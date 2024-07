Jorge Macri anunció mayores controles y sanciones a los servicios de recolección, barrido y limpieza

Escuchar

En un nuevo round contra los Moyano, con quien se había desatado la disputa por el control de las grúas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este miércoles que aumentará los controles y las sanciones contra las empresas que limpien la Ciudad de forma defectuosa. El gremio de Camioneros es, justamente, el que nuclea a los trabajadores de los residuos que encabezaron un paro en los servicios la última semana. Esto también en medio de reclamos que se suman por el estado de ciertos barrios en cuanto al orden.

La primera etapa de la disputa con el clan gremial se había hecho pública cuando el mandatario de la Capital decidió dar de baja la preadjudicación por el servicio de grúas a tres empresas, dos de las cuales tenían vínculos con la familia que conduce Hugo Moyano y que tiene como representante más bullicioso a Pablo Moyano.

“No vamos a permitir que pasen cosas como la semana pasada, que algo tan sensible como la limpieza de la Ciudad esté en juego por actividades que no corresponden. Si una empresa demoró el servicio y no se atendió la demanda, el compromiso va a ser estar del lado de los vecinos. Porque esta ciudad es de los vecinos, no de un gremio o de una empresa”, sentenció Macri, que dio la conferencia de prensa con su vice, Clara Muzzio; y el ministro de Espacio Público e Higiene, Ignacio Baistrocchi. Esto en relación con la medida de fuerza de Camioneros como réplica a la decisión por las grúas que dejó a la Capital con la basura estancada en las calles.

Las medidas de Jorge Macri

Mayor exigencia a las empresas para que limpien la Ciudad todos los días. Aumento de los controles e imposición de sanciones a las que incumplan con sus obligaciones. Más de 150 inspectores recorren 15.000 cuadras diarias detrás del servicio de higiene para aumentar el control. Hoy se reciben 300.000 denuncias al mes

Sanción a los infractores: las multas emitidas en 2024 representan 75% del total acumulado de 2023. Se incrementan los controles en los servicios de recolección, barrido y limpieza para detectar incumplimientos

Nueva planta de residuos mixtos: ubicada en Villa Soldati (Ana María Janer 2700). Permite darle tratamiento al material de descarte del Centro de Reciclaje de la Ciudad (CRC), de los Centros Verdes y del circuito de recolección programada (147). La nueva planta logrará, según el Ejecutivo porteño, la recuperación de 500 toneladas de residuos por día. Estos materiales pueden ser utilizados como fuentes de calor y energía, así como materia prima para la fabricación de nuevos productos. La Ciudad trata el 76% de los residuos que genera y se logra recuperar un 63%, de acuerdo a lo que detallaron

Más tecnología: al control territorial "Ojos en Calle" y de los sistemas de telemetría y lectura de tags (chips) en los contenedores, se sumaron más de 100 cámaras con inteligencia artificial en los camiones de residuos para detectar si quedan diseminados luego de ser vaciados

Más operativos de limpieza: en zonas de alto tránsito de las 15 comunas se hicieron más de 1165 operativos de limpieza. Estos trabajos incluyen lavado intensivo, reparación de mobiliario y concientización de vecinos

Más contenedores: está previsto cambiar 100% de los contenedores de carga lateral (negros). Además, según fuentes de la Ciudad, se mejoró la frecuencia de lavado, "un tema esencial en el manejo de los residuos". La Ciudad tiene 28.456 contenedores negros y grises para residuos húmedos y 4589 verdes para depositar los reciclables

Nueva flota para el servicio de recolección de residuos: esta incorporación actualiza el parque móvil existente con foco en la recolección y los servicios de refuerzo

Mayor comunicación: de acuerdo al gobierno de la Ciudad, se agilizó el vínculo con los vecinos a través de la línea 147, el BOTI y la web de gestión colaborativa

de acuerdo al gobierno de la Ciudad, se agilizó el vínculo con los vecinos a través de la línea 147, el BOTI y la web de gestión colaborativa “La Ciudad puso en marcha una campaña para reforzar la conciencia de los vecinos acerca del horario en que se debe sacar la basura: de 19 a 21 horas”, detallaron

