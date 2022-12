Juan Grabois adelantó quién se tiene que postular para que él baje su candidatura presidencial en 2023: “No es el Che Guevara”

escuchar

Convencido de que la decisión de Cristina Kirchner de no competir por la Presidencia en 2023 “facilita” el armado electoral del Frente de Todos, el dirigente social Juan Grabois adelantó que él no será postulante a presidente con una condición: si se candidatea el actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “Wado no es el Che Guevara, no es un dirigente radicalizado, tiene posiciones correctas en algunos puntos para mí”, planteó entre otros puntos, para respaldar la candidatura del funcionario kirchnerista. En tanto, fustigó a la titular de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y cuestionó duramente el monto del bono de fin de año que decidió implementar el Gobierno. “Ni [Mauricio] Macri se atrevió a tanto”, deslizó.

Con intenciones de que haya una renovación generacional “muy fuerte” en las filas oficialistas, Grabois indicó en Radio Con Vos que Cristina Kirchner facilitó el diseño electoral cuando expresó que ella no iría por la Presidencia. En ese sentido, consideró -aunque dijo que todavía no habló con la exmandataria de este tema- que la vicepresidenta va a apoyar la renovación hacia el interior de la coalición.

Seguro de que el Frente de Todos definirá precandidaturas en las Paso, expresó: “Si me preguntás quién, te digo una primaria entre Wado y [el ministro de Economía, Sergio] Massa; o una primaria entre Wado y un gobernador”. En tanto, contó que desde el Frente Patria Grande aportarán un programa de políticas públicas “bien concretas” para que se termine “el chamuyo” y para discutirlo con “la hegemonía” frentetodista.

“Creo que vamos a ganar la elección nacional”, indicó esperanzado y apeló a varios justificativos. “Si lo que hay de este lado es feo, lo que hay del otro lado es horrible”, indicó primero.

Grabois dijo que ve posible una Paso entre Massa y de Pedro Santiago Filipuzzi - LA NACION

Después fue hacia un análisis más exhaustivo y marcó diferencias en el espacio oficial. “Todo el mundo sabe que en el Frente de Todos hubo un inicio de la ruptura de un cristal que quedó rajado cuando el espacio que responde al Presidente, a Sergio Massa y a Pro se aliaron contra los que constituimos la mayoría para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Nos habían prometido que iban a lograr lo de las sobretasas y ni siquiera eso. Ahí quedó delimitado el campo y queda claro que no somos lo mismo, nos une una delimitación con la derecha más rancia, pero tenemos diferencias muy marcadas”, planteó.

Elogios a de Pedro, su candidato

Fue en ese momento cuando Grabois aseveró que no se postulará a presidente, como había anunciado en el último tiempo, si se sube a las primarias de Pedro, a quien reconoció como su candidato para 2023.

“Wado no es el Che Guevara, no es un dirigente radicalizado. Tiene posiciones correctas en algunos puntos para mí, moderadas en otros, pero tiene un compromiso por lo que hace y por pensar las cosas, que contrasta con la frivolidad de los bloopers de los últimos tres años y de las últimas semanas”, indicó el dirigente social que suele ser muy crítico de los funcionarios más cercanos a Fernández y se muestra cercano a la terminal K de la Casa Rosada.

Wado de Pedro y Grabois en un bote mallonero correntino

Incluso indicó que si de Pedro asume una representación en las Paso, él seguirá con la “lucha social y sindical” más allá de respaldarlo.

“Nunca vas a ver a Wado en la televisión diciendo: ‘Les damos un bono de 6500 pesos en diciembre’. Antes se le cae la cara de vergüenza porque tiene una trayectoria que no es mirar la realidad desde tu mansión del country”, planteó, en un dardo hacia Tolosa Paz.

El bono, “un escupitajo en la cara de los pobres”

A la ministra de Desarrollo Social la denostó, sobre todo por el monto del bono para los beneficiarios del Potenciar Trabajo, de 13.500 pesos desdoblados en dos partes de 6750. Tras considerar esa plata “una burla” para los beneficiarios, ya que no alcanza ni los 27.500 pesos que representan la mitad del Salario Social Complementario (SSC), Grabois planteó: “Nunca se pagó menos de 50% del SSC, que tampoco es un sueldo de ministro, que ganan 700 mil pesos no sé muy bien por hacer qué. No es un sueldo de diputado o de legislador. Es un sueldo muy pobre. En diciembre 6500 pesos después de este año de pérdida de poder adquisitivo es un escupitajo en la cara de los pobres”.

Disconforme con las políticas que aplica y planea la platense, Grabois dijo: “Gana 700 mil pesos y vive en una mansión, pero le pisa la cabeza a la clase trabajadora”. Bajo esa postura, también acotó: “Si a un gobierno popular se le ocurre pagar un bono en las fiestas de 6500 pesos con el que no comprás nada, que lo anuncian y lo tuitean y no se les cae la cara de vergüenza, tenemos un problema”.

El dirigente no solo mostró su disgusto con el monto del bono para los beneficiarios del Potenciar Trabajo, sino también con el de 24 mil pesos que se les otorgará a los trabajadores asalariados que cobren hasta 186 mil pesos de sueldo.

LA NACION