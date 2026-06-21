Juan Manuel Olmos dijo que el PJ debe seguir funcionando pese a la detención de Cristina

El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) y referente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, consideró que el peronismo tiene posibilidades reales de ganar las elecciones presidenciales de 2027, pero lo supeditó a la redacción de un programa de gobierno sólido y a que defina sus liderazgos a través de una competencia interna abierta.

En ese sentido, Olmos destacó que la legitimación de una nueva conducción debe surgir del voto de los afiliados y no de “acuerdos cerrados” entre dirigentes.

El integrante del denominado PJ Federal enfatizó su idea de que la posibilidad de que el PJ vuelva al éxito electoral dependerá de que antes se haga una autocrítica profunda, amén de ofrecerle a la sociedad una alternativa que genere confianza.

En declaraciones al programa radial A Confesión de Parte, que se emite por Splendid 990, Olmos sostuvo que el peso político de Cristina Kirchner es “insoslayable” y sería “estar fuera de la realidad” no tenerla en cuenta como dirigente dentro del PJ.

Sin embargo, advirtió que la situación judicial de la expresidenta no debe paralizar la discusión política del peronismo. En ese sentido, recordó que Juan Domingo Perón, estando proscripto y en el exilio, siempre alentó la participación electoral y el debate de ideas. “Dejar de hacer política y no discutir más de nada; me parece que eso no es un programa de gobierno”, sentenció.

No obstante, Olmos insistió con la denuncia del kirchnerismo de que a la expresidenta no se le aplicaron las garantías del debido proceso penal. Sostuvo que el expediente judicial se manejó con “tiempos electorales” y no judiciales, lo cual afecta la seguridad jurídica y la previsibilidad institucional del país, enviando un mensaje negativo tanto a ciudadanos como a inversores.

En relación al Gobierno de Javier Milei, el presidente de la AGN criticó en duros términos a la administración libertaria, a la que definió como un “gobierno de nomenclatura” en materia de obra pública, acusando al oficialismo de limitarse a cambiar los nombres de proyectos ya ejecutados.

Por otra parte, dijo que el actual superávit energético es consecuencia directa de obras de infraestructura clave como Vaca Muerta y el gasoducto, obras que atribuyó a las gestiones peronistas anteriores.

Olmos cuestionó el modelo económico del gobierno libertario por sustentarse en costos sociales altos, la caída del consumo, el cierre de comercios y un creciente endeudamiento familiar.

Asimismo, criticó la apertura de importaciones y el atraso cambiario, comparando el rol del ministro de Economía, Luis Caputo, con el de un “jefe de mesa de dinero”. Frente a este escenario, propuso que la alternativa peronista debe mantener el orden macroeconómico, pero con una orientación volcada a la actividad económica, la recaudación y el sostenimiento de funciones estatales esenciales como la salud y la educación pública.