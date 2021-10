Juez se sumó a Manes y criticó a Macri por faltar a la indagatoria: “No te podés defender como Cristina”

En plena campaña para las legislativas del 14 de noviembre, Luis Juez, candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio en Córdoba, aseguró hoy que el expresidente Mauricio Macri cometió un “error” al no presentarse a declarar en la causa por el presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que investiga el juez federal de Dolores, Martín Bava.

Las expresiones de Juez agitan las aguas del conglomerado opositor en la antesala de la visita de Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta a la provincia de Córdoba para acompañar a los postulantes locales. El expresidente, la titular de Pro y el alcalde coincidirán en el distrito, pero no se mostrarán juntos y recorrerán distintas localidades.

“Vos no te podés defender ante una infamia como se defiende Cristina: echándole la culpa al juez, al fiscal, al lawfare, a los periodistas y operaciones. Hay momentos en los que te tenés que defender como se defiende el decente, el honesto e injustamente acusado”, lanzó Juez, en diálogo con Radio Rivadavia.

“Yo me defendería a los patadones. Voy al juzgado y pregunto cuál es la prueba que tienen. Declaro y le digo lo que opino. Yo me defendería de otra manera. Iría a la indagatoria ”, agregó el diputado nacional.

Es que Juez se diferenció de la postura que fijó ayer la conducción nacional de Juntos por el Cambio , que se solidarizó con el expresidente, respaldó su estrategia judicial y criticó al juez Bava, quien lleva adelante la causa que se tramita en Dolores. Horas antes, el radical Facundo Manes había pedido “ejemplaridad” al cuestionar a Macri por haberse ausentado de la indagatoria. La opinión del médico generó un fuerte malestar en el entorno del expresidente y en el ala dura de Pro.

Con el respaldo de Bullrich (Pro) y Martín Lousteau (UCR), Juez y el radical Rodrigo de Loredo superaron en las PASO a la boleta integrada por Mario Negri y Gustavo Santos, el candidato que había apalancado Macri, en una de las internas más tensas de JxC.

Al ser consultado sobre la actitud de Macri, el candidato a senador nacional en Córdoba remarcó que la ciudadanía argentina necesita “gestos” de la dirigencia política. “Yo tengo 34 años de abogado penalista. Creo procesalmente es un error porque vos podés recusar al fiscal y al juez cuantas veces quieras en el proceso penal”, explicó Juez. Sus dichos sorprendieron a la comitiva que acompaña a Bullrich en su visita Cipolletti, en Río Negro.

Luis Juez y Horacio Rodríguez Larreta

Según la visión de Juez, Juntos por el Cambio necesita mostrar “otro tipo de conducta” para evitar que el kirchnerismo “gane la batalla cultural”. “Hay que defenderse con la verdad. No importa si al que tenés en frente lo pusieron para cagarte la vida, si es un atorrante, si es un bandido. No importa el momento de mierda que pases”.

Macri pidió ayer que el juez Bava se aparte por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad”. Y reclamó suspender la indagatoria. El magistrado, por su parte, rechazó “in límine” la recusación planteada por Macri, con la asistencia letrada del abogado Pablo Lanusse, y citó al expresidente a declaración indagatoria para el próximo jueves 28 de octubre a las 12, “bajo apercibimiento de ley”.

Juez remarcó que los referentes de Juntos por el Cambio deben manejarse por ”otra vía” para diferenciarse del Frente de Todos. “A a mí me han humillado y me han llevado a juicio oral y público y no me han podido condenar” , enfatizó.

“El país necesita gestos patrióticos. Si yo tengo que ir preso para que los corruptos estén en cana, lo haría. Hagamos una línea de cal, vamos todos a la Justicia con la verdad y nos defendemos con la prueba”, agregó el postulante de Juntos por el Cambio.

Además, Juez dijo que el Gobierno no podrá revertir la derrota en Córdoba por más que se complique la situación judicial de Macri: “Los vamos a cagar a votos. Nada va a cambiar el resultado. La gente no es tonta”, apuntó.

Respaldo a Macri

Juntos por el Cambio se solidarizó ayer con Macri y expresó ayer su “máxima preocupación” por el accionar del juez Bava en la causa por el supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. “La conducta del juez Bava es abuso de poder en plena campaña electoral”, aseguró el espacio en un comunicado difundido en redes sociales que lleva la firma de sus titulares: Bullrich, Alfredo Cornejo (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Ángel Pichetto (PR).

“Ante semejante desvío y abuso de poder, acompañamos el planteo de recusación de Mauricio Macri como herramienta legal para garantizar su derecho a ser escuchado por un juez imparcial”, agregó la alianza opositora.

Asimismo, indicó que “cuestionar esos atropellos de un juez parcial y manifiestamente incompetente es también ejemplaridad republicana”. El uso de la palabra “ejemplaridad” no fue casual: se trató de un recado dirigido a Manes.