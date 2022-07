Juan Grabois mantuvo una fuerte discusión con una mujer varada en plena ruta durante un corte en Salta: “¿Se te murió un hijo?”

El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois estuvo en Salta ayer y protagonizó una fuerte discusión en plena ruta. El referente social se sumó a un corte que hicieron miembros de la comunidad wichi que viven en la zona de General Mosconi por la muerte de una niña y discutió con una mujer que había quedado varada en el tránsito.

Mientras los manifestantes interrumpían el paso de los vehículos con árboles sobre la calzada de la ruta 34, una mujer de camiseta amarrilla, gorro y barbijo -que aparentemente se bajó para intentar dialogar con quienes encabezaban el corte- sostuvo: “Ellos siempre reclaman todo, se les da todo, basta Grabois”.

El pedido de la señora generó indignación en el dirigente también del Frente Patria Grande, quien gritó: “Los están matando a los chicos acá, hay crímenes de Estado, y muchos criollos que discriminan son cómplices. Es una barbaridad, son cómplices, ustedes son cómplices de los crímenes de Estado”.

Juan Grabois mantuvo una fuerte discusión con una mujer en plena ruta durante un corte en Salta: “Muchos criollos son cómplices”

“Si supieras cómo los ayudamos”, respondió la mujer a Grabois, quien fue contra ella en duros términos: “Ya los veo poniendo soja, tirándoles glifosato, discriminando a la gente, diciendo que a los chicos los matan ellos mismos. Acá la discriminación la veo y si el compañero está reclamando porque mataron a su hija en un hospital y hay un tipo que le acaban de matar la hija en otro hospital, hay que bancársela”.

Uno de los casos a los que el dirigente social habría hecho referencia es a la muerte de Clarisa, de dos años. Pese a que la menor tenía un cuadro severo de desnutrición, se investigan las causas de su fallecimiento. Desde el Hospital de Mosconi, donde estuvo internada, aseguran que sus padres “la fugaron” del centro de salud y las fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia fueron en esa misma línea al decir que la familia era “reticente” a la atención sanitaria. Sin embargo, los familiares alegan que fueron maltratados y que además la mamá no lograba comunicarse con los profesionales porque además de no hablar wichi, no tenían traductor.

“Grabois, es fácil venir de una ciudad como Buenos Aires a cruzarnos el pueblo”, sostuvo la mujer, pero eso no aplacó al referente social. “Respete el dolor de un padre, no venga a decir que a la nena la mataron por culpa del padre”, dijo él.

Después, en la conversación se involucró otra persona que estaba en el corte, quien intentó explicarle a la señora que a metros del hospital “fumigan con glifosato” y lanzó: “Se han choreado 35 módulos habitacionales para los originarios”.

“¿Se te murió un hijo?”

No obstante, la mujer continuó con sus reclamos por el tránsito. “No podemos ser culpables de la circulación”, se quejó, aunque Grabois le dijo: “¿Qué quiere? ¿Que sigan matando a los chicos? La gente se muere de hambre porque no tiene para comer, no porque los padres quieren que se muera”.

Y pese a que se apartó en un momento, al ver que la mujer mantenía el intercambio, volvió sobre ella. “¿A vos se te murió un hijo la semana pasada? Pero, ¿se te murió un hijo? Bancá un poco que puedan resolver el problema”, la increpó.

A la señora también le habló el padre de la niña fallecida, quien le dijo: “Doña, no los vamos a dejar pasar. A mí me falleció mi hija, yo traté de cuidarla, no se murió por bajo peso. El problema es este hospital y nosotros queremos que se retire”.

Tras ello la mujer caminó hacia la fila de autos, en medio de pedidos para que no la tocaran, y Grabois hizo retroceder a los manifestantes para que la tensión no volviera a incrementarse. Así concluyó el intercambio, que quedó registrado en un video grabado por un medio local.