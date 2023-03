José Luis Espert explicó qué es la inflación “reprimida” y advirtió que si no hay sinceramiento puede haber confiscación

escuchar

El diputado y economista José Luis Espert advirtió que la Argentina tiene inflación “reprimida” producto de que no hay sinceramiento de precios. En diálogo con José Del Rio, en LN+, el precandidato a gobernador por Avanza Libertad explicó que es necesario blanquear el costo de las cosas aunque signifique ir a una inflación del 200%. “Podés tener 200% pero si no, podemos tener una hiperinflación. La situación es muy delicada”, dijo.

José Luis Espert: "Hace 100 años Argentina va para atrás"

Consultado sobre la forma en la que el país podría controlar la inflación, explicó que la Argentina como en muchas otras cosas “cree que la fruta madura cae para arriba en vez de para abajo”, e ironizó: “Nosotros creemos que la inflación se puede matar con controles de precios, atrasando tarifas con 400 tipos de cambios diferentes”.

En ese sentido, utilizó una metáfora para desarrollar su concepto sobre la teoría monetaria y lo que sucede con la devaluación del peso. “Hay que razonar igual que el precio de la papa. Si en el mercado de la papa se ofrecen más que las que se demandan, el precio de la papa cae. Si cae la papa compra menos huevos, menos fideos y manteca, con la moneda es lo mismo”, razonó.

Acto seguido, calificó a la Argentina como “un paciente con cáncer” porque no hay una reforma estructural de los problemas. “La Argentina varias veces bajó la inflación en el corto plazo, pero a la larga terminó fracasando. ¿Por qué? Porque además tenés problemas de fondo como un Estado que tiene un tamaño sobredimensionado, leyes laborales de la época de las cavernas, una economía cerrada al comercio, que no compite... Si no cambias la estructura de funcionamiento el problema inflacionario no va a desaparecer”, aseveró.

Asimismo, descartó soluciones como la dolarización: “No tiene sentido la dolarización si no se resuelve el problema estructural porque te traen ‘veranos rápidos’, y te olvidás de los problemas estructurales ”.

Tras ello, advirtió que en el año electoral, las campañas deberían girar en torno a la realidad de los problemas: “Creo que hay que hacer campaña diciendo la reforma estructural que hay que hacer: previsional, del Estado, privatizar lo que se pueda privatizar, apertura al comercio... porque cuanto menos confianza generes en el país vas a terminar en estas soluciones que no recomiendo como un Plan Bonex”.

“Tenés que blanquear que tenés un inflación reprimida”, dijo y avaluó que “hay que hacer un sinceramiento de precios” para luego anunciar la reforma estructural y “después sí un programa antiinflacionario”.

Estado de sitio en Rosario

En otro tramo de la entrevista, Del Rio le consultó a Espert sobre el proyecto de ley que presentó en la semana en el que busca que el Gobierno establezca el Estado de Sitio en la ciudad de Rosario como respuesta a la violencia narco en aquella provincia.

En ese sentido, explicó que estuvo en Expoagro durante la última semana y consideró que “el campo la está pasando muy mal”. “No entiendo cómo no ha suspendido el Gobierno el cobro de retenciones”, dijo y sentenció: “Vamos a tener una crisis jodida porque se está fundiendo el campo”.

Recién presenté un Proyecto de Declaración para declarar Estado de Sitio en Rosario y Villa Constitución (Santa Fe), con el fin de frenar los hechos de público conocimiento que ponen en peligro a todos los habitantes.



🔷 Descargar ⬇️https://t.co/f8QPmTNFw7 pic.twitter.com/BnJc4yf4zk — José Luis Espert (@jlespert) March 9, 2023

“El estado de sitio es una institución de la Constitución que permitiría terminar el problema en Rosario si hubiera una decisión política”, advirtió y atacó al oficialismo: “El kirchnerismo es la esclavitud del siglo 21″.

“La consecuencia de hacernos a todos miserables es que te aparece la droga. Si quisieras luchar con la droga radicalizarías el norte porque es un colador de pistas truchas de aviones que entran con cocaína y viajan por la ruta 9 hasta Rosario”, concluyó.

