Juan Grabois habló del cruce que mantuvo con Ramiro Marra: “No quiero dar una discusión en patrullero”

El dirigente social Juan Grabois habló este jueves tras el tenso cruce que protagonizó con el legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra. El líder del Frente Patria Grande dijo que debatir con el libertario “es meterse en un lodazal espantoso”, pero que lo hizo para defender sus ideas. También apuntó contra el exministro de Economía Sergio Massa con quien compitió en las internas de Unión por la Patria (UP) en las elecciones presidenciales.

“Discutir con el descerebrado de Marra es meterse en un lodazal espantoso en el que no se puede debatir conceptualmente nada. Un tipo que te dice ‘le robas a los pobres, le robas a los pobres, le robas a los pobres’. Entonces, ¿por qué? Porque hay que bancar, loco. Hay que bancar la parada porque es un momento en el que hay una ofensiva tremenda contra los más pobres, tremenda”, dijo Grabois sobre el debate que mantuvieron el miércoles por la noche en TN.

En ese sentido, argumentó: “Les están sacando la comida, están destruyendo las cooperativas, arruinaron, destruyeron toda la política de agricultura familiar, campesina e indígena, están reprimiendo a los pueblos originarios, sacaron la sobreintegración urbana para los barrios populares y todo el mundo se hace el boludo por la mancha venenosa de la corrupción”. Fue así que el dirigente social dijo que por el destape de los casos de extorsión del sistema de planes sociales, el gobierno de Javier Milei, según él, corta presupuesto en materia de asistencia social.

“Fui a bancar la parada y sabía que eso tenía un elemento de titanes en el ring, que es berreta, es de bajo vuelo, pero bueno, son por lo menos lo que nosotros consideramos que es una necesidad de la etapa, que es la confrontación frontal, bancándose los costos como siempre, poniendo el cuerpo como siempre, alentando también una pava que después vienen otros pícaros a tomarse el mate y no precisamente para hacer las cosas que tienen que hacer”, agregó en una entrevista para El Destape Radio.

Además, se refirió al tono que pretende en la discusión política. “A Marra no lo acuso de corrupto, yo no sé si es corrupto o no es corrupto, a mí no me gusta lo que hace, no me gustan sus posiciones políticas, considero que son destructivas, considero que le hacen un daño inmenso a la sociedad, pero quiero dar una discusión política, no una discusión en patrullero, sin pruebas y con juicio sumario”, pidió.

El cruce

Marra y Grabois se cruzaron a los gritos en televisión tras varios días de mensajes en redes sociales en donde hubo cartas documentos e invitaciones a debatir. El miércoles por la noche ambos intercambiaron opiniones sobre diferentes temas y se sacaron chispas. El legislador porteño se encargó de reprochar la participación del dirigente social a favor del gobierno de Alberto Fernández, mientras que este le recriminó que la gestión de Javier Milei empeoró los indicadores económicos. Hubo descalificaciones, interrupciones y exabruptos.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña ponderó la baja de la inflación, el superávit fiscal y la caída del riesgo país, como algunos de los éxitos de la nueva gestión, y le achacó que la escalada de diciembre y enero se debió a las medidas adoptadas por el exministro de Economía Sergio Massa en su afán de ganar las elecciones. “Es culpa del gobierno anterior, las consecuencias de hoy. Estás criticando a tu gobierno, no a este nuevo modelo de país que está respaldado por la sociedad y está habiendo un cambio cultural. Ustedes no entienden de economía. Fomentaron la emisión monetaria. Nosotros evitamos una catástrofe”, consideró.

Tras ello comenzaron las interrupciones y agravios que se trasladaron de las redes sociales a la televisión. “Te va a crecer la nariz”, le dijo Grabois y aseguró que LLA hacen “trampitas berretas”. “Hay una tendencia a la baja, pero va a haber deflación porque ya destruyeron los precios y los salarios. ¿Festejas un 8,8%?”, se preguntó y negó haber formado parte del gobierno de Frente de Todos y Unión por la Patria, por no haber ejercido ningún cargo.

En el cierre del programa se invitó a ambos a estrecharse la mano y ahí fue donde la temperatura se elevó al máximo. “Da la mano fuerte. La mano blandita es de garca”, le postuló Grabois a Marra cara a cara, quien tras unos segundos le replicó: “Por lo menos no le robo a los pobres. Sí, te lo digo a la cara”. Acto seguido se insultaron. “Te felicito, sos un macho bárbaro. Macho alfa”, dijo Grabois. “Vos sos un maleducado”, respondió Marra.

Críticas a Massa

En otro tramo de la entrevista, Grabois luego se retractó de una frase que dijo ayer, siendo que puso a Massa y a Milei en la misma línea. “No son lo mismo, por varios motivos. El fundamental es porque Massa está dentro de una coalición que no le iba a permitir hacer todo lo que hubiera hecho. Entonces en eso estuve mal”, explicó.

Sin embargo, advirtió: “Con Massa creció la desigualdad, la pobreza y se beneficiaron los bancos. No es un problema de quererlo. Yo hago una caracterización. Por eso fui a internas con Massa, por eso no acepté que Massa sea candidato. A mí no me representa, y a un sector muy importante del peronismo y del campo popular, no nos representa, y es muy difícil que nos vaya a representar”.

Denuncias de extorsión por planes sociales

Luego de que se conociera que se abrió una investigación por una supuesta estructura de cinco niveles en la que extorsionaban gente a cambio de planes sociales, Grabois dijo que es una práctica normalizada pero que “son prácticas minoritarias”.

“Creo que es una de las aberraciones más espantosas que pasan en la Argentina. Es el famoso clientelismo, que existe hace muchos años. Creo que es una práctica que existe. No la leí, es una causa en la que hay elementos de realidad, que después habrá que ver con el debido proceso del derecho a la defensa de todos los imputados, quién hizo qué cosa. Entonces, porque exista la responsabilidad individual, uno no puede hacer esa asociación”, explicó.

Fue en ese sentido que al ser consultado sobre la extensión de estas extorsiones, Grabois sostuvo que “es menos de lo que se dice”. “Son prácticas minoritarias que yo veo que las sufre particularmente la comunidad boliviana. Eso lo he visto, lo he marcado, lo he debatido, lo he dicho. Creo que cobrar, por ejemplo, cuotas, aunque no sean compulsivas, a gente muy vulnerable, está mal éticamente y si son obligatorias es delictivo. Es extorsivo y es muy grave. Si es con la comida, peor todavía. Son prácticas que hay que erradicar”, sentenció.

Y añadió: “Pero lo que les molesta [a los miembros del Gobierno] es la organización social, la lucha social, quieren destruir el presupuesto de todas las políticas populares, las organizaciones libres del pueblo. Entonces yo sé que la inmensa mayoría, un 90%, un 95%, las organizaciones de los humildes son el último refugio que tienen los excluidos desde hace muchísimos años”.

