El diputado nacional José Luis Espert apuntó este jueves en LN+ contra las provincias y los gobernadores. “Tienen que hacer el ajuste ustedes, no se hagan los boludos. Si las provincias no acompañan esto va a ser insostenible”, señaló el economista, aliado del Gobierno que preside Javier Milei y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

“Es importante que lo pongamos sobre la mesa, las provincias tienen que hacer un ajuste fiscal mayúsculo, hasta mucho mayor que el ajuste fiscal que tiene que hacer Nación”, sostuvo Espert y consideró que “Nación tiene la atención de los jubilados y los planes sociales y por ahí en el corto plazo no hay mucho para cortar”.

Para el economista “es en las provincias donde está el empleo público, el ‘ñoquerío’, los ocupas”. “La provincia de Buenos Aires tiene por lo menos 500 mil empleados públicos que tiene que despedir”, aseguró, aunque no precisó a qué áreas se refirió.

Espert, por otra parte, llamó a “la rebelión fiscal”. “Aliento a la rebelión fiscal en las provincias y municipios donde suban las tasas e impuestos. La gente no da más de pagar impuestos”, motivó. Y se refirió de manera particular a la provincia de Buenos Aires: “No paguen el adicional del impuesto de ingresos brutos”, pidió a la población.

El periodista Francisco Olivera aclaró que los ciudadanos serán penados si hacen eso. “Si los ciudadanos no ponemos las bolas que tenemos que poner frente a cómo el Estado te expropia no lo va a hacer el Estado, menos [el gobernador Axel] Kicillof, que es un comunista”, respondió Espert.

El periodista Esteban Trebucq también lo confrontó y le dijo que lo van a denunciar por apología del delito. “Que me denuncien lo que quieran”, contestó Espert y sostuvo que no le preocupan las demandas que le puedan generar sus dichos.

“Cada peso de impuesto que paga la gente es algo que la gente deja de hacer y que le encantaría hacer”, dijo el legislador y añadió que “deja de consumir, de mandar a su hijo a colegio, deja de tomarse vacaciones, deja de comprarse una máquina más para su comercio”.

Por eso, según su visión, “cada vez que el Estado le mete la mano en el bolsillo a la gente con impuestos, ese peso tiene que ser usado de manera sagrada, cuidadosa, cristalina”. “¿Cómo puede ser que el político considere que la plata de los impuestos es de él y hace lo que quiere? Eso hay que cambiar, estamos todos locos acá”, expresó Espert.

El legislador argumentó su posición en función de lo que considera un problema histórico: “Hay una relación tóxica que tiene la Nación con las provincias que tiene casi un siglo en materia fiscal y que hay que terminar e ir al espíritu de la Constitución de [Juan Bautista] Alberdi de un país federal. ¿Qué significa un país federal fiscalmente hablando? Que cada estado [provincial] tiene que recaudar sus impuestos y si no que se fusionen, viejo”.

Espert, por último se refirió al Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), que registró denuncias mediáticas y que el Gobierno le bajó el financiamiento a un 1%. “Los fondos fiduciarios son gasto público que se transforman en empresitas adentro del Estado para justamente poder currar ahí. Digamoslo con todas las letras porque si no no se entiende. Un fondo fiduciario, en la Argentina al menos, los 40 que hay, se han armado en gran parte para currar”, afirmó.

“El fiduciario no es una persona que sabe lo que va a hacer, sino que es un banco. Los fondos fiduciarios son el Frankenstein de los fideicomisos”, continuó. “En los fideicomisos tenés un fiduciante que cede un bien para que el fiduciario lo explote. El fiduciario sabe lo que va a hacer con ese bien, sabe qué hacer. En cambio en la Argentina el fiduciario es el banco. ¿Te creés que un banco tiene idea de cómo hacer una obra de infraestructura, un cordón cuneta, o cómo apagar el fuego? No tiene la menor idea. Se han hecho para currar por eso hay que eliminarlos a todos”, concluyó el diputado.

