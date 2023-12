escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, coincidió con el mensaje que dio el ministro Luis Caputo durante la presentación de las primeras medidas económicas y consideró que “la Argentina, antes de estar mejor, va a estar peor”, aunque hizo una advertencia en torno a la forma en que las decisiones impactarán en la población. “Hay que ver cuánto aguanta la gente”, expresó.

“Esa es la tensión que tenemos los que gobernamos. Uno gobierna para asumir decisiones difíciles pero transformadoras, nunca me ha tocado tomar decisiones tan difíciles como las que está tomando ahora [Javier] Milei, aunque he tenido que tomar algunas no tan simpáticas y hay un momento en que la gente se enoja, pero después las cosas empiezan a funcionar y dicen ´'valió la pena”, sostuvo en declaraciones a la señal televisiva TN.

En ese sentido, el funcionario insistió en que el Presidente “esta tomando riesgos importantes y está asumiendo riesgos que no se tomaron antes. “Este barco venía llenándose de agua hace tiempo y nos veníamos hundiendo lentamente: podemos hacer que no nos damos cuenta o asumir el costo de cambiar hábitos”, expresó y admitió que seguramente la aplicación tendrá impacto “para los eslabones más débiles de la sociedad”. “Como ciudadanos, vamos a ayudar en lo que podamos. Tenemos que aportar nuestro granito de arena y ayudar a que la Argentina le vaya bien”, remarcó.

De la misma manera, insistió en que el mandatario “está asumiendo el costo más complejo de decirle a la gente” que el país está mal y va “a tener que hacer cosas dolorosas”.

“La gente es muy consciente de que cómo íbamos, no íbamos a ningún lado, porque más allá de algún memento de bienestar, siempre vienen perdiendo. Lo que mas escucho en la calle es “sé que va a ser doloroso pero decime que va a valer la pena, que no va a ser inútil el esfuerzo”: creo que Milei está intentando eso, enviar un mensaje claro al mercado tratando de tomar decisiones difíciles y dolorosas, que ningún gobernante quiere tomar nunca”, manifestó.

En ese aspecto, trazó un paralelismo con la gestión de Mauricio Macri y recordó que el expresidente también había tomado medidas complejas, como fue la quita de subsidios. Consultado por la posibilidad de que Milei esté haciendo “lo que su primo no se animó”, el exintendente de Vicente López reparó en que se trató de “un contexto distinto”.

“Milei ganó con un apoyo electoral mas potente que el de Mauricio, los cambios nunca son de una sola vez y creo que lo de Mauricio fue un primer paso. Las cosas no funcionaron tan rápido como la gente quiso y dijeron ‘vuelvo para atrás’”, evaluó en alusión a que el líder de Pro en 2019 no consiguió un segundo mandato. Ahora, según el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta, “la gente dijo ´si va doler que duela pero de una vez y que valga la pena”.

LA NACION