de octubre próximo, comentó que ve, sobre todo, propuestas de facilismo y “magia”, en una sociedad que hoy se caracteriza por el agobio, la tristeza y el miedo. A su vez, aseguró que el kirchnerismo es quien engendró a Milei, con su “colonización mental” durante años: “En 2001 Néstor [Kirchner] entendió que había que crear un anti Menem. Hoy hay un anti kirchnerismo que se ha creado por sus propios errores. Lo positivo que veo es que la mayoría de la gente entendió que el viejo modelo del Estado total y presente del peronismo fue derrotado”, remarcó.

En este mismo sentido, celebró que el modelo actual haya entrado al imaginario social de manera traumática, que la gente note que sus ideas no funcionaron. “Parecería ser la caída del Muro de Berlín del kirchnerismo. Es una oportunidad interesante. Pero lo que viene para la Argentina es sufrimiento, y sabemos que al sufrimiento en el pasado se lo quisieron sacar de encima”, agregó Fernández Díaz, y concluyó que hoy el país es como un enfermo grave que debe someterse a cirugía para seguir viviendo: no se puede evitar ese sufrimiento. “Esa cirugía, para el gobierno que venga, implica sacarse de encima las mafias sindicales, las mafias enquistadas en el Estado, la mafia de los empresarios. Sufrir es necesario, resta ver cuánto ha aprendido la sociedad”.

LA NACION