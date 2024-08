Jorge Ferraresi pidió autocrítica a Cristina Kirchner y un senador de La Cámpora lo cruzó

Escuchar

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, le pidió autocrítica a Cristina Kirchner y respaldó al gobernador Axel Kicillof como “jefe político” de la provincia de Buenos Aires. “Perdimos seis de las últimas ocho elecciones”, es una de las frases que se escucha de boca de Ferraresi en un video grabado en un encuentro peronista.

En otro tramo, también apunta contra “el dedo” de la expresidenta que, según el jefe comunal, falló en la designación de los candidatos Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa. Pero un senador provincial de La Cámpora, Emmanuel Santalla, le respondió punto por punto. “Comparás peras con manzanas”, le advirtió. Y agregó: “Nos quieren vender que el problema es Cristina”.

“Ganamos tres presidenciales con Cristina Kirchner y resulta que Cristina es el problema”, precisó.

En un encuentro del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, realizado este fin de semana en Necochea, el intendente del partido bonaerense sostuvo: “No hay nada que pensar, es un dato de la realidad; de las ocho elecciones perdimos seis. No hay mucho que reflexionar, es un dato real, concreto, no subjetivo. Entonces digo, si volvemos a hacer lo que hicimos las últimas elecciones, ¿cómo nos va a ir?”. A lo que los dirigentes que participaron de la reunión, respondieron: “Mal”.

Acto seguido, Ferraresi volvió a preguntar: “¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?”, y se respondió: “Generar un proceso democrático interno porque los que son jefes son los que ganan las elecciones, no los que se lo pone a dedo. Y poniéndolo a dedo, hemos sido capaces de presentar a Daniel Scioli, a Alberto Fernández y a Sergio Massa”, apuntó contra los candidatos presidenciales de las elecciones de los últimos comicios.

“Entonces es muy difícil después explicarles si nosotros no estamos convencidos porque nosotros los militantes tenemos que salir a convencer. Ahora, para salir a convencer, primero tenemos que estar convencidos nosotros. Y, a veces, convencerse de algunas cosas era bastante difícil. Entonces me parece que es un ciclo que está terminado, un ciclo que está cerrado. Y en la Provincia tenemos una ventaja, lo tenemos a Axel”, cerró el intendente, con un gesto de acercamiento al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en medio de las tensiones permanentes entre La Cámpora y Kicillof, que ponen en riesgo a la relación que construyeron la expresidenta Cristina Kirchner y su exministro de Economía.

El senador provincial utilizó su cuenta de Instagram para realizar un extenso descargo en referencia a los dichos del intendente de Avellaneda. Su descargo no pasó desapercibido porque fuentes de La Cámpora se encargaron de difundirlo. Santalla enumeró los puntos que consideró relevantes de lo que dijo Ferraresi. “‘Perdimos seis de las últimas ocho elecciones’. El primer punto a tener en cuenta es que esta afirmación pone dentro del mismo análisis elecciones nacionales y elecciones provinciales (legislativas intermedias de PBA), sin embargo no tiene en cuenta, por ejemplo, las elecciones provinciales a gobernador. Es decir, no contempla que está refiriéndose a jurisdicciones diferentes y electorados absolutamente distintos, básicamente compara peras con manzanas”, ironizó.

En detalle, Santalla precisó: “Vale recordar también que una de las derrotas que Ferraresi adjudica a Cristina es la del año 2009 cuya lista de diputados nacionales por la provincia la encabezo Néstor Kirchner y perdió por 2 puntos frente a ‘Alica-alicate’ De Narváez. El hombre que había sacado a la Argentina del infierno perdía frente a un candidato que cantaba en televisión ‘la vecinita tiene antojo’. Al día siguiente Néstor Kirchner se reunió con militantes en Parque Lezama y sentenció ‘ahora hay que profundizar’”.

“Es importante recordar que la última elección legislativa del año 2021 la fórmula que encabezó la boleta fue decidida por el ex Presidente Alberto Fernández y el actual Gobernador Axel Kicillof, algo que parece no recordar Ferraresi en su alocución en la cual responsabiliza a Cristina de todos los males”, añadió, tras el apoyo que el Intendente le demuestra al Gobernador.

En cuanto a las declaraciones de Ferraresi sobre las candidaturas de Scioli, Fernández y Massa, indicó: “Para entender la decisión de que Scioli fuese candidato a Presidente en el 2015 solo basta con recordar una entrevista al propio Ferraresi en el medio La Fragua en Mayo de 2016 donde explica: ‘con el paso de los meses todos los dirigentes del FPV (gobernadores, intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y sociales) nos fuimos convenciendo que el mejor candidato era Daniel Scioli y fuimos a transmitirselo a Cristina, ella no impuso al candidato’”.

“Respecto de Alberto Fernández ha explicado Cristina en reiteradas oportunidades cuál era la estrategia del poder económico, mediático y judicial para impedir que ella pueda ser candidata y el Frente de Todos fue la forma de darle la oportunidad al peronismo de volver a gobernar el país”, agregó. Y habló sobre la candidatura de Massa: “Luego de que el ‘albertismo’ estrellara el gobierno y la economía del país en un acuerdo vergonzoso con el FMI, había dos opciones posibles para candidatos a Presidente: Daniel Scioli por el espacio de Alberto Fernández y Wado de Pedro por el kirchnerismo. Que hizo entonces Ferraresi? Planteó que de ninguna manera iba a apoyar a Wado, que en todo caso estaba dispuesto a ir con ambas boletas en Avellaneda, la de Wado de Pedro y la del hoy funcionario del gobierno de Milei”.

En el último planteo, Santalla destacó la afirmación “los jefes son los que ganan elecciones y no los que ponen a dedo” y completó: “Si de ganar elecciones hablamos ha quedado claro que Cristina es la dirigenta con mayor legitimidad de los últimos 20 años en el peronismo, no solo porque como dijimos anteriormente fue la única que ganó una elección intermedia y porque fue la única que ganó las 3 elecciones presidenciales en las que participó en la boleta, sino porque también ha hecho ganar, por ejemplo, al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires a quien definió como candidato dos veces de la misma forma y con el mismo método que tanto indigna ahora a algunos dirigentes”.

