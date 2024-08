Jorge Macri: “El sur de nuestra ciudad es el norte aspiracional del conurbano”

Escuchar

Presente en el Council of the Americas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mostró buena sintonía con la gestión nacional, pese a que admitió ciertas “tensiones” en el vínculo con, por ejemplo, el tema de la coparticipación. En eso, enumeró las políticas que lleva adelante su administración y, para justificar la reforma del Código Urbanístico que mandó a la Legislatura, aseguró que el sur de la Capital es el “norte aspiracional” de quienes viven en el conurbano bonaerense y que por eso es necesario desarrollar esa parte del territorio.

“Quisiera referirme al compromiso que tenemos con el impulso y el desarrollo del sur de la Ciudad, y convocarlos para que pongan la mirada en ese sector. Es una gran oportunidad que tiene la Ciudad, generar articulación pública y privada, motores de desarrollo... El sur de la Ciudad es el norte aspiracional del conurbano ”, sostuvo, en un intento de captar empresarios, que escuchaban desde el auditorio.

“A veces miramos sectores de nuestra Ciudad como postergados, sin comprender la oportunidad que ahí reside. Ahí aparece mi espíritu más emprendedor y transformador ”, acotó, para justificar que su reforma del Código Urbanístico buscaba potenciar ese sector y también su “perdurabilidad” mediante incentivos para las inversiones.

Contó además Macri que el martes tuvo una “muy buena conversación” con el gremio y la Cámara de la Construcción, para entender “cómo dar certezas” a quienes desean poner sus fondos en la Capital.

El alcalde porteño inició su discurso una vez terminado el del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quien compartió panel. Lo hizo entre elogios a la administración de Javier Milei, pero con el reparo de que el inicio de esa construcción ideológica la cimentó su primo, el expresidente Mauricio Macri.

Bajo esa postura, el jefe de Gobierno le agradeció a Francos no solo por estar juntos en ese mitin sino también por compartir “este momento de la Argentina”, a la vez que mandó un saludo al Presidente y a las autoridades nacionales, a quienes les deseó “el mayor de los éxitos hoy y todos los días”, ya que dijo que las dos gestiones trabajan “para recuperar una Argentina digna”.

“Vivo este momento con una inmensa expectativa. Conviven en el corazón de muchos argentinos la sensación de incertidumbre, angustia y dolor, pero con profunda esperanza, que reside en la certeza de que esta vez el esfuerzo valga la pena”, sostuvo en un espaldarazo a la Casa Rosada. También señaló que los dos gobiernos comparten “valores y banderas”, aunque remarcó que Pro las tiene “desde hace años”. Asimismo valoró como uno de los primeros “desafíos conjuntos” el intento de liberar las calles de piquetes, y ponderó que lo pudieron lograr.

“También tenemos tensiones, gobernar se trata de eso. Estamos discutiendo la copa [por la coparticipación], avanzar en aspectos de autonomía, pero lo estamos haciendo compartiendo ideas y objetivos comunes”, comentó Macri. Ayer martes, la Corte Suprema de Justicia llamó al gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Economía a una mediación por este tema para el jueves 22, debido a que todavía no logran ponerse de acuerdo a pesar de las reuniones que compartieron.

No obstante, el dirigente porteño destacó a Milei por elogiar el paso por Balcarce 50 de su primo Mauricio. “Rescato siempre la actitud del actual presidente, cuando rescata que mucho de lo que se está planteando tiene un punto de partida en la presidencia de Mauricio Macri, porque los procesos sociales transformadores llevan tiempo. Muchas veces las sociedades emprenden el camino de la transformación y se asustan, y vienen liderazgos nuevos que toman esas banderas y profundizan”, analizó, para hablar de un gobierno de Milei que en realidad decantó del macrismo, una idea que trata de imponer Pro con su nueva estructura.

Entonces, Macri indicó: “Aunque no hubiéramos logrado todo lo que nos hubiera gustado cuando fuimos gobierno nacional, imagínense si el punto de partida hubiera sido no en el sótano 16, donde dejó el país el gobierno de Alberto Fernández, sino en la planta baja, donde lo había dejado Mauricio Macri. Ese es el desafío: un camino de certeza y sostenibilidad de políticas públicas, que le permitan al que viene no arrancar de tierra arrasada, sino de logros comunes. Mi agradecimiento porque siempre rescatan el trabajo conjunto”.

Durante su alocución, el jefe de Gobierno hizo un repaso por sus últimas medidas -como prohibir el celular en las aulas, intentar prevenir la ludopatía infantil e ir hacia una ciudad bilingüe- y pidió por una “Venezuela libre”, luego de que la mayor parte de la comunidad internacional todavía no admitiera la victoria que presume Nicolás Maduro.

“Tengo el desafío de gobernar una de las ciudades más prósperas de las Américas. Nuestro rol como gobierno es seguir creando las mejores condiciones para empujar, dirigir y sostener este crecimiento. Nuestro apoyo al sector privado nace en una convicción: si al privado le va bien, le va bien a la Ciudad y al país. Cada vez que intervenimos o tomamos una decisión algo cambia. Y eso nos obliga a tener siempre un pensamiento crítico para revisar, corregir y mejorar. El cambio transformador de la Ciudad nadie lo hace solo, sino con equipos de gestión profesionales y comprometidos. Cada desafío nos exige un abordaje integral, sabiendo que no tenemos todas respuestas, pero tenemos la decisión de ir por ellas”, concluyó.

