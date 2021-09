Juan José Gómez Centurión: “Las billeteras electorales son obscenas con el nivel de destrucción que tiene la Argentina”

Para Juan José Gómez Centurión hoy no hay oposición. El exfuncionario de Mauricio Macri se postula a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el frente Unión por el Futuro. Con un planteo conservador y de derecha, elogia al economista liberal Javier Milei, con quien comparte candidatos en el armado porteño, al tiempo que critica a otro economista liberal, José Luis Espert, su rival en la provincia, a quien acusa de tener un acuerdo con Cambiemos. No es menos indulgente con Florencio Randazzo: dice que no tiene credibilidad porque solo “aparece en las elecciones”.

Trabajo y producción, esas son las claves de la agenda que propone el veterano de la guerra de Malvinas, quien asegura que las dos fuerzas mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos, tienen la misma agenda. “Argentina tiene el plan equivocado con los peores dirigentes”, afirma en una entrevista con LA NACION.

–¿Cuál es la situación de la provincia?

–En emergencia en todos los aspectos: económica, productiva, social y sanitaria. Veo en la gente mucho enojo, mucha frustración y cosas que lo aumentan, lo que veo a lo largo de la provincia es un enorme despliegue de las maquinarias electorales en términos de cartelería, recursos de campaña, contaminación visual que en un momento de emergencia como tiene hoy la Argentina es obsceno. Las billeteras y las maquinarias electorales son realmente obscenas con el nivel de destrucción que tiene la Argentina

–¿Qué propuestas llevaría al Congreso?

–Un paquete de medidas de carácter laboral, para poder favorecer la ampliación y la generación del empleo genuino, y otro de medidas tributarias, para favorecer la producción, sobre todo del sector agropecuario y las pymes, las grandes generadoras de empleo. Si no retocamos un sistema de 170 impuestos que es catastrófico, es imposible producir. La Argentina tiene problemas estratégicos muy importantes que resolver pero la urgencia es que hace dos años que no crece, por eso los dos primeros años los dedicaríamos a este modelo de urgencia. Somos la única fuerza política que expresa que Argentina tiene el plan equivocado con los peores dirigentes. Tiene una agenda que es absolutamente errónea, destructiva y lo que vemos en el resto de los candidatos es un disenso absolutamente controlado por las enormes billeteras electorales.

–Pero ellos se presentan como dos modelos opuestos

–En las dos fuerzas mayoritarias sostienen la misma agenda. Desde que asumió este Gobierno todas las leyes que se votaron en la Cámara de Diputados tienen el mismo cúneo: estatista, socialista, castigadores de la producción, del empleo y de la iniciativa privada. La oposición vota con las dos manos las leyes del oficialismo y eso nos preocupa. La ley de presupuesto del 2021 fue ridícula, la ley Micaela, la ley Yolanda, la ley del aborto, la ley del cupo trans, la ley de alquileres.

–¿Está en contra de esas leyes?

–El sentido común está en contra de todas esas leyes. Lo único que hacen es castigar al sistema productivo, la iniciativa privada y empujar una agenda cultural que viene absolutamente impuesta desde un modelo que no tiene nada que ver con el Argentino y genera la destrucción del país. El Congreso necesita voces distintas, con proyectos distintos y cabezas distintas que realmente cumplan el rol de oposición.

–¿Hoy no hay oposición?

–No, hay un acuerdo de agenda tremendo que perjudica a todos los argentinos, una agenda impuesta que tanto oficialismo como oposición la cumplen y no importa si están convencidos o no. El Gobierno viene empujando desde un año y medio el idioma inclusivo. Sin embargo, a la hora de denominar su frente lo denomina Frente de Todos. ¿Por qué no lo denomina Frente de Todes? Porque a la hora de ir a buscar el voto, el lenguaje inclusivo esta rechazado.

Patricio Pidal / AFV

–¿Y cuál debería ser la agenda”?

–Aprovechar las oportunidades del mundo, ir a buscar socios en el modelo de relaciones bilaterales para generar un modelo de intercambio razonable para la Argentina, saliéndose de esta agenda multilateral en la cual nos metió Cristina [Kirchner], continuó Mauricio Macri y ahora Fernández es prácticamente gerente. En un mundo de tasas negativas, la Argentina tiene enormes oportunidades si logra definir un proyecto productivo, un proyecto de Nación serio, fundamentado en valores que realmente respeten la historia de la sociedad.

–¿Cómo se definiría un modelo serio?

–El problema es que no lo hacen. Oposición y oficialismo confrontan en público, siempre de cuestiones instrumentales pero nunca cuestionan que este país tiene la agenda equivocada. Los argentinos tenemos todo lo necesario para poder definir nuestro futuro. Si no nos paramos en nuestra historia para proyectar el futuro, el futuro lo sigue gobernando un modelo de gobernanza mundial en donde somos un peón más en el tablero de ajedrez sin poder definir nuestro propio destino.

–¿Por qué apoyó a Milei en la ciudad?

–Milei tuvo la misma actitud que yo y dijo “voy a enfrentar a las dos maquinarias electorales y voy a ir solo”, y fue solo. Él decidió apoyarme en la provincia y yo en la ciudad. Las dos primeras candidatas mujeres de Milei son de nuestro espacio.

¡Derecho al Congreso con @JMilei y @VickyVillarruel! Contra el socialismo duro y el socialismo blando para rescatar a la Argentina del fracaso.#Centurion2021 #MileiVillarruel2021 pic.twitter.com/TBXF81ACZZ — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) July 25, 2021

–Él se había mostrado con Espert, rival suyo...

– No está con Espert. Creo yo que estuvieron trabajando juntos hasta que Espert decidió hacer un acuerdo con Cambiemos. Espert tiene un acuerdo público con [Horacio Rodriguez] Larreta y [Patricia] Bullrich, que lo quisieron hacer entrar adentro de la interna de la provincia de Buenos Aires. Como los dirigentes no lo dejaron entrar, lo mandaron por afuera.

–¿Usted dice que ese acuerdo se mantiene?

–Ninguno de los protagonistas dijo públicamente que rompieran el acuerdo. Lo que dijeron es por adentro no, por afuera sí y la misma fuerza política de Espert es la que representa Ricardo Lopez Murphy en la ciudad. Uno por adentro y otro por afuera.

Gómez Centurión y López Murphy en el programa A Dos Voces Gerardo Viercovich - LA NACION

–¿Qué busca en esta elección?

–En las generales queremos disputar el tercer puesto de la provincia de Buenos Aires. Además, estamos compitiendo en el país con aliados, porque no hemos logrado por el tiempo terminar las estructuras partidarias. Espero lograr un bloque de por lo menos 4 o 5 diputados nacionales

–Espert y Randazzo también buscan ser la “tercera fuerza”

–Randazzo aparece en las elecciones, a veces trabaja para uno y a veces trabaja para otro. Nunca sabes para quién trabaja pero siempre hace ese trabajo. Creo que la dificultad de construcción política es esa. Se nota hoy claramente en la provincia. Cuando vos apareces en una elección y después te vas, la gente que armaste se queda sola y se dispersa y después cuando volvés no te cree.