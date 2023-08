Juicio político a la Corte: Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, acusó al oficialismo de “construir una historia sobre fantasías y calumnias”

escuchar

Con los brazos cruzados y gesto adusto, Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, enfrentó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y, categórico, acusó al oficialismo de “construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias” para embestir contra Rosatti en un proceso de juicio político.

Previo a recibir las preguntas de los legisladores, Robles ratificó su lealtad hacia el presidente del máximo tribunal. “Admiro su honestidad, su carácter, su integridad de principios, más cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, arrancó.

“Desde la creación de esta comisión, en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos -continuó Robles, en alusión a los miembros oficialistas-. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias.”

Leopoldo Moreau, uno de los referentes del oficialismo que llevó adelante el interrogatorio a Silvio Robles Rodrigo Néspolo

“Han dicho, por ejemplo, que tengo un departamento en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la Justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira”, insistió.

Luego se refirió a los supuestos chats que se filtraron de manera ilegal y que el oficialismo pretende utilizar como prueba para demostrar la presunta connivencia entre el gobierno porteño y la Corte Suprema en torno al fallo que, en diciembre pasado, benefició a la ciudad con la devolución de fondos coparticipables que le detrajo la Nación en 2020.

Silvio Robles y Horacio Rosatti

“Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, sostuvo, para luego agregar que luego de esos episodios su familia recibió diversos “ataques”.

“Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal donde cobraba 58 mil pesos por mes, figura en los fundamentos de este juicio político. Mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil, que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación ésta que ya fue denunciada en una causa penal”, indicó.

“Han dicho que una SRL en la que participé antes de ingresar a la Corte, que en la actualidad tiene el CUIT inactivo, y que por ende no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva”, enfatizó. “Todo esto, todo, para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, asestó.

“Como dije anteriormente, algunos miembros de la Comisión ya me han acusado falsamente -insistió-. De esta manera, me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra, o aquellas que me hagan el día de hoy, hayan sido o no judicializadas. Me amparo, presidenta, en lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de ejercer mi defensa en sede judicial”.

La Comisión de Juicio Político avanza con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema Rodrigo Néspolo

Robles insistió: “Esto incluye toda pregunta dirigida a indagar respecto de supuestas vinculaciones y presuntos contactos personales y/o telefónicos, que como dije, cuya veracidad, existencia o legalidad desconozco, dado el tenor de las acusaciones que han realizado en mi contra”. Luego de que Robles se negó a contestar si conocía al exministro porteño Marcelo D’Alessandro -con quien habría cruzado los supuestos chats-, el diputado oficialista Leopoldo Moreau lo acusó de ser un testigo “manifiestamente improcedente”.

