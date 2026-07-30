La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Milei por el conflicto diplomático con Brasil

La diputada del monobloque Coherencia Marcela Pagano presentó este jueves un proyecto de juicio político contra el presidente Javier Milei por lo que consideró un “mal desempeño” en el manejo de las relaciones diplomáticas con Brasil durante su visita a ese país el sábado pasado, donde apoyó a Flavio Bolsonaro y criticó duramente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vengo a promover juicio político contra el Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, por la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional, con motivo de su conducta del día 25 de julio de 2026 en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, y de la línea de conducta de la que ese episodio constituye culminación”, expresó Pagano en el escrito que presentó formalmente ante la Cámara baja.

Pagano compartió el proyecto vía X Redes

En concreto, la denuncia de la exdiputada de La Libertad Avanza (LLA) contra el jefe de Estado es por cuatro cargos: "Daño deliberado a las relaciones exteriores de la Nación; intervención en el proceso electoral interno de un Estado extranjero, en violación del principio de no intervención; puesta en riesgo de los intereses económicos y productivos del país e indignidad de la investidura presidencial".

El proyecto se dio a conocer a partir de la crisis diplomática que se abrió con el país vecino luego de que Milei llamara “presidiario” y “ladrón” a Lula durante un discurso en San Pablo, adonde había asistido para apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair.

Milei, junto a Flavio Bolsonaro Ettore Chiereguini - AP

En la presentación, Pagano también sumó que el Presidente llamó “basura calva” a Alexandre de Moraes, uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal brasileño y principal impulsor del juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2022.

“La reacción del Estado agraviado fue inmediata y de máxima gravedad institucional: el 26 de julio de 2026, la Cancillería brasileña llamó a consultas a su Embajador en Buenos Aires, señor Julio Bitelli, invocando expresamente “las ofensas proferidas por el presidente argentino”, señaló.

Y expresó que “el llamado a consultas del jefe de misión es, en la práctica diplomática universal, la medida de protesta más severa previa a la reducción del rango de las relaciones; y es la más drástica adoptada por el Brasil respecto de la Argentina en décadas de relación bilateral".

Lula da Silva Eraldo Peres - AP

A su vez, manifestó que el episodio no fue aislado sino la “culminación de una línea de conducta sostenida” por los insultos previos de Milei a Lula y por la omisión “sistemática” de encuentros bilaterales.

Los fundamentos

La legisladora se amparó para la presentación del proyecto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que manifiesta que solo la Cámara de Diputados puede acusar al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete o a un miembro de la Corte Suprema “por mal desempeño”, por delito en el ejercicio de sus funciones, o por “crímenes comunes”.

“La República no juzga opiniones: juzga conductas. Y la conducta de agraviar, desde la investidura presidencial y en territorio extranjero, al jefe de Estado de la nación que representó a la Argentina ante Londres en 1982, poniendo en riesgo 40 años de política de Estado y el trabajo de miles de argentinos, es exactamente el tipo de conducta para la cual los constituyentes escribieron el artículo 53″, concluyó Pagano.

La respuesta de Lula

En medio de la tensión y los cuestionamientos cruzados, Lula da Silva contestó el miércoles por la noche a Milei, al calificar su asistencia a la convención de Flávio Bolsonaro como una “payasada”.

“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”, dijo en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.