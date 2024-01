escuchar

El diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Espert este jueves respondió a la amenaza de Pablo Moyano hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, al que afirmó que van a llevar en andas, “pero para tirarlo al Riachuelo”. “A Moyano le haría una lobotomía”, lanzó el parlamentario.

Al mismo tiempo, Espert apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se sumó a la manifestación convocada por los gremios contra el gobierno de Milei. “Es destituyente, solo en Argentina pasa esto. Este tipo no tiene vergüenza, además de que es un inútil biológico”, disparó el economista, en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: “Tiene una provincia tomada por narcos y delincuentes, y participa en una marcha destituyente a un gobierno elegido democráticamente”.

Así, en alusión a la manifestación, afirmó que se trató de “corporaciones mafiosas que destruyeron a la Argentina, que tratan de seguir destruyéndola y evitando que se ponga el freno a la decadencia que ellos provocaron”. En contraposición, destacó el trabajo de las últimas semanas en el Congreso, donde se debate el proyecto de la ley ómnibus que obtuvo el dictamen de mayoría: “Hay algunas disidencias que se están trabajando para la semana que viene ir al pleno de la cámara y sancionarla. Es un trabajo pensado en los problemas de la gente, con una reforma estructural para solucionar los problemas que hace un siglo tienen los argentinos”.

José Luis Espert ingresando a Diputados para el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Plenario de Comisiones. Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Asimismo, el legislador liberal aludió al tema de las retenciones y demás cargas impositivas, uno de los puntos que genera más conflictos. “Son un muy mal impuesto, cierran la economía al comercio argentino. Tenemos que meternos en la cabeza que es de lo peor que hemos hecho. Hay millones de maneras de proteger a la industria que no sea esta forma cavernícola”, detalló. En este marco, adelantó cuáles son los planes del Gobierno para los próximos meses: “En el corto plazo y por un tiempo transitorio, hay que ponerlas [a las retenciones], pero con el compromiso de que se van a eliminar”.

En último lugar, Espert se refirió a las reformas laborales que propone el mega DNU de Milei, y señaló que las actuales leyes son responsables del problema que enfrenta el empleo en la Argentina. “Si la mitad de los que trabajan no tienen vacaciones, aguinaldo y medicina, hay que cambiar las leyes laborales”, consideró, y apuntó nuevamente contra los sindicatos: “Hay que cambiar lo que las mafias corruptas de ayer no quieren cambiar: la democracia sindical; aplicar una descentralización total de la negociación colectiva; y una reducción de los costos laborales. Los atorrantes que se manifestaron ayer no quieren cambiarlo porque no representan más a los trabajadores”.

“Cuando tengamos los números de enero (que va a ser el primer mes en el que se va a poder evaluar la gestión de Milei), vamos a ver un recorte del gasto público muy importante”, detalló, y defendió nuevamente al Gobierno: “Por primera vez en la historia, se están haciendo recortes como nunca se hizo en democracia”.

