Jorge Macri habló de los incidentes en el Congreso y de su “disputa simpática” con Bullrich por el fin de los piquetes

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió este domingo al operativo desplegado el jueves en las inmediaciones del Congreso, durante la movilización realizada mientras el Senado debatía la Ley de Tierras. En diálogo con el programa La Cornisa, por LN+, destacó la coordinación entre la Ciudad y la Nación y aseguró que ambas administraciones trabajan de manera conjunta ante este tipo de situaciones.

“Hay plena coordinación en cada uno de estos hechos. Hemos liberado la ciudad de los piquetes”, sostuvo Macri. En ese contexto, aludió en tono irónico a las diferencias con Patricia Bullrich por la atribución de ese resultado: “Siempre hay alguna disputa simpática con Patricia Bullrich, para ver quién fue el autor del fin de los piquetes. Somos dueños conjuntos”.

Jorge Macri se refirió a la posibilidad de tener que medirse electoralmente contra Patricia Bullrich en las próximas elecciones porteñas: "Bienvenida la competencia”

Al referirse a la movilización del jueves, Macri sostuvo que los hechos registrados en las inmediaciones del Congreso excedieron un reclamo político. “Cuando te enfrentás a esto, no te enfrentás a un reclamo político: son delincuentes. Esto no es una marcha pacífica”, expresó.

En ese sentido, Macri advirtió: “No vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano”. Además, cuestionó a algunos de los manifestantes, al considerar que buscan trasladar a la Capital los problemas que no logran resolver en sus municipios ni en la provincia.

Respecto a los disturbios registrados en las afueras del Congreso durante el tratamiento de la Ley de Tierras, Macri señaló que no se trata una manifestación pacífica y que protagonizan los desmanes son delincuentes Policía de la Ciudad

Durante la entrevista, Macri también fue consultado por la posibilidad de enfrentarse electoralmente con Patricia Bullrich en la Ciudad. El dirigente del Pro recibió favorablemente ese escenario: “Está buenísimo, la competencia saca lo mejor de nosotros. Yo todo lo que gané siempre lo hice compitiendo, así que bienvenida la competencia”.

Respecto de la estrategia electoral de su espacio y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aseguró que se elaborará una definición partidaria y llamó a no dar por terminado políticamente al kirchnerismo.

Jorge Macri dijo que el gobierno de Alberto Fernández fue una "catástrofe" Captura Blender

“Como sociedad, nos comimos la curva con Alberto Fernández, que parecía más educado y terminó siendo una catástrofe. No tenemos que cometer el error de asumir que ellos están muertos políticamente”, planteó. En ese sentido, afirmó que evitar “volver al pasado” requerirá el esfuerzo de todos los sectores que comparten ese objetivo.

El jefe de Gobierno porteño se pronunció, además, sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y respaldó la posibilidad de acelerar la restitución de inmuebles ocupados. “Me parece que la ley es un avance y que es bueno que pueda haber desalojos exprés”, afirmó.

Macri contó que, hasta el momento, la administración porteña recuperó 901 propiedades que estaban usurpadas Nicolas Suarez

En ese contexto, indicó que la administración porteña recuperó hasta el momento 901 propiedades. “Cuando hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará, sin duda, pero después, si no hay decisión política de cada actor involucrado, no alcanza”, explicó.

Jorge Macri vinculó las ocupaciones con la proliferación de otros delitos y describió las consecuencias que, según dijo, sufren quienes viven en los alrededores. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal: la droga, el crimen. Vivir cerca de una casa usurpada es una catástrofe”, sostuvo.

Jorge Macri se refirió al cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros y aseguró que esos recursos se destinan íntegramente al sistema de salud porteño Gonzalo Colini

Macri también defendió las medidas implementadas contra los cuidacoches. “Estoy muy orgulloso de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires en la lucha contra los trapitos”, señaló.

Por último, se refirió al cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros y aseguró que esos recursos se destinan íntegramente al sistema de salud porteño. “Tenemos la información de toda la gente que atendemos y le cobramos en función de la cobertura que tenga”, explicó.

Según detalló, mediante ese mecanismo se recaudaban US$100 millones anuales y la proyección para este año alcanza los US$140 millones. “Esa plata la invertimos toda en salud. Todas las obras que estamos haciendo en salud, que son más de 700, las estamos financiando con eso, gracias a la decisión política de cobrarles a los que les tenemos que cobrar”, afirmó.