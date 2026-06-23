La Ciudad obligará a los gremios de actividades esenciales a garantizar una cobertura mínima en caso de paro

El jefe de gobierno, Jorge Macri, anunció hoy que, en caso de huelgas de personal, los gremios de transporte de pasajeros y del servicio de recolección de residuos deberán garantizar una cobertura mínima en la ciudad. La medida del titular de Pro porteño se ampara en la reforma laboral aprobada a nivel nacional, que declara a ambos servicios como actividades prioritarias.

“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza”, expresó el mandatario porteño en sus redes sociales.

Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios.



Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la… pic.twitter.com/VpOBPpbzbL — Jorge Macri (@jorgemacri) June 23, 2026

Según establece el decreto 230/26 publicado en el Boletín Oficial, ante conflictos colectivos de trabajo que deriven en medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento del servicio, los gremios intervinientes en el sistema de recolección de residuos deberán garantizar una cobertura mínima del 75%.

En el caso de los servicios de transporte de pasajeros, se deberá garantizar una cobertura mínima del 50% del servicio en cada una de las líneas de subte y Premetro. La medida también alcanza a todas las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por el territorio de la ciudad de Buenos Aires.

Ante medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento del servicio, los colectivos que circulen exclusivamente por la ciudad deberán garantizar una cobertura mínima del 50% Hernan Zenteno - La Nacion

El decreto del jefe de gobierno se ampara en la Ley de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 regula el alcance de las medidas de fuerza por conflictos colectivos de trabajo sobre ciertas actividades prioritarias. En este sentido, la normativa impulsada por el presidente Javier Milei establece que se debe garantizar una cobertura no menor al 75% en caso de servicios esenciales y al 50% en caso de servicios de importancia trascendental.

Entre otras actividades, el primer grupo abarca el cuidado de menores y educación de niveles inicial a secundario, los servicios sanitarios, hospitalarios y de transporte de medicamentos, las telecomunicaciones y el servicio de recolección de residuos.

Por su lado, se considera de importancia trascendental a los servicios de producción de medicamentos, transporte terrestre y subterráneo de personas o mercaderías, la industria alimentaria y los servicios bancarios, etc.

Con el nuevo decreto, el jefe de Gobierno profundiza su agenda de "ley y orden" y profundiza el alineamiento con Javier Milei Soledad Aznarez

Ahora, con la iniciativa del Ejecutivo porteño, Jorge Macri vuelve a alinearse con los estándares nacionales propuestos por La Libertad Avanza (LLA) y refuerza su agenda de “ley y orden” en la ciudad. Rumbo a las elecciones de 2027, el titular de Pro en la ciudad viene ensayando guiños al oficialismo nacional y endureciendo su perfil para mostrar una impronta más estricta.

En línea con esa propuesta de control del espacio público, la semana pasada, el jefe de gobierno porteño logró reunir en la Legislatura porteña los votos necesarios para aprobar una ley “anti trapitos” para endurecer las penas contra cuidacoches y limpiavidrios que ejercen la actividad sin autorización legal. La iniciativa -que era un trabajo conjunto entre el bloque oficialista Vamos por Más y LLA- proponía una reforma del Código Contravencional en la ciudad y fijaba multas de hasta $6,6 millones y sanciones de hasta 30 días de arresto.

SI SOS TRAPITO, TE METO PRESO.



Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien.



Ley y orden. pic.twitter.com/Wxe7qmywDS — Jorge Macri (@jorgemacri) June 18, 2026

“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. Si sos trapito, te meto preso”, sostuvo el mandatario de Pro en un video que compartió en sus redes sociales para celebrar la sanción del proyecto.