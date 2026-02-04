Jorge Macri endurece su perfil, confronta con Grabois y busca reposicionarse para ir por la reelección en 2027

Con la mira en 2027, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, endurece su perfil y busca apuntalar la agenda de “orden, control y cuidado del espacio público” con la que buscará fortalecer su imagen e ir por la reelección en la Ciudad de Buenos Aires. Con recurrentes anuncios sobre desalojos, denuncias contra organizaciones sociales y cambios en la política habitacional, intenta reposicionarse para retener el tradicional bastión de Pro y resistir los desafíos que le imponen La Libertad Avanza y Horacio Rodríguez Larreta.

Desde hace semanas que el exintendente de Vicente López difunde en sus redes sociales imágenes de sucesivos desalojos en la ciudad y reivindica la participación de las fuerzas de seguridad, protagonistas en este tipo de procedimientos. Bajo el lema “ley, orden y propiedad privada”, busca darle a su administración una impronta más dura y de profundo control sobre la calle.

Aunque en su mesa chica reconocen que se trata de la misma línea que viene planteando desde el inicio de su gestión, fue recién en las últimas semanas que este tipo de políticas cobraron mayor visibilidad. “Desde que asumió [Macri], el orden público ha sido una prioridad”, sostuvo un alto funcionario porteño, que aclaró que ya llevan 572 desalojos y por qué decidieron demorar la comunicación de esta política ahora: “Asumimos no hacer promesas, sino mostrar lo que uno va haciendo”.

Se terminó la impunidad en Constitución.



Usurparon este hotel durante la pandemia, lo usaban como aguantadero y destrozaban el barrio. Los sacamos y devolvimos la propiedad a su dueño.



Propiedad número 559 recuperada. Ley, orden y propiedad privada. pic.twitter.com/WY6k48SlTq — Jorge Macri (@jorgemacri) January 15, 2026

Además, el año pasado, el Gobierno de la Ciudad impulsó una auditoría a comedores comunitarios y, en diciembre, dio de baja 40 establecimientos, a los que calificó de “fantasmas” por irregularidades en la entrega de 5000 raciones de comida diarias. Por entonces, en línea con la política nacional del Ministerio de Capital Humano- anunció el fin de la intermediación en materia de ayuda alimentaria. Anteayer, Macri denunció la inscripción de personas fallecidas o propietarias de múltiples inmuebles como beneficiarios para este tipo de asistencia y apuntó contra Juan Grabois.

“No es que esté ‘girando’ hacia un política más dura, está profundizando el eje que definió desde el comienzo de la gestión, que es orden, control y cuidado del espacio público”, ratificó otra fuente cercana a Macri, quien en reuniones de gabinete y con su mesa chica ya desliza la posibilidad de completar un mandato de ocho años.

Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois.



Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso. — Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026

En el oficialismo se entusiasman con los números. Según indicó un dirigente de Pro a LA NACION, la gestión del exintendente de Vicente López se recuperó tras las críticas previo a los comicios de mayo pasado y hoy cuenta con una aprobación del 50% o 60%. “La imagen de él (Jorge Macri) está acompañando, no tan rápido, pero está acompañando”, explicó. La medición que entusiasma a los macristas fue previa al escándalo por la liquidación con sobreprecios de las patentes de los autos registrados en la ciudad.

En las redes sociales, la prioridad de la gestión porteña ya no es solo mostrar una política más estricta y de apego al orden, sino presentar al jefe de gobierno como el principal exponente de esa agenda. “Orden no es mano dura, es responsabilidad de gobierno. Y ese enfoque es parte de su liderazgo político”, explicaron en el entorno del jefe de gobierno.

Y agregaron: “Esta segunda etapa [de gobierno] no cambia el rumbo, sino que consolida su mirada. Su preponderancia como jefe de Gobierno proviene justamente de eso: de decidir, de hacerse cargo e ir al frente con temas que otros preferían no tocar, por ejemplo piquetes que, junto al gobierno nacional, hoy ya no existen”.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a la salida de una reunión de la Mesa Nacional de Pro Fabián Marelli

A pesar de sus críticas a la gestión anterior, en el entorno de Macri eluden las referencias directas a su antecesor Horacio Rodríguez Larreta que trabaja para volver al Ejecutivo porteño en 2027. Evitan subir al ring a un dirigente con quien disputan parte del electorado a la vez que buscan diferenciarse de su administración, tal como hizo Macri al anunciar que no continuaría con los proyectos de urbanización de los barrios populares, una prioridad en la agenda del ex precandidato presidencial.

Evitan confrontar también con el partido de Javier Milei, al que enfrentó durante la primera mitad de su mandato en una estrategia que se reveló como poco exitosa en las urnas. Ahora, en cambio, apuesta a mostrar un alineamiento con la política libertaria ante el avance del sello violeta en su distrito. En las elecciones porteñas de mayo, LLA relegó a Pro al tercer lugar y, en octubre, se quedó con los primeros lugares de la lista conjunta que logró cosechar el 50% de los votos.

Jorge Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta en una reunión en un bar porteño GENTILEZA TABAC

Es a ese segmento al que apunta el exintendente de Vicente López en su carrera por la reelección con los anuncios de los últimos meses. Disputarle la impronta de “mano dura” y la defensa de la propiedad privada como bandera política a LLA le abre la posibilidad de blindarse ante una nueva fuga de votos por derecha.

“En muchos temas, estamos en el mismo barco de ideas: ir en contra de los gerentes de la pobreza, contra los intermediarios”, indicó un funcionario cercano a Macri en relación al alineamiento con el oficialismo nacional. Niega que esta convergencia tenga un trasfondo electoral, pese a que los recientes anuncios le facilitan un acercamiento al electorado libertario.

También lo favorece el haber elegido como blanco de sus denuncias públicas a un opositor con fuerte rechazo entre los votantes de LLA. Se trata de Juan Grabois, con quien protagonizó fuertes cruces en la esfera digital. Según una reciente encuesta de la consultora D’Alessio IROL, el dirigente social cuenta con una imagen negativa del 62%, un porcentaje que entre los votantes de Milei trepa a más del 90%.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, a quien Macri vinculó con las irregularidades en beneficiarios de comedores comunitarios Santiago Filipuzzi

Así lo interpreta, al menos, el propio dirigente social y presidente del frente Patria Grande, que considera que detrás de los señalamientos a su persona se oculta un intento de ganar “un lugar en la derecha que hoy está en ascenso”. Niega el vínculo que el jefe de gobierno le atribuye con los presuntos “comedores fantasma" o las organizaciones sociales como el Movimiento Popular La Dignidad que allí operan.

“Jorge Macri se quedó afuera de la derecha fest y él intenta ganarse un lugarcito en la constelación de la derecha a través de la persecución de una persona que no tiene nada que ver con esa denuncia [por irregularidades en comedores comunitarios]. Es desprestigiar a una de las voces relevantes de la oposición”, aseguró Grabois a LA NACION.