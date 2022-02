Juan Manzur, sobre el acuerdo con el FMI: “Se va a mandar toda la documentación”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que el Gobierno enviará al Congreso la totalidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque una ley así lo prescribe. En el mismo sentido se expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque indicó que se presentarán todos los documentos que constituyan “la base” del entendimiento.

“Se va a enviar toda la documentación, lo dice una ley que es de nuestro gobierno. Nosotros mandamos la ley para que, antes de tomar deuda o cuando haya que hacer una erogación de esta característica, todos los parlamentarios tengan la documentación técnica. Nosotros mismos nos impusimos esta situación: de acá en adelante no se va a poder endeudar a la Argentina a sola firma”, señaló Manzur en la Cancillería, tras compartir un homenaje al excanciller Héctor Timerman con funcionarios nacionales, provinciales y familiares y allegados de Timerman.

Manzur participó del homenaje que el Gobierno le rindió al fallecido excanciller Héctor Timerman

“Yo confío en el debate, confío en que los parlamentarios van a votar lo mejor para la Argentina. No tengo dudas de que va a salir bien”, subrayó el ministro coordinador, que responsabilizó al expresidente Mauricio Macri por el endeudamiento: “Esto fue con la complicidad de gente de adentro. Miren lo que hizo Macri, fue una tragedia para la Argentina. Una deuda irresponsable, que no se podía pagar, una deuda que sabía ex profeso que ponía a la Argentina en el camino de la pobreza, de la indigencia, de la falta de trabajo. Esto es lo que hoy estamos viendo de qué manera revertir”.

Por su parte, el ministro Guzmán dijo que se enviarán todos los detalles sobre “la base” del acuerdo. “La idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles”, afirmó Guzmán a la agencia Télam.

El texto del acuerdo -que anunció el presidente Alberto Fernández días antes de emprender la gira que lo llevó a Rusia, China y Barbados- ingresará como un proyecto por la Cámara de Diputados, en virtud de la resistencia mayor que encuentra en el Senado, presidido por Cristina Kirchner.