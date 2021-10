Debate: José Luis Espert habló de las “selfies de los delincuentes” y propuso bajar la edad de imputabilidad a los 12 años

El candidato de Avanza Libertad José Luis Espert planteó esta noche en el debate una propuesta durante el bloque de Calidad Institucional, Seguridad y Justicia: bajar la edad de imputabilidad a los 14 o incluso “a los 12 años”.

Mientras que la dirigente evangélica Hotton consideró que el problema de la Argentina tiene que ver con “valores morales” y pidió una Justicia independiente, el liberal Espert dijo: “Que las penas sean de cumplimiento efectivo y que haya una fuerza especializada en combatir el narcotráfico”.

En otro momento, Espert criticó a Diego Santilli y a Victoria Tolosa Paz: “No puedo creer que los dos representantes de la grieta se estén echando la culpa de algo que ha transformado a la Argentina en un país miserable”, dijo. Y chicaneó: “Parece que han bajado de un plato volador”. “Tolosa Paz, usted hablando de calidad institucional... no le da la cara”, acusó.

También, durante el segundo bloque Economía, educación y trabajo, el referente liberal fue categórico: “Si seguiremos así, pronto comeremos en un tacho de basura”, disparó Espert, que descolocó a los candidatos cuando entregó fotocopias anilladas. “Este es el plan económico de Avanza Libertad para que toda esta miseria se termine”.

Sin embargo, el momento de mayor tensión que vivió Espert fue en su intercambio mano a mano con NIcolás del Caño. “¿Qué derechos tienen?”, le preguntó, cuando Del Caño hablaba de los sistemas de delivery y la precarización.

“Usted habla mucho contra la informalidad laboral pero está el fraude del monotributo que se utiliza para esconder la relación laboral y me interesa en el caso de las aplicaciones donde los pibes y pibas pedalean por horas y las empresas hacen un fraude laboral escandaloso”, dijo Del Caño, lo que desató la ira de Del Caño.

“¿Vos decís que esos chicos no están en relación de dependencia? ¿Cuáles son los derechos?”, le preguntó Espert. “Vacaciones pagas, esas empresas hacen fraude laboral”, insistió Del Caño.

“La empresa por mí que haga lo que quiera con los empleados. En mi vida, fui empleado en relación de dependencia, siempre estuve como loco malo”, advirtió Espert.

Nicolas del Caño durante el debate con José Luis Espert Gerardo Viercovich - LA NACION

Del Caño le retrucó: “Espert está dejando claro que el avala el fraude escandaloso”. Del Caño también defendió la revolución rusa. “Permitió llevar a un país pobre a ser una de las potencias del mundo”, explicó.

En un antagónico debate económico, Del Caño enumeró las causas de fuga de capitales. “¿Vos decís que yo defiendo empresarios que se llevan la plata afuera? ¿Quiénes son?”, le retrucó Espert. “¿Vos conoces que yo haya defendido a las cuentas off shore?”, insistió.

En ese momento, intervinieron los moderadores porque Espert no se atenía al reglamento, lo cual provocó la molestia del resto de los candidatos. “No se haga el sobrador y haga la pregunta”, lo apuró Bonelli.

Otro tenso momento entre Espert y Nicolás del Caño

Durante los nueve minutos libres de intercambio entre los candidatos, Nicolás Del Caño pidió la palabra para referirse a las declaraciones de Diego Santilli, quien había dicho que no quería “más privilegios”, pero luego, el referente de izquierda apuntó también contra el candidato libertario y este le respondió.

Espert y Del Caño se cruzaron en varias oportunidades.

“Acá se habló contra los privilegios y uno que habla con la gente de los barrios olvidados es increíble que hablen de los privilegios cuando los intendentes de Juntos y del Frente de Todos ganan entre 600 mil y un millón doscientos mil pesos, no tienen ideas lo que vive la gente que no tiene cloacas, luz, ni calles asfaltadas”, comenzó Del Caño. Y luego, lanzó arsenal duro contra Espert: “Cuando él dice que también está en contra de estos privilegios, hasta último momento estuvo suplicando para ser parte de la lista de Juntos por el Cambio y no lo dejaron entrar. Hasta último momento quiso ser parte y llamaste a votar a Larreta en la ciudad de Buenos Aires”.

Rápidamente, el referente liberal respondió: “Es falso, mentís. Propuse una paso contra el maldito kirchnerismo de [Axel] Kicillof”. Y luego, Del Caño lo chicaneó: “Sos una colectora de Juntos”. Pero Espert, cerró la discusión: “No, ninguna colectora. No mientas Del Caño”.

Sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

En otro tramo, el candidato libertario, insistió con reformas para mejorar la seguridad. “Matar tiene que dejar de ser gratis en la Argentina. Queremos denunciar y llevar a juicio a todos los jueces saca presos que están aterrando a la sociedad. Hemos instalado una cultura de la violencia donde los denuncian se pavonean antes de salir a delinquir sacándose fotos, selfies y filmándose con armas acera de cuál va a ser el próximo atraco”, lanzó.

Y continuó: “Esto se debe en parte a las doctrinas abolicionistas de Zaffaroni. Esto tiene que terminar, tenemos que dejar de vivir así. Proponemos una suba en el endurecimiento de las penas, muy profundo, bajar la edad de imputabilidad a los 14 o hasta los 12 años. Las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo. También tenemos que proponer y avanzar en la conformación de una fuerza especializada con los mejores miembros de las fuerzas de seguridad que combata el narcotráfico, un nuevo flagelo en la Argentina”.

Su crítica al oficialismo

Espert opinó sobre la gestión del Gobierno. “No escucharon. Lamento haber tenido otra vez razón, porque hoy estamos en una situación similar. Tengo bronca, mucha mucha bronca. Porque el absurdo no para: si hay inflación controlamos precios; si hay suba de alimentos ponemos retenciones en las exportaciones; si hay falta de dólares le ponemos un cepo. Siempre las mismas estupideces y tonterías”, acusó.

En este contexto, José Luis Espert cruzó a la oficialista Tolosa Paz, la acusó de faltarle el respeto a los vecinos bonaerenses y consideró que “habla estupideces”. Así, la cabeza de lista del Frente de Todos pidió “más respeto”. “Usted habla de respeto, pero si dice estupideces las dice sea hombre o mujer”, contestó Espert. “Respeto a la persona humana, independientemente del género”, insistió la dirigente.