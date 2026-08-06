Las fuerzas de seguridad alejan a los manifestantes del Congreso y detienen a 12 activistas en medio de incidentes

La tensión se apoderó de las inmediaciones del Congreso mientras en el Senado se debate la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Las fuerzas de seguridad despejaron la zona de la plaza y, por medio de gases y balas de goma, corrieron a los grupos más violentos de los manifestantes por la Avenida de Mayo y las calles aledañas.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por LA NACION, pasadas las 20 había 12 personas detenidas, mientras que tres agentes de las fuerzas -entre prefectos y gendarmes- fueron derivados al hospital Churruca, por haber recibido pedradas en la cabeza. En tanto, una fotógrafa resultó con traumatismo de cráneo y un camarógrafo recibió balas de goma.

Pasadas las 20, un grupo de cerca de un centenar de manifestantes regresó hasta las vallas emplazadas sobre Ayacucho y Rivadavia, a 100 metros del Congreso. Con contenedores de basura bloquearon parcialmente la circulación vehicular y permanecieron sobre la calzada, en un clima de creciente tensión con el amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona.

Un manifestante arroja proyectiles sobre las fuerzas de seguridad Hernán Zenteno

Una hora antes, cuando la mayor parte de la movilización ya se había desconcentrado, continuaban los enfrentamientos entre pequeños grupos de manifestantes y efectivos policiales en las inmediaciones de Bartolomé Mitre y Callao, a metros del Congreso. Fuentes oficiales informan que hay tres detenidos y dos uniformados heridos.

Allí, un grupo de encapuchados rompió baldosas y arrojó proyectiles contra los agentes, que habían montado un cordón detrás de las vallas y respondieron con un camión hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma.

En medio de las corridas, un grupo de manifestantes descolgó una bandera de Estados Unidos que estaba en la puerta de un comercio sobre la Avenida de Mayo y la prendió fuego.

Un contenedor de basura fue incendiado por los revoltosos Hernán Zenteno

Entre la docena de detenidos, 9 de ellos fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad y otros tres por las fuerzas de seguridad federal, informaron fuentes oficiales a este medio.

Estruendos y corridas

Escenas similares se registraron también en la esquina de Rodríguez Peña y Rivadavia e Yrigoyen y Solís, donde permanecían los enfrentamientos, las corridas y retumban los estruendos del armamento policial.

La policía, con un camión hidrante, alejó a manifestantes que intentaron derribar las vallas colocadas frente al Congreso, en el frente de la marcha que sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales convocaron contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Un efectivo dispara su armamento sobre los manifestantes Martín Cossarini

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que tres manifestantes fueron detenidos bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que dos uniformados resultaron heridos: un prefecto fue atendido en el lugar, mientras que un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.

En el operativo participaron 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

La policía utilizó el carro hidrante cuando algunos manifestantes se apostaban contra las vallas, unos pocos, trepados a ellas. Los efectivos recibieron alguna respuesta con objetos que volaron desde la manifestación y redoblaron su actitud con la utilización de gases.

Los manifestantes volcaron un contenedor de basura de la Ciudad Policía de la Ciudad

Tras alrededor de media hora de tensión, los efectivos utilizaron mayor potencia en su carro hidrante, lo que dispersó a una porción de manifestantes en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos. Desde el escenario, pedían calma.

Mientras Myriam Bregman hablaba desde el escenario montado en la marcha, la tensión creció en el vallado de Yrigoyen y Entre Ríos, donde se apostó la Policía Federal en posición de alerta. Los manifestantes cantaron “El que no salta es un inglés”, del otro lado de la valla, ante los policías.

La policía apostada detrás de las vallas Hernan Zenteno

Alrededor de las 17.40, se interrumpió la lectura de un documento y, desde el escenario, se pidió a los manifestantes “desconcentrar porque están reprimiendo”. Se escucharon detonaciones y los gases lacrimógenos invadieron parte de la plaza. La muchedumbre comenzó a retirarse, con cánticos contra Milei.

Con la jornada de protesta ya más avanzada, alrededor de las 16, la plaza se fue poblando con mayor presencia de personas sin identificación partidaria o sindical. Si bien la concurrencia no llegaba a colmar la plaza y sus calles aledañas, la concurrencia se hizo más nutrida y se entonó con más fuerza el cántico “La Patria no se vende”.

Alrededor de las 16.30, llegó a la protesta Axel Kicillof. Antes, hacia las 14, luego de que se reanudó la sesión en el Senado para la tratar la ley de tierras, la protesta se hizo más nutrida, aunque está lejos de ser una convocatoria masiva. Las columnas gremiales y políticas son mayoría, ante la por ahora pequeña participación de personas no identificadas con alguna agrupación.

La oposición, sindicatos se movilizan al Congreso en rechazo a la ley de tierras Hernan Zenteno

El axelista Movimiento Derecho al Futuro está presente, junto a militancia referenciada con intendentes alineados con ese espacio político, como Fernando Espinoza (La Matanza) o Jorge Ferraresi (Avellaneda).

Frente al escenario, se ubicó una columna de La Cámpora proveniente de Lomas de Zamora, junto al PJ de ese distrito. Ese escenario está decorado con una bandera que reza “La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, con la tipografía utilizada en la bandera que reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, exhibida por algunos jugadores de la selección argentina tras la semifinal del Mundial ante Inglaterra. Las consignas con esa misma tipografía son una constante en la marcha, e incluso forman parte de los productos que ofrecen vendedores ambulantes, como pañuelos, remeras o pequeñas banderas. También se ofrecen banderas con la imagen de Cristina Kirchner (Kolina instaló en la plaza consignas a favor de su liberación).

La UTEP, la CGT, las dos CTA, junto a militantes de gremios nucleados en esas centrales obreras, aparecen del lado de la calle Yrigoyen.

Los manifestantes que se acercaron a las vallas Hernan Zenteno

Algunos dirigentes políticos comenzaron a llegar a la protesta, como el diputado Esteban Paulón, quien dijo a LA NACION que “la movilización responde a un debate social que se dio ante una ley que el Gobierno quería que saliera casi sin debate”. Para el legislador, la norma de inviolabilidad de la propiedad privada “es otra de las leyes que el Gobierno manda al Congreso y pretende que, rápidamente, pasen, porque tiene claro que, cuando se conoce su fondo y su espíritu, la sociedad se moviliza”.

Presencias

Antes del mediodía, la manifestación solo tenía el colorido y la percusión que aportaban algunas pocas personas vinculadas a gremios y partidos de izquierda y kirchneristas.

Cuando faltaban minutos para las 12, Agoec, el sindicato de la Ceamse, es el que hace punta con bombos y pirotecnia frente a las vallas del Congreso que dan a la plaza ubicada enfrente. Es el gremio de la empresa pública que preside el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Una caricatura de Milei y Margaret Thatcher Hernán Zenteno

Poco después, el grueso de los militantes del sindicato de la Ceamse se retiró de la manifestación, a bordo de cinco micros.

Se observan banderas colgadas del enrejado del Monumento a Los Dos Congresos, como las de las agrupaciones de izquierda Partido Obrero y Movimiento Socialista de los Trabajadores, el partido kirchnerista Kolina o los sindicatos de la alimentación y televisión.

🇦🇷 LA TIERRA ES MUCHO MÁS QUE UNA PROPIEDAD



Detrás de todos los eufemismos que plantea el Gobierno, la mal llamada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" esconde un proyecto de entrega de nuestras tierras y nuestra soberanía.



Su aprobación en el Congreso habilita… pic.twitter.com/KefdITu8vk — CGT (@cgtoficialra) August 3, 2026

Los vallados alrededor del Congreso impiden incluso la circulación de peatones. Están vedadas sus inmediaciones en calles como Rivadavia, Combate de los Pozos y Entre Ríos. Alrededor de la plaza, que por ahora tiene parte del tránsito habilitado, hay semáforos que no funcionan. Por la tormenta, el agua comienza a acumularse en inmediaciones de la plaza.

Mientras se arma un escenario en el acoplado de un camión, de espaldas al Congreso, sobre la plaza, pasadas las 12.30, comenzó un “verdurazo”. La Unión de Trabajadores de la Tierra instaló sobre la vereda de la Plaza del Congreso cajones con lechuga, espinaca, chauchas y repollos, que entrega de manera gratuita a quienes se acercan a solicitarlos.

Los manifestantes llegan al Congreso para participar de la protesta Soledad Aznarez

Ayer, en una conferencia de prensa en la CGT, la conducción de la central obrera, junto a las dos vertientes de la CTA y la UTEP, confirmaron la marcha de hoy y la de mañana, por el Día de San Cayetano.

La razón principal de la marcha era el capítulo de la ley oficialista que relajaba los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, elevándolo del 15% al 25%, tramo de la norma que La Libertad Avanza debió eliminar del temario de la sesión en el Senado.

Con la colaboración de Manuel Casado