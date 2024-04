Juan Grabois propone trasladar la Capital Federal para terminar con la “hegemonía porteña”

Escuchar

En medio del debate entre los gobernadores y el gobierno de Javier Milei por la ley ómnibus y el paquete fiscal, el dirigente social y líder de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois aseguró que, en caso de llegar al poder, propondrá mudar la Capital Federal por la “hegemonía porteña en la política”. El también dirigente del Frente Patria Grande adelantó además su candidatura para las elecciones legislativas de 2025.

Grabois comenzó su argumentación hablando de la falta de federalismo en la Argentina y lo relacionó con las negociaciones entre los distintos distritos y Nación por la ley ómnibus y el paquete fiscal. “El toma y daca [de la política] pesa por ejemplo en las provincias. Cada vez perdemos más un proyecto de país. Una cosa es que un sindicato negocie una paritaria y otra es que cada provincia sea un Estado independiente que negocia con la metrópoli”, sostuvo el dirigente social en una entrevista para AM 750.

Tras ello, continuó: “Ni siquiera es una federación de gobernadores tratando de resolver las cosas”. Fue en ese momento que dio un ejemplo y apuntó directamente sobre la centralidad política que tiene el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Entiendo a algunos gobernadores, particularmente al de Córdoba [Martín Llaryora], porque algunos pitucos porteños que son de nuestro campo, los mearon a los cordobeses”, lanzó, en referencia al término “pituquitos de Recoleta” del mandatario cordobés.

“Hay una dialéctica entre la desviación unitaria y la provincialista, que es algo que arrastramos hace muchos años, es que no pudimos construir un Estado verdaderamente federal por la hegemonía porteña en la política”, agregó. Luego, aseguró que, en caso de alcanzar el poder, propondrá cambiar de ubicación a la capital del país .

“Cuando nosotros alcancemos el gobierno, una de las reformas que vamos a promover es cambiar la Capital Federal, no por un antiporteñismo, sino porque el Norte Grande (comprendido por las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja) necesita un desarrollo y centralidad superior, porque es donde están los argentinos que más sufren y eso permite una menor dependencia en el desarrollo humano”, aseguró Grabois.

En otro tramo de la entrevista, en línea con sus dichos en los últimos días, el dirigente social aseguró que se presentará para las elecciones legislativas que tendrán lugar en octubre de 2025. “Lo estoy planteando pero sobre todo para organizar la bronca y construir la alternativa. Para que todo este sufrimiento no se transforme en implosiones y se pueda exteriorizar para evitar la destrucción absoluta de los derechos sociales”, sostuvo, aunque no adelantó a qué cargo se postulará.

“Construir la alternativa implica crear un programa, una nueva forma de hacer política. Planteo la candidatura como una forma disruptiva y anticipada de decir que acá hay un sector que juega con estas banderas y que no vamos a resignarlas. En una elección legislativa no se está disputando la presidencia, pero queremos tener un debate interno. Queremos debatir de cara al pueblo y no en cuatro paredes dentro de una oficina”, cerró en ese sentido.

Los intentos frustrados de trasladar la Capital

El proyecto que más avanzó para cambiar la Capital Federal, pero no prosperó, fue el del expresidente radical Raúl Alfonsín y su intención de mudar la capital a la ciudad patagónica de Viedma durante su mandato. La iniciativa se llamó “Proyecto Patagonia” y propuso radicar empresas a través de ventajas impositivas.

El exmandatario primero se reunió con un Consejo para la Consolidación de la Democracia, en el cual el discurso que leyó fue transmitido por Cadena Nacional. Al día siguiente viajó a Viedma y fue recibido por el entonces gobernador radical de Río Negro Osvaldo Álvarez Guerrero. Alfonsín le entregó un anteproyecto al gobernador y después lo envió al Congreso. En ambas cámaras obtuvo aprobación.

Hubo estudios económicos, de impacto ecológico, demográficos y energéticos, pero la hiperinflación y el debilitamiento político de Alfonsín aceleraron el final de su presidencia y su plan de descentralizar el país. “Me tendría que haber mudado aunque sea en carpa a Viedma. Eso hubiera cambiado todo”, dijo tras dejar el poder. Recién en 2014 se derogó la ley propuesta por el presidente radical.

Ese mismo año, el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, propuso mudar la capital del país de la ciudad de Buenos Aires al norte del territorio. “Hay que volver a repensar la Argentina, repensar en el norte grande, repensar si la capital política argentina debe estar en esta ciudad o en el norte argentino”, expresó el legislador.

Meses después, Cristina Kirchner, al mando del Ejecutivo, durante un acto en Santiago del Estero, apoyó la idea de Domínguez. “Debemos empezar a repensar la ubicación de nuestra Capital Federal. Alguna vez deberíamos pensar los argentinos un diseño territorial diferente, tal vez podría ser aquí, en Santiago del Estero, la madre de ciudades”, señaló la también exvicepresidenta.

A principios de 2020, el expresidente Alberto Fernández envió el proyecto de ley al Congreso para declarar durante los próximos cuatro años “capitales alternas” a 24 ciudades con el objetivo de “profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización, acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional”. La iniciativa se sumó al temario que se tratará en sesiones extraordinarias.

En el listado aparecieron La Matanza (Buenos Aires), Río Cuarto (Córdoba), Tinogasta (Catamarca), Goya (Corrientes), Formosa, Chilecito (La Rioja), Bariloche (Rio Negro), Guaymallén (Mendoza), Orán (Salta) y Rosario (Santa Fe), entre otras. Finalmente, la iniciativa no prosperó.

