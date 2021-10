José Luis Espert: “Junto con mi amigo Javier Milei la idea es conformar un minibloque liberal”

El candidato a diputado nacional por Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires José Luis Espert dijo hoy que formará un “minibloque liberal” con el candidato a legislador por la Ciudad Javier Milei, tras las elecciones de medio término de noviembre.

“Junto con mi amigo Javier Milei la idea es conformar un minibloque liberal. Que pueda representar a la gente común. En este momento hay una división de tareas. Él en Capital y nosotros recorriendo un territorio enorme como es la provincia de Buenos Aires”, dijo en diálogo con ContactoDigital, por Radio Rivadavia.

Espert logró cerca de 5% de los votos en las PASO, lo que le garantizaría un lugar en el Congreso de repetirse el resultado. Por su parte, Milei logró el 14% de los votos en la Ciudad.

“Creo que si el Gobierno pierde la elección en noviembre, vamos a estar viviendo en épocas muy turbulentas”, agregó Espert hoy. El oficialismo perdió seis de las ocho provincias en las PASO y estaría cerca de perder el quórum propio en el Senado.

De vuelta en campaña, Espert criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por anunciar que su gobierno otorgará miles de viajes de egresados gratis a instituciones públicas y privadas, para los adolescentes afectados por la pandemia de coronavirus.

“Como juicio de valor, me parece repudiable lo de los viajes de egresados que quiere financiar el Gobierno provincial. Es como tirarle maní a los animalitos”, dijo.

Por otro lado, habló de la negociación con el Fondo, y pidió bajar impuestos. “El Fondo Monetario son los países que se reunieron en una cooperativa para ayudarse entre sí. Por ende hay que pagarle”, dijo.

“Acá está todo tan mal que no se va a lograr solucionar nada atacando un solo problema. No podés tener planes sociales para edificar un país. Hay que terminarlos. No pueden tener un monto que desincentive la cultura del trabajo. Cuando la gente está reventada pagando impuestos, hay que achicar el Estado”, agregó.