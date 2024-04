Diputados: la oposición desafía al Gobierno y avanzará en un dictamen para recomponer los haberes jubilatorios

Escuchar

Los diputados opositores que integran la Comisión de Previsión y Seguridad Social darán este martes el primer paso en su intento por doblegar al Gobierno para que aumente la recomposición de los haberes jubilatorios por el efecto de la inflación de enero pasado. Si bien el presidente Javier Milei compensó parcialmente esa pérdida con un decreto de necesidad y urgencia, a la oposición no le resulta suficiente.

Ante la negativa del Gobierno de aumentar esa compensación por el fuerte impacto que provocaría en las arcas del Estado, los diputados opositores que integran la Comisión de Previsión se reunirán este martes por la tarde para acordar un dictamen en común que vaya en ese sentido, esto es, que la recomposición de los haberes sea del 20,5% –que fue el índice de inflación de enero pasado– y no del 12,5%, como dispuso el decreto presidencial .

“Estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos: invitamos a funcionarios y especialistas en la materia, dimos el debate y ahora presentaremos el dictamen –señaló a LA NACION la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión–. Ojalá los distintos bloques podamos coincidir en un solo dictamen, pero si esto no sucede todas las propuestas que se presenten van a apuntar al mismo fin, que es mejorar los haberes jubilatorios”.

Gabriela Brouwer, de la UCR, presidenta de la Comisión de Previsión

La barrera que impondrá el oficialismo para frenar la avanzada opositora será la Comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda José Luis Espert. Sin el dictamen de esta comisión, los opositores necesitarían los dos tercios de los votos para aprobar cualquier iniciativa en el recinto. Aliado incondicional del presidente Milei, Espert no le facilitará la tarea a los opositores .

“La Comisión de Presupuesto y Hacienda no va a trabajar en un plenario para hacer una recomposición que ya hizo el presidente en el DNU”, sentenció Espert en una entrevista a LA NACION.

“La caída de las jubilaciones es consecuencia de que la fórmula del gobierno de Alberto Fernández se ajusta con un trimestre de rezago –insistió–. La licuación de las jubilaciones no es algo que lo haya decidido el gobierno de Milei, es culpa de la vieja fórmula previsional. El DNU, salvo estos 6 u 8 puntos, ha compensado la pérdida. Si a mí me vienen con una recomposición adicional a la que el Gobierno decidió por DNU, tiene que tener su recurso para poder pagarla. Más gasto público sin financiamiento, no ”.

José Luis Espert y Javier Milei X Espert

Frente al bloqueo oficialista, los opositores llevarán su ofensiva al recinto. En la próxima sesión intimarán a Espert a que reúna a la Comisión de Presupuesto. Descuentan que el libertario no tendrá otra alternativa que acatar lo dispuesto por el pleno.

Puntos en discusión

Antes de llegar a esta instancia, los bloques opositores intentarán primero cerrar filas en torno a un dictamen único. Más allá de que todos coinciden en una recomposición completa de los haberes, subsisten puntos todavía discutidos .

Uno de esos puntos es la fórmula de movilidad jubilatoria. En el DNU 280/2024 el Gobierno estableció que a partir de julio próximo los haberes jubilatorios se actualicen de manera mensual según el índice de precios al consumidor (IPC). La UCR y Hacemos Coalición Federal avalan este mecanismo, pero desde Unión por la Patria insisten en incorporar a la fórmula una cláusula gatillo que permita actualizar los haberes por variación salarial (Ripte) en un eventual contexto de caída de la inflación.

Asimismo, desde Hacemos Coalición Federal la diputada Alejandra Torres reclama incluir un artículo que contemple el pago de las transferencias adeudadas por parte de la Nación a las cajas provinciales no transferidas, las cuales están suspendidas por orden de la Anses mientras se sustancia una auditoría. La legisladora cordobesa propondrá, asimismo, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses sea utilizado para afrontar el pago de los más de 80.000 sentencias de juicios contra el organismo.

“Hay buena predisposición para arribar a un consenso, pero tenemos claro que debemos ser responsables en lo fiscal. Hay sectores que quieren mojarle la oreja al Gobierno con este tema cuando fueron durante cuatro años responsables del desfinanciamiento del sistema previsional”, aclaran en la oposición dialoguista.