La nueva estrategia del gobierno porteño para terminar con los trapitos

“Los trapitos son una mafia. Extorsionan y amenazan a los vecinos. Se les terminó. Los estamos sacando uno por uno y no vamos a parar”, dijo la semana pasada el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a través de sus redes sociales.

De esta manera, y en medio de la carrera por las elecciones legislativas en CABA, puso el foco en un nuevo proyecto de ley, que debe ser aprobado por la Legislatura, y que apunta a erradicar esta actividad, sobre todo a través del fortalecimiento de las penas tipificadas en los artículos 91 y 92 del Código Contravencional de la Ciudad.

Palermo es el barrio en donde se registran más contravenciones al espacio público, donde se considera la actividad de los trapitos Gerardo Viercovich - LA NACION

También Clara Muzzio, la vicejefa del gobierno de CABA, se plegó a esta postura: “Los llamados ‘trapitos’ son organizaciones violentas que, con el tiempo, se adueñaron de zonas enteras de la Ciudad, de los alrededores de los estadios y de los estacionamientos de los grandes eventos. Estimaciones no oficiales calculan que esta mafia recaudaría alrededor de 60 millones de pesos por día, cerca de 18 millones de dólares por año. Con una logística territorial construida con verdaderos escuadrones, estas organizaciones utilizan la intimidación velada o explícita para cobrarles a los automovilistas el estacionamiento en espacios públicos gratuitos”, expresó en X.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño detallaron a LA NACION que la presencia de trapitos “disminuyó notablemente, producto de los fuertes operativos” que se intensificaron desde el año pasado: según los datos que compartieron con este medio, en 2024 demoraron y sacaron de la calle a más de 3500 de ellos.

“Y en lo que va de 2025, ya son más de 1000 los trapitos sancionados por la Policía de la Ciudad. Si tenemos en cuenta el trabajo realizado durante 2024, en total se labraron más de 4000 actuaciones por cuidacoches”, remarcaron.

Los trapitos son una mafia. Extorsionan y amenazan a los vecinos. Se les terminó. Los estamos sacando uno por uno y no vamos a parar.



Ahora necesitamos que la Legislatura apruebe el proyecto que enviamos para aumentar las penas. Con los delincuentes, tolerancia cero. https://t.co/PIhD1nlpLC — Jorge Macri (@jorgemacri) March 31, 2025

Sin embargo, tanto estos números como el renovado interés del GCBA para endurecer las sanciones deja en evidencia la dificultad de ejercer un verdadero control. Por ejemplo, el último Informe de Conflictividad de la Secretaría de Información Estadística y Análisis de Datos, que brinda números de 2022, detalla que las contravenciones generalizadas bajo el título de “estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización en la vía pública” aumentaron de 1634 (1012 fueron por cuidado de vehículos sin autorización) en 2018, cuando el GCBA incrementó las multas, a 10.039 en 2022.

También los crecientes hechos de violencia ejercida por los trapitos contra los conductores demuestran, una vez más, su continua presencia en las calles porteñas. Uno de estos casos fue la agresión a un médico de 57 años, en la calle Helguera 165, en Flores, por negarse a abonar una tarifa arbitraria estipulada por uno de estos “cuidacoches”.

En vistas de estas problemáticas, el proyecto que se envió a la Legislatura establece varias modificaciones al código actual. Una de ellas es la posibilidad de arresto, que no figura en la legislación vigente salvo para cuando exista organización previa, según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia de CABA.

CONTRA LOS “TRAPITOS”



Los llamados “trapitos” son organizaciones violentas que, con el tiempo, se adueñaron de zonas enteras de la Ciudad, de los alrededores de los estadios y de los estacionamientos de los grandes eventos.



Estimaciones no oficiales calculan que esta mafia… — Clara Muzzio (@claramuzzio) March 25, 2025

“Se agrega expresamente, además, la sanción de prohibición de concurrencia al lugar donde cometió la contravención”, agregaron desde la cartera. Esto implica que el trapito al que se le labre un acta o sea detenido no podrá volver al lugar donde ejerció esa actividad.

“El control sobre el cumplimiento corresponde al fiscal y al juez, según la información que se les aporte en cada caso concreto. Puede ser, por ejemplo, que la policía identifique que la persona volvió al lugar, o un vecino que conozca a la persona denuncie esto. Si viola dicha prohibición, el juez puede sustituir la prohibición de concurrencia por la de arresto”, agregaron.

Sin embargo, en los hechos esta penalización tampoco parece una medida fácil de aplicar, como lo evidencia el caso del trapito que fue detenido frente al Hipódromo Argentino de Palermo, acusado de rayar autos como represalia por no recibir plata de los conductores: el hombre de 42 años acumulaba, según la información que compartieron desde Seguridad, 22 contravenciones relacionadas con esta actividad.

Teniendo en cuenta estos puntos, en Justicia sostuvieron que es necesario agravar las sanciones porque “las actuales [son] demasiado leves” y, por eso mismo, “ineficaces”.

“Con esta reforma se busca tener mejores herramientas para erradicar la actividad, castigando más efectivamente a quienes cometan esta contravención”, remarcaron.

Los principales problemas

Según el informe citado más arriba, el barrio en el que se registraron más contravenciones por uso indebido del espacio público fue Palermo. Esto se condice con lo que contaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad: “Generalmente, en las zonas gastronómicas suele haber más presencia de trapitos. Y también en las inmediaciones de los estadios de fútbol los días de partido. Lo mismo ocurre en los días de recitales o de eventos masivos. Es por eso por lo que en esas zonas específicas se refuerzan los operativos de la Policía de la Ciudad. Incluso, por ejemplo, para los días de partido, la Policía de la Ciudad coloca unas carpas a donde son llevados y demorados”.

El GCBA envió un proyecto de ley a la Legislatura para endurecer las penas a las contravenciones de los trapitos Gerardo Viercovich - LA NACION

Según las fuentes de esta cartera, uno de los principales problemas del control o erradicación de los trapitos radica en que no esté tipificada la actividad como delito, sino como contravención: “Es decir, no quedan detenidos, simplemente se les labra un acta contravencional y siguen libres. Si hay resistencia a la autoridad, se los puede llevar detenidos, pero es excarcelable a las horas. Es por eso por lo que la problemática no se resuelve de raíz: porque tiene que haber una modificación de la ley”, subrayaron.

Otro inconveniente en el que se detuvieron es en la necesidad de que la gente los denuncie: “En los casos en que la conducta del trapito es intimidante o violenta, puede existir delito de extorsión o coacción, cuando obliga al conductor a retirarse del lugar si no quiere o no puede pagar. Ante esta situación, resulta necesaria la denuncia de la víctima, y en muchos casos, el ciudadano opta por no realizarla”.

OPERATIVO ANTI TRAPITOS EN PALERMO Y LA BOMBONERA



Durante una serie de operativos realizados este fin de semana en el barrio de Palermo y en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors, demoramos 140 trapitos que impedían que las personas estacionen de forma libre y gratuita… pic.twitter.com/Pg6VUlNnfu — Policía de la Ciudad (@PoliciaCiudadBA) April 7, 2025

En el contexto de eventos masivos su presencia se intensifica, y con ella se endurecen los controles, según el mismo ministerio. En el último tiempo, contaron, implementaron operativos específicos, por ejemplo, en casos de partidos de fútbol, recitales, espectáculos, zonas gastronómicas y eventos culturales: los “cuidacoches” hallados in fraganti son detenidos mientras se realizan las averiguaciones pertinentes, “así que no pueden realizar la tarea mientras dure el espectáculo o el evento”, explicaron.

Aún así, también dijeron que en tanto no cambie la tipificación en la ley o se endurezcan las penas, “la dificultad reside en que van a seguir en la calle haciendo lo mismo”: “Por eso, el paso que sigue es modificar la ley. Y precisamente es por eso por lo que el Jefe de Gobierno presentó el proyecto. Dicha ley propone hasta 60 días de arresto y multas para quienes realicen esta actividad. Además, considera sanciones para clubes e instituciones que los avalen”, concluyeron.

Luján Berardi Por