Juan Carlos de Pablo: “El tema no son las elecciones sino el abismo”

El economista formado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Harvard Juan Carlos de Pablo analizó la coyuntura económica durante un reportaje en LN+, y explicó: “¿Qué viene después de las elecciones? Hay que esperar más de lo mismo. Martín Guzmán formalmente es ministro de Economía, pero eso no quiere decir que sea ministro. El tema no son las elecciones, sino el abismo. Algunos presidentes como Alfonsín o Menem cambiaron antes de las elecciones porque no llegaban. Este Gobierno cree que llega. Capaz dentro de diez días estamos hablando de otra cosa”.

El impacto económico de un nuevo confinamiento. Por Juan Carlos De Pablo

En esa línea, al analizar los precios y la situación de los consumidores, Juan Carlos de Pablo calificó la ‘Ley de góndolas’ como una “locura fenomenal” y “una legislación que parece una ridiculez”, pero que “en manos de un inspector afirmado se convierte en un dolor de cabeza fenomenal”.

Sobre los precios, explicó: “Fijate la discusión referida a qué causa la inflación: tenés algunos tipos que dicen que sólo la moneda; otros dicen el aumento de commodities; otros dicen las causas estructurales; y no se cuántas cosas más. Y desde este punto de vista digo que si hay que hacer un programa anti-inflacionario no hacés esa pregunta sino que le tirás a todas las causas posibles simultáneamente”.

En esta línea, sobre la posibilidad de poner un freno a los aumentos de precios que atraviesa el país, el economista concluyó: “Quien tiene una responsabilidad operativa, si conoce la causa específica, tiene el antibiótico específico. Pero, sino, mientras averigua, debe tirar con antibióticos generales. La explicación causal es una de las cosas más difíciles. Es un ejercicio difícil. No hay que ser tan contundente”.

LA NACION