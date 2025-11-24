Juan Schiaretti será sometido a una cirugía programada en la Fundación Favaloro

CÓRDOBA.- El diputado nacional electo por Provincias Unidas en Córdoba y exgobernador, Juan Schiaretti, comunicó a través de sus redes sociales que el próximo viernes será sometido a “un procedimiento cardíaco programado" en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 76 años.

Afirmó que le realizarán la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía tradicional, y relató que la decisión fue recomendada por sus médicos, después de que unos estudios determinaron que se debía reemplazar la válvula actual.

En febrero del 2021, Schiaretti -quien padece diabetes- fue sometido a una cirugía en la que le colocaron cuatro stents. Ese mismo año le extirparon un quiste en su riñón derecho.

El diputado electo estuvo hasta hace 15 días en España desarrollando “una agenda institucional”, según comunicó oficialmente. Pasó por Madrid y Barcelona para “intercambiar experiencias de gestión, impulsar la cooperación internacional y posicionar a Córdoba y sus gobiernos locales en espacios globales de innovación y desarrollo”.

“Con esta agenda, reafirmo mi compromiso con el desarrollo de políticas modernas, innovadoras y profundamente federales, así como la visión de una Argentina integrada al mundo, que promueva empleo, producción y oportunidades para todas las regiones del país”, cerró el comunicado.

El viaje fue a pocos días de la pobre performance de Provincias Unidas, un armado que el exgobernador apadrina, en las elecciones legislativas de octubre a nivel nacional. Todavía hay un debate abierto sobre cuál será la estrategia a seguir.

Aún no está definido si los legisladores se sumarán a Encuentro Federal, el bloque liderado por Miguel Angel Pichetto, en el que los cordobeses están ahora, o si Provincias Unidas constituirá un bloque propio, con una estrategia de sumarse o no a otros en determinadas votaciones.