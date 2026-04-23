La Corte Suprema resolverá si es constitucional ampliar el Superior Tribunal de Santa Cruz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidirá sobre el conflicto desatado en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, ampliado por iniciativa del gobernador Claudio Vidal en una reforma que fue bloqueada por los jueces del kirchnerismo que controlan el máximo tribunal local.

La Corte resolvió este jueves rechazar la recusación que se había impulsado contra sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y ordenar que les envíen todas las causas vinculadas a ese conflicto.

“Requerir al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que, con carácter urgente, remita las actuaciones principales y todos los incidentes vinculados con la causa 917/2025 en la que se dictó sentencia definitiva el 17 de diciembre de 2025”, dijeron los jueces.

De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se abocará a estudiar el escenario sobre la constitucionalidad de la ley que amplió el tribunal local de cinco a nueve miembros y las decisiones que se tomaron sobre ello en la Justicia de Santa Cruz.

Los vocales ligados al kirchnerismo de la Corte de Santa Cruz: Fernando Basanta, María de los Angeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueaña TSJ

Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz declararon inconstitucional la ley que amplió el tribunal, impulsada por Vidal, que denunció que buscan retener el control del organismo para condicionar sus políticas.

En agosto pasado, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la ley 3949 para ampliar de cinco a nueve miembros el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El proyecto fue impulsado por el bloque oficialista “Por Santa Cruz” con el argumento de modernizar y agilizar el máximo tribunal provincial. Chocó con la oposición del kirchnerismo, que dejó el poder después de más de 20 años al frente del Ejecutivo local.

Con la ley aprobada, el gobernador Claudio Vidal envió cuatro ternas de candidatos a jueces (una por cada uno) para ser elegidos por la Legislatura.

José González Nora, Sergio Acevedo, Daniel Mariani (presidente), Juan De la Vega y Gabriel Contreras, durante la asunción de vocales en el Tribunal Superior de Justicia. Horacio Córdoba

Allí se designaron dos de los cuatro postulantes: se eligió a Sergio Acevedo (exgobernador de la provincia y exjefe de la SIDE durante el gobierno de Néstor Kirchner) y José Antonio González Nora.

“No me importan los aprietes, la justicia debe ser independiente y tiene que trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”, afirmó Vidal en la sala de audiencias en donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, les tomó juramento a los dos nuevos integrantes.

Daniel Mariani Mutti

Sin embargo, un rato después, los otros cuatro miembros del máximo tribunal de Santa Cruz que responden al kirchnerismo declararon nula la decisión que permitió la llegada de los nuevos jueces.

“La jura celebrada carece de los presupuestos de validez que exige el orden constitucional”, señaló la resolución con la firma de los vocales Alicia Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta.

En el gobierno de Santa Cruz tildaron a esos magistrados de kirchneristas: Basanta fue ministro de Alicia Kirchner, Fernández fue asesora de la Secretaria Legal y Técnica de Néstor Kirchner y Ludueña es hija de un senador kirchnerista y esposa de un exsecretario privado de Alicia Kirchner.

Esos jueces tomaron como justificación una cautelar que había firmado un juez de primera instancia que había sido abogado de Cristina Kirchner.

“Han operado un golpe judicial en Santa Cruz”, dijo Vidal acusando directamente a la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner.

Los cuestionamientos en busca de medidas cautelares que frenaran la reforma partieron de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz.

Tras considerar inválidos los juramentos de Acevedo y González Nora, los cuatro “viejos” jueces desplazaron de la presidencia del Tribunal a Mariani.

Pero Acevedo y González llegaron en queja a la Corte Suprema de la Nación, que el 17 de diciembre último anuló esas decisiones.

Justo ese mismo día, con la firma de cuatro vocales −y una vocal subrogante−, los jueces kirchneristas de la Corte provincial declararon inconstitucional la ley 3949, que elevó de cinco a nueve miembros la integración del máximo tribunal.

Ese fallo desató una crisis institucional entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado.

Sergio Acevedo Mutti

A fines de marzo, el gobernador Claudio Vidal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga en el conflicto.

Consideró que el Poder Judicial provincial “actúa de forma destituyente”. También llegó el recurso de los cuatro jueces. En la provincia, en tanto, existirían otras causas por reclamos similares.

En ese contexto, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti decidieron hoy intervenir: rechazaron la recusación que se había entablado sobre ellos y reclamaron en forma urgente que les envíen todas las causas que tengan que ver con este conflicto.