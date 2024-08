Quién es Federico Saavedra, el exjefe de la Unidad Médica Presidencial y por qué fue mencionado por Fabiola Yañez

Escuchar

Federico Saavedra es el nombre del jefe de la Unidad Médica Presidencial que actuó durante el gobierno de Alberto Fernández y que, según Fabiola Yañez, conocía la situación de violencia de género que se daba en la pareja. Fue uno de los apuntados por la ex primera dama en su declaración de ayer, junto a la secretaria María Cantero y la exministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina.

Platense e hincha de Estudiantes, Saavedra cursó la carrera de Medicina en la universidad nacional que funciona en la capital bonaerense y se recibió en 1994.

Tras eso se fue a Estados Unidos junto a su esposa, la médica Irene Ennis, que también es una reconocida científica. Ambos estuvieron allí en la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore. Él también reporta estudios en las universidades de Oregon, Miami y en la UADE, casa de estudios en la que ahora es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la que fue asesor y adonde hizo un curso de posgrado en dirección de Empresas.

En una nota con LA NACION en 2008, la mujer del exmédico presidencial contó que están casados y que el sueño era el de una familia grande. En total tuvieron cuatro hijos. En 2001, cuando volvieron desde Estados Unidos con ella embarazada del primero, Saavedra desembarcó en el Sanatorio Otamendi.

En esa clínica llegó al cargo de jefe de Clínica Médica. Hace 23 años que trabaja ahí, donde no solo conoció a Fernández, sino que antes -la década pasada- atendió a Cristina Kirchner. Una publicación oficial del miércoles 5 de noviembre de 2014 dice que estuvo en la consulta por un cuadro de sigmoiditis.

En 2019, la Revista Noticias reveló que en Facebook el médico tenía publicaciones de fuerte tinte antikirchnerista, con mensajes contra la antes vice, y también contra el gobernador Axel Kicillof. “Soy el médico que lo sigue hace años y hago solo medicina con él. No hablamos de política”, le dijo a ese medio Saavedra sobre su relación con Fernández.

Fue el propio expresidente quien, cuando asumió en la Casa Rosada y se mudó a Olivos, lo eligió como titular de la Unidad Médica Presidencial, donde tuvo a cargo la salud del primer mandatario y también de Yañez. A través de una resolución del 10 de junio de este año, la actual secretaria general, Karina Milei, le aceptó la renuncia. El texto, publicado en el Boletín Oficial, detalla que el doctor -contratado con rango y jerarquía de secretario de Estado- no tenía ningún sumario administrativo, ni cargos pendientes de rendición patrimonial, ni deudas.

Su nombre ahora toma trascendencia ante la posibilidad de que haya conocido los golpes que reportó ante la justicia la ex primera dama y que le habría dado su entonces pareja.

La denuncia de Fabiola

Es que el martes, cuando Yañez participó por primera vez de la audiencia, reportó que un día ella tenía hematomas derivados de las golpizas y a la vez debía hacer un viaje oficial a Misiones. “Así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé tres o cuatro días y el ojo comenzó a cambiar a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al doctor Saavedra. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, relató Yañez en su declaración. Estos glóbulos son conocidos dentro de la medicina homeopática y se utilizan para el tratamiento de dolores musculares y lesiones en la piel, como moretones.

Con múltiples publicaciones internacionales y participaciones en congresos y conferencias, Saavedra fue quien firmó los partes médicos de la administración de Fernández y también el que rubricó la notificación del embarazo de Yañez, en septiembre de 2021.

El comunicado de Presidencia que firmó Saavedra, en el que se notificó que Yañez estaba embarazada

Ahora podría convertirse en un testigo clave, en base a cuánto alcance tenga su secreto profesional y la obligación de denunciar ante la Justicia, que para los médicos corre desde el momento en que abordan un caso vinculado a un delito y lo identifican como tal. Dependerá entonces también de qué le dijo la ex primera dama cuando fue a atenderse tras ser maltratada por su pareja, el entonces presidente Fernández.

LA NACION