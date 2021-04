Asesor de Joe Biden. Juan González: “Rusia y China hacen mercantilismo de vacunas”

“Quise comprarle a mi hijo una remera de Messi, pero con familia colombiana se iban a enojar”, bromea a LA NACION Juan González , el enviado para América Latina de la administración de Joe Biden , que hoy culminó cuatro días de visita por el país, incluido un almuerzo a la distancia, pero en la quinta de Olivos, con el presidente Alberto Fernández.

En una entrevista en el Palacio Bosch con medios argentinos -entre ellos LA NACION- de la cual participó también la funcionaria del Departamento de Estado, Julie Chung , González fue muy duro con el “mercantilismo de las vacunas” -como calificó a la actividad de Rusia y China en la provisión de dosis a terceros países-, y adelantó que Estados Unidos “se prepara” para ser “líder global en la provisión de vacunas” pero “con parámetros de transparencia”.

Juan González y su familia, junto a Joe Biden

En relación a la negociación argentina con el FMI y su contrapropuesta al organismo, González afirmó que “Argentina determinará dónde termina esa negociación”, pero anticipó que la posición del gobierno norteamericano será de apoyo.

“Estamos en medio de una de las peores pandemias de la humanidad, la peor crisis de los últimos cien año., Y eso hay que tenerlo en cuenta”, dijo González, que conversó del tema no solo con el Presidente, sino también con el canciller Felipe Solá y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con quien cenó anoche en su casa de Tigre.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el asesor especial de la Casa Blanca, Juan González, en Tigre Maximiliano Vernazza / Prensa Diputados

En relación a la debacle política, económica y social en Venezuela , González valoró los esfuerzos del gobierno argentino por transformarse en interlocutor del régimen de Nicolás Maduro. “Porque nosotros no estamos hablando con ellos”, reconoció.

“Me enamoré de esta ciudad en 2009 y sigo enamorado pero obviamente la situación hoy no es tan propicia dada la pandemia, el impacto en las economías, un contexto bastante alarmante. Sin embargo, las conversaciones fueron muy productivas y positivas”, dijo González a modo de introducción. “La relación bilateral para nosotros es bastante estratégica, tenemos un potencial enorme (…) Reconocemos que Argentina es un país líder en la región pero también tiene mucho corte a nivel global, y nos interesa explorar de manera activa y colaborar con el país”, agregó. Luego de agradecer la “generosidad” del Presidente por recibirlo, ya que “el Presidente tiene mucho que hacer”, González contó que se llevó consigo una carta de respuesta de Fernández “que le voy a entregar directamente al presidente Biden, que no he leído”, afirmó.

-Teniendo en cuenta sus las preocupaciones y el rechazo de Estados Unidos a la presencia de China en la región ¿Qué le pidieron al Gobierno, que mantiene conversaciones con Beijing en torno a un posible planta nuclear y otros emprendimientos?

-Argentina es un país soberano. No vinimos aquí a decirle que queremos que hagan. Los Estados Unidos tienen mucho comercio con China y son el segundo país con el que más tenemos comercio. En segundo lugar, la conversación con China es parte de un contexto global que tenemos que entender en donde nosotros tenemos preocupaciones con elementos de que las iniciativas chinas no son consistentes con las formas y valores que nosotros compartimos como aliados globales y regionales en nuestro compromiso a favor de la democracia. Es menos sobre Argentina y China y más sobre la importancia de asegurarnos de que estamos respetando ciertas normas en las inversiones y en las actividades que tenemos especialmente en Latinoamérica. Lo que sí conviene en términos de Argentina es que queremos hablar con los países de la región, empezando por Argentina como podemos establecer reglas de juego. Queremos establecer una conversación prudente, vamos a aprender de Argentina y compartir información con Argentina. Cualquier país que invierta en la seguridad y la prosperidad de la región está avanzando en los intereses con Estados Unidos. No es que no queremos a China, sino que ellos respeten ciertas normas y valores que todos compartimos.

- ¿Qué piensa de la bases chinas en el país?

-No hicimos un pedido específico, Argentina es un país soberano que va a determinar sus políticas e intereses nacionales, pero compartimos las preocupaciones.

-Argentina abandonó el grupo de Lima sobre Venezuela…

-Haber abandonado el grupo de Lima no quiere decir que no tengan interés en elecciones libres y democráticas en Venezuela. Al contrario, si tienen la posibilidad de hablar con el régimen de Maduro es la posibilidad de comunicarnos y saber qué se puede esperar, porque nosotros no estamos hablando con Maduro. (Luis) Arce fue elegido en Bolivia, vemos de manera muy positiva las relaciones que Argentina tiene con Bolivia, con Cuba, para poder tener conversaciones muy francas para resolver los temas que tenemos que resolver, nosotros vamos a seguir con nuestras relaciones diplomáticas. Para nosotros la política internacional tiene poco que ver con derecha, izquierda, socialista o capitalista, eso para nosotros no es la medida, sino si ha sido elegido de manera democrática, si está enfocado en hacer lo mejor para sus ciudadanos, esa es la base para las relaciones, una distinción con la administración previa (de Trump), y ese es el mensaje que trajimos aquí.

-¿Y la llegada del 5G al país?

-La preocupación nuestra es que Huawei es más que una compañía, tiene relación con el gobierno chino, y la expansión tiene implicaciones en términos de inteligencia china y también de presión que puede hacer. No importa el país en el que se desarrolle.

-Chung: hablamos de normas y estándares nacionales. El PC chino, cuando está golpeado, siempre nos genera dudas en relación a la confidencialidad de los datos.

-Se reunió con empresas norteamericanas aquí, cual es la preocupación que tienen en relación a la economía argentina.?

-Todos estamos sufriendo la economía, por eso el presidente Biden su enfoque es combatir la pandemia en Estados Unidos, la propuesta más grande desde la época de Franklin Roosvelt, invertir en infraestructura para que se recupere mejor de lo que era antes de la pandemia, asegurar que tenemos la tecnología y ese ha sido el enfoque. Para nosotros, no voy a juzgar las políticas aquí, cada gobierno debe juzgar cuanto gobierno es necesario para ayudar a las poblaciones y darles beneficios concretos. Las conversaciones con el sector privado se hacen para entender dónde hay oportunidades de inversión en la Argentina, somos los inversores más grandes en el sector privado y vemos grandes oportunidades. Cualquier divergencia o desacuerdo bilateral se va a saldar de una forma respetuosa, en un contexto de colaboración.

-¿Y los Estados Unidos van a apoyar la nueva propuesta de la Argentina en su negociación con el FMI?

-Con respecto al FMI, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, sé que va a ser primera plana (se ríe). Argentina es la que va a determinar dónde terminan las negociaciones con el FMI, pero nosotros siendo miembros tenemos que reconocer que estamos en medio de una de las peores pandemias que ha sufrido este mundo, la peor crisis económica en cien años. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El FMI del 2002 no puede ser el FMI de hoy, y con el acuerdo con Argentina se está enviando una señala a la región, todos los países de la región están en una crisis de deuda muy seria, tenemos que hablar como las normas que defendemos con China, van a poder responder a la crisis. Esa es la conversación que queremos tener, pero repito la discusión entre Argentina y el FMI es entre ellos.

-Da la sensación que hay doble vara con Venezuela. En Colombia también se violan los derechos humanos, ¿preocupa?

-Por supuesto que lo hablamos con el presidente (Iván) Duque, estamos de acuerdo en que la muerte de un solo defensor de los derechos humanos es demasiado, hay un compromiso para defender a los activistas sociales. Estamos apoyando a Colombia para combatir la inseguridad doméstica pero tiene que ser en un contexto de defensa de los derechos humanos, eso aplica también a Venezuela, en el informe Bachelet hay 500 ejecuciones extrajudiciales, mucha gente en las cárceles sin proceso, es muy preocupante, el régimen de Maduro no deja entrar a organizaciones internacionales de asistencia porque las quiere controlar, dejando que Venezuela sufra y que muchos se mueran de hambre, eso es una injusticia.

-¿Por qué no fue a Brasil?

-Tuvimos problemas con los vuelos, me hubiera gustado ir.

-¿Y qué piensa de la diplomacia desplegada por Rusia en torno a su vacuna Sputnik V y si piensan contrarrestarlo?

-La prioridad es vacunar a las poblaciones y no vamos a culpar al gobierno argentino por conseguir cualquier vacuna que ellos vayan a conseguir para vacunar a su población. Eso es prioridad número uno. Pero como dijo el secretario (de Estado) Blinken, cuando podamos enfocarnos en una respuesta internacional vamos a ser líderes global en la respuesta hacia la pandemia. Y que quede muy claro que cuando nosotros demos vacunas no lo vamos a hacer a cambio de acuerdos políticos. Lo hacemos porque está en el interés nacional de los Estados Unidos que Argentina y los países de la región se recuperen porque si ellos se recuperan nosotros nos recuperamos. Esta pandemia no se va a acabar pronto. Vamos a tener que conseguir también vacunas para niños y eso es algo que vamos a conseguir si trabajaos en conjunto. Lo que se llama mercantilismo de vacunas por parte de China y Rusia es para ellos una iniciativa para avanzar influencias, pero es muy poco. Ellos no están organizando una respuesta global contra la pandemia, y eso es lo que vamos a hacer de acuerdo a las normas globales.