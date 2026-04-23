El Club Político Argentino respaldó el nuevo reglamento de la Corte Suprema para elegir jueces

El Club Político Argentino emitió un comunicado titulado Idoneidad, apertura y transparencia en los nombramientos judiciales en el que apoyó el nuevo reglamento de la Corte Suprema para elegir jueces destinada a mejorar la eficacia y la agilidad de los procesos de selección de magistrados.

En el texto, la entidad, aunque destacó la intención de una representación pluralista y despolitización en el proceso de elección de jueces con la invención del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994, cuestionó el actual sistema de nombramientos.

“El resultado no alcanzó las metas pretendidas. Si bien gran parte de los jueces son idóneos, no es menos cierto que la elección discrecional del poder político generó nombramientos en los que primó la simpatía política sobre los criterios objetivos de conocimiento del derecho, títulos académicos avanzados, publicaciones relevantes, ejercicios notables de la profesión o de la docencia”, expresó la asociación en el comunicado.

En ese línea, sostuvo “su pleno respaldo” al reglamento que apunta, según la entidad, a “evitar la selección a dedo, que privilegia el conocimiento y el discernimiento a la hora de aplicar el derecho”.

Y añadió: “No hay reforma institucional que pueda prescindir de la calidad de los funcionarios que la encarnan. La propuesta de la Corte es un paso muy importante para restaurarla legitimidad y la credibilidad de la Justicia ante la sociedad. Que sean los jueces más capaces e imparciales, los más probos, de vida intachable, los que lideren uno de los tres poderes que prevé nuestra Constitución”.

En el final del texto el Club Político Argentino instó al Consejo de la Magistratura a tratar la propuesta con “ seriedad y la urgencia“.

El Consejo de la Magistratura resiste el nuevo reglamento

El Consejo de la Magistratura debate actualmente los cambios propuestos por los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en la acordada 4/26.

El proyecto busca que el acceso a la función judicial se base en criterios objetivos de mérito e idoneidad, fortaleciendo la independencia judicial.

Tal como contó LA NACION, la mayoría de los consejeros considera que la propuesta para implementar un nuevo reglamento para elegir jueces es un avance sobre las facultades propias del cuerpo y una especie de desautorización a los procesos de selección de magistrados realizados en los últimos años.

Por eso es que decidieron rechazar la posibilidad de aprobar este proyecto a libro cerrado, sin cambios, como pidieron Rosenkrantz y Lorenzetti. Como contrapartida, definieron armar un texto que condense las iniciativas de los jueces de la Corte con las que ya existen en otros 14 proyectos que descansan en el Consejo.

El Consejo de la Magistratura debate el reglamento de selección de jueces

“Se va a aprobar. Va a haber ajustes al proyecto. Lo están trabajando los asesores con un esquema para que condense todos los proyectos que hay en el Consejo”, dijo una alta fuente del cuerpo a LA NACION.

Asimismo, La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidieron en la necesidad de aplicar al proceso una mayor transparencia, como propone el nuevo reglamento, y manifestaron objeciones sobre la discrecionalidad del sistema.