6 de octubre de 2019 • 01:23

El líder de la CTEP Juan Grabois dijo este sábado en una entrevista radial que no tiene dudas de que el año próximo las organizaciones sociales coparán las calles. "No me cabe la menor duda de que van a estar en la calle", dijo Grabois, incluso si Alberto Fernández resulta electo presidente el domingo 27 de octubre.

El dirigente recordó los dichos del candidato del Frente de Todos Alberto Fernández, cuando dijo que había que salir a las calles si él no hacía lo que tenía que hacer. "Lo tengo anotado, le voy a decir: 'Alberto, acordate lo que dijiste'", bromeó, en el programa radial de Nancy Pazos, por la Rock and Pop.

"La personalidad política de Alberto se va a ir desarrollando conforme a las relaciones de fuerza", opinó Grabois. Definió al candidato a presidente como "un buen tipo, con buenas intenciones, que tiene sensibilidad social", pero consideró que "no es un conocedor profundo de la realidad de las periferias".

Asimismo, Grabois apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri. "Yo voy a pelear para que los platos rotos los paguen los que estuvieron en la fiesta". Para el líder de CTEP, durante la gestión de Cambiemos se enriqueció el sector más rico de la sociedad, "los poderes económicos concentrados". "A Edenor, Edesur, a los bancos, a los amigos de Macri les fue bárbaro, mientras se fugaban USD 10 mil millones. ¿Sabés cuántos bolsos de [José] López se necesita para eso? Fue una estafa hecha y derecha", opinó.

También se refirió a los dichos del candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien relacionó la venta de cocaína y marihuana en las villas con la inmigración, y lanzó: "La verdad, habría que dinamitar todo". Grabois ironizó: ""Es senador y candidato del oficialismo, dice que hay que dinamitar un pedazo de la villa y habla con desprecio de los evangelistas, pero eso no es tan escandaloso como plantear la reforma agraria"

Por último, contó que fue invitado por el Frente de Todos a la presentación del plan contra el hambre que tendrá lugar este lunes en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El dirigente no confirmó aún su asistencia.