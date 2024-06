Juan Grabois volvió a responderle a Martín Menem y habló de una “cultura tóxica” en el Gobierno

Escuchar

En otro capítulo del enfrentamiento virtual entre Juan Grabois y Martín Menem, el dirigente social volvió a enviarle un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, quien lo acusó de “ser parte del fracaso del país” y de decir “cualquier cosa” por referirse a la existencia del consumo de sustancias ilegales entre la dirigencia política. “No te enojes conmigo, tratá de ayudar a tus asociados del Gobierno y el Congreso, tienen un problema grave que pone en riesgo su salud y la de la República”, sostuvo el excandidato presidencial de Unión por la Patria.

“Está visto que dice cualquier cosa este muchacho. Es parte del problema de la Argentina. No forma parte de la solución que intentaron buscar este tipo de líderes de la pobreza. No hay que mirar atrás. Hay que mirar adelante. Esta gente, si seguimos haciendo las cosas bien, no va a estar más”, había dicho el titular de la Cámara baja en una entrevista en La Cornisa, por LN+, cuando le preguntaron por el tema que este martes generó una nueva respuesta.

Estimado Martín Menem, cuando digo que hay demasiada frula en el gobierno no estoy diciendo una pavada sino denunciando la cultura tóxica que excede la esfera privada y afecta la vida de los argentinos. Raptos de ira, paranoia, alucinaciones, delirios místicos y mesiánicos,… — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 19, 2024

En una extensa publicación en su cuenta de X y sin dar nombres explícitos, el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) puso como ejemplo de sus afirmaciones que los “raptos de ira, paranoia, alucinaciones, delirios místicos y mesiánicos, megalomanía pronunciada, maniqueísmo, sadismo” se corresponden con “ciertas sustancias” que “incrementan estas tendencias”.

“Estimado Martín Menem, cuando digo que hay demasiada frula en el Gobierno no estoy diciendo una pavada sino denunciando la cultura tóxica que excede la esfera privada y afecta la vida de los argentinos”, sostuvo.

Aunque aclaró que no iba a mostrar un video que se viralizó en las redes sociales, Grabois mencionó la polémica protagonizada por el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores de la Nación, Ezequiel Atauche, quien quedó envuelto en una polémica luego de que circulara una grabación donde se lo ve en un estado de aparente ebriedad.

“No me gustan las humillaciones públicas, pero tengo que mencionarlo porque muestra a todas luces lo que vengo planteando. Claramente es una persona que no está en condiciones de ejercer los cargos que detenta. No es la única. Esta persona ejerce la jefatura del oficialismo en el Senado. Esta persona cerró el debate en el Senado que va a poner las “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este señor moralizaba sobre la degradación nacional. Este señor decía ser “ejemplo de lo bueno” frente al “ejemplo de lo malo” que eran los otros, este señor le decía a los demás que debían ‘sentir vergüenza”, continuó.

Si bien el referente opositor consideró necesario que los integrantes del oficialismo “tomen conciencia de la gravedad del problema”, admitió que “el vínculo entre las adicciones y la política no es exclusivo de La Libertad Avanza”, sino que “atraviesa todos los partidos”. Sin embargo, advirtió “una particular intensidad cuando las ideas del libertinaje se unen al poder absoluto” que, evaluó, ejerce el espacio oficialista.

“Se produce una patológica megalomanía y una sensación de poder que los disocia de la realidad y los hace creer intocables, invulnerables, invencibles e infalibles. Eso es muy peligroso para los argentinos. No me olvido que su diputado estrella, el señor [José Luis] Espert, recibió aportes directos de Fred Machado, preso en Estados Unidos por lavar 550 millones de dólares del narcotráfico. ¿Cómo no pensar que eso está relacionado con el blanqueo?”, manifestó.

Sobre el final del texto, Grabois insistió en que las adicciones como el alcoholismo, las drogas y el juego “son una tragedia social” y reparó en la importancia de que “las personas que las padecen sean tratadas desde la perspectiva de la salud mental”.

“La tarea de legisladores, jueces y funcionarios es un trabajo de riesgo para terceros. Como venimos sosteniendo, igual que un piloto de avión, un agente de policía o un chofer de colectivo, deberían someterse a exámenes toxicológicos y test psicológicos periódicos”, concluyó.

